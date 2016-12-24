Союз художников Мордовии отметил 80-летие

На прошлой неделе у жителей и гостей Саранска появилась уникальная возможность - познакомиться со всеми мордовскими художниками сразу. В музее имени С.Д. Эрьзи 23 ноября торжественно открылась юбилейная выставка «Союзу художников Мордовии - 80 лет», в которой приняли участие 120 живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. На этой выставке представлены все поколения мордовских художников: от пионеров регионального творческого союза до молодых живописцев. 200 их лучших работ составили экспозицию юбилейной выставки.

Как и предполагалось, юбилейные торжества стали событием в культурной жизни города. На церемонии присутствовали члены Союза художников Мордовии, официальные лица, представители учреждений культуры. С 80-летием юбиляров поздравили Глава Саранска Пётр Тултаев, министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ Анатолий Чушкин, председатель комитета Государственного собрания РМ по экономической политике, предпринимательству и собственности, президент «КС БАНК» Владимир Грибанов, председатель Союза художников Мордовии, директор МРМИИ им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова, представители творческих союзов: композиторов, театральных деятелей, дизайнеров, а также студенты музыкального училища.

Мастерам кисти и сотрудникам музеев им. С.Д. Эрьзи и им. И.Д. Воронина в этот день были присвоены почетные звания и вручены награды. Так, Александр Жидков получил звание заслуженного художника РМ, Анатолий Кияйкин стал лауреатом премии Главы Республики Мордовия. Художники Игорь Сидельников, Светлана Борисова, Руслан Ямбушев и музейщики Елена Вишнякова, Александра Лобанова, Нина Носарева, Александр Ливанов и Марина Алыкова стали лауреатами ежегодной премии имени Степана Эрьзи. Виктор Петряшов получил из рук Людмилы Нарбековой Золотую медаль Союза художников России.

Юбилейные мероприятия Союза художников начались ещё летом, с большой московской выставки мастеров изобразительного искусства Мордовии. В течение всего 2017 года художники союза проводили персональные выставки в эрьзинском музее. Как заверила его директор Людмила Нарбекова, в юбилейный год возглавившая Союз художников Мордовии, выставка, посвященная 80-летию, - отличный старт для дальнейшей творческой активности. Ведь в 2018 году Саранск примет несколько крупных всероссийских проектов, в том числе межрегиональную выставку-конкурс «Красные ворота. Против течения», которая побывает в 6 регионах страны. Также Людмила Нарбекова объявила об учреждении новой премии имени Федота Сычкова в размере 50 тысяч рублей и порадовала собравшихся - скоро после ремонта откроется большой выставочный зал на улице Советской, а значит, выставочных площадок у музея станет больше. Владимир Грибанов, в свою очередь, поздравляя членов союза, сообщил, что вопрос строительства новых производственных мастерских для художников на уровне законодательной власти решен положительно.

«ВС» присоединяется ко всем поздравлениям и желает юбилярам новых творческих удач!