Оксана Рощина-Егорова: «Творчество меня спасает»

Художника Оксану Рощину-Егорову Саранск узнал в 2009-м, когда в музее Эрьзи состоялась выставка сестер-близнецов Оксаны и Алены. Потом были выставки Оксаны Рощиной-Егоровой и Алены Рыбиной-Егоровой в Мордовии и соседних регионах. Они неизменно привлекали широкое внимание и интерес женской открытостью творчества и индивидуальным почерком. 19 октября в Музее имени С.Д. Эрьзи открывается персональная выставка Оксаны, на которой будут представлены ее живопись и графика.

Оксана Рощина-Егорова из тех, кого жизнь не баловала, но Бог миловал. Окончив художественное училище имени Ф.В. Сычкова в начале 90-х, Оксана в силу сложившихся обстоятельств не занималась творчеством 17 лет. Совсем. То есть буквально ни разу в руки кисть не взяла. Точно так же как и ее сестра-близнец Алена. Но 9 лет назад сестры синхронно вернулись к профессии «художник», все эти годы вдохновенно трудились и упорно преодолевали препятствия на творческом пути.

Сейчас в мастерской члена Союза художников России Оксаны Рощиной-Егоровой теснятся картины, созданные почти за десятилетие непрерывного творчества. Здесь портреты родных, друзей и коллег (для Оксаны позировали Юрий Дырин, Николай Филатов, Валентин Коротков); пейзажи, натюрморты, анималистические работы, графика. Здесь рождаются проекты интерьеров новых домов и замечательные виды из окна в любое время года. Один из них - «Крещенским утром» - удостоен первой премии на престижном художественном смотре.

- Мастерская - это мое любимое место, личная территория, где я сама с собой. Творчество меня спасает. Когда я пишу, забываю обо всех тревогах и печалях. Здесь мои работы за все годы. Я не люблю с ними расставаться, очень редко продаю те, что написаны для себя. Много пишу на заказ: и портреты, и иконы, и пейзажи. Занимаюсь не только живописью, деньги я зарабатываю дизайном. И мне нравится моя работа. Я делаю интерьеры и экстерьеры в частных домах и квартирах, из общественных зданий могу назвать Дом культуры в Ичалках.

Мне часто заказывают портреты, пишу их чаще всего с фотографий, случается и с черно-белых. Вот, например, портрет мамы, а это папа, его не стало совсем недавно. В портрете очень важны ракурс и эмоции, главное для меня, как портретиста, - уловить настроение. Мне всегда хочется сделать человека на портрете чуточку добрее.

Дизайнер - профессия на сегодняшний день востребованная, но конкуренция у нас большая. Заказы получаю по рекомендациям клиентов. На выставке моих дизайнерских работ не будет, потому что считать их полностью своими не могу, всегда учитываю пожелания заказчика. А еще я пишу иконы, пишу на заказ по всем традиционным канонам. Три мои иконы сейчас в Сарове, в Храме всех Святых. Я всегда говорю, научиться можно всему, главное чтобы было желание. У меня было огромное желание.

Мне хочется заниматься всем сразу: и иконами, и дизайном, и живописью, и графикой. На другие увлечения времени не остается. Я никогда не думала, что стану преподавать и очень полюблю работать с детьми. Уговорил меня Юрий Дырин, пообещал оставить дни для творчества. С тем условием я согласилась и не пожалела. Работаю в художественном училище с 2014 года, веду живопись для дизайнеров и живописцев. В прошлом году выпустила первых дизайнеров. Многие из них поступили в питерские и московские вузы. Я очень рада за них, приятно, что это случилось благодаря и мне.

Я люблю выезжать на пленэр. Это особенная жизнь. Каждый раз знакомишься с новыми людьми, художниками из разных городов России, узнаешь секреты мастерства других, обмениваешься опытом. Для художника пленэр - очень важная вещь. Даже абстракционисты приезжают на природу, видят новые места, испытывают какие-то эмоции, а потом создают работы в своем стиле. Художники - народ особенный. Однажды встретившись и подружившись, мы становимся друг другу родными. Я могу приехать в любое время к коллегам, например, в Йошкар-Олу, и меня примут, накормят, найдут жилье.

А еще я заядлая рыбачка. Хожу на рыбалку даже одна. Папа с детства приучил нас с сестрой. Брату не нравилось, не помню, чтобы он с нами бывал. А мы с сестрой это дело полюбили. Я и прошлую субботу провела на Мокше, поймала большую щуку. Знаю все виды рыбалки: ловлю на поплавок, спиннингом, фрезерной ловлей занимаюсь. В мастерской у меня всегда кисти и снасти рядом. И сейчас они в багажнике машины лежат. 10 лет назад муж купил дом в Темникове, в Старом городе. Там везде заповедные места и Мокша рядом. Красота… Я пыталась заразить рыбалкой и его, не получилось, он у нас охотник.

Я человек спортивный, люблю бильярд, боулинг, лыжи. Два года назад мы научились кататься на сноуборде, ездим зимой в Тавлу. Если бы было больше времени в сутках, увлечений было бы еще больше. Но… Мне столько хочется сделать творчески… Радует, что есть эта мастерская, что могу писать, работать со студентами в училище, видеть, что я нужна этим ребятам. Но самая моя большая радость - сын Саша. Он не любит рисовать, у него свой путь, свои увлечения. Но это человек, для которого я живу.

Детство у меня было счастливое. Главным человеком для нас был папа - Александр Петрович. Он у нас был и за маму, и за папу. У него было трудное детство. Родился он в семье военного в Ленинграде, четвертый ребенок в семье, рано остался без матери. С 3 лет его воспитывала мачеха, которая не любила пасынков. Это наложило отпечаток на всю его жизнь. Он еще ребенком решил, что у него будет большая дружная семья, в которой дети будут любимы. И всю свою жизнь посвятил нам. Папа работал на Литейке, был бригадиром, награжден орденом Дружбы народов. Для друзей и коллег он был просто Петровичем. Познакомился с нашей мамой Раисой Михайловной тоже на заводе. Они вместе выступали в самодеятельности, папа играл на гитаре, у мамы был интересный голос. Рано овдовев, папа все силы и любовь отдавал нам. В 90-е он брался за разную работу, научился делать ремонты, зарабатывал этим.

Творческая жилка в нас от него. Любовь к прекрасному он прививал нам с детства. Помню, когда мы с сестрой собирались в первый класс, папа в кредит купил нам две скрипки, аккордеон для брата и фортепиано для всех. Мы год учились в музыкальной школе. А потом со слезами на глазах мы с Аленой уговаривали папу отдать нас в художественную школу. Так скрипка помогла нам сделать свой выбор. Спасибо огромное родителям за то, что не заставили доучиваться, а приняли наш выбор.

Когда мы с сестрой оканчивали художественное училище, я уже была замужем. Диплом по книжной графике защищала, будучи на четвертом месяце беременности. Получила «отлично с похвалой комиссии» и рекомендации к поступлению в высшее учебное заведение. Но я уже понимала, что никуда не поеду...

Потом был очень тяжелый период жизни. В 90-х мы с сестрой работали продавцами, торговали запчастями, мебелью, продуктами, даже открывали аптечные пункты в магазинах, попутно получили экономическое образование. После четырех лет совместной жизни я развелась с мужем, похоронила мать, а еще через три года погиб мой семилетний сын. Не то что писать, жить не хотелось. Моя жизнь полностью перевернулась. Если бы не нынешний муж Юрий, не знаю, что со мной было бы. Потом появился Саша, долгожданный вымоленный сын, которому сейчас 15 лет.

Вернуться к творчеству меня уговорил муж, предоставил под мастерскую пустовавшую квартиру родителей, купил все необходимое. С его легкой руки в 2008 году я вернулась в профессию. Я благодарна Богу за все испытания, благодаря им я стала лучше. Спасибо моим врагам, благодаря им я стала сильнее. Я могу писать…

Галина БАЛАШОВА