АЛЕКСЕЙ ЮФКИН МОГ РАССЧИТЫВАТЬ НА «СЕРЕБРО» ЧЕМПИОНАТА МИРА

30-летний подопечный КСШОР Алексей Юфкин стал победителем мемориала олимпийского чемпиона Рима-1960 и лучшего спортсмена XX века в Республике Татарстан Александра Курынова. Традиционный всероссийский турнир проходил в Зеленодольске и стал для тяжелоатлетов национальной сборной России заменой чемпионату мира, проходившему в эти же дни в калифорнийском Анахайме без участия россиян.

Таким образом, на помост спортивного комплекса «Маяк» выходили все основные сборники, в компанию к которым была добавлена перспективная подрастающая смена (общее число участников - порядка 150 спортсменов). Двукратному чемпиону Европы Алексею Юфкину не нашлось равных в весовой категории до 85 кг. Его результат в рывке составил 158 кг, в толчке - 203 кг. Общая сумма в 361 кг гарантировала чемпионский титул (гонорар победителя равнялся 115 тысячам рублей). Любопытно, что если бы Россия все-таки была представлена на американском мундиале, нынешний результат Юфкина явился бы залогом серебряной медали. Подобный вывод напрашивается сам по себе, так как обладателем «серебра» в США стал поляк Кшиштоф Зварыч - с суммой двоеборья в 359 кг (162+197). Между тем мировую корону примерил чилиец Арлей Мендес Перес - 378 кг (175+203).

В Зеленодольске вместе с нашим заслуженным мастером спорта на пьедестал почета поднимались краснодарец Виктор Гетц и чеченец Рамзан Аухадов. Напомним также, что мировое «серебро» Юфкин однажды уже выигрывал. Триумф состоялся в 2010 году в турецкой Анталье. Сумма мордовского штангиста тогда составила 380 килограммов. Если же говорить о рекордном достижении Алексея в весе до 85 кг (где уроженец Саранска выступает с 2009 года), оно равняется 385 кг и было зафиксировано на чемпионате Европы 2011 года в Казани. От души желаем воспитаннику Юрия Саввина дальнейших успехов и новых международных достижений на благо республиканского спорта!