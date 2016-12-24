Осетровая икра и фуа-гра из Мордовии

На прошедшей в Москве Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» Мордовия была представлена 20 ведущими предприятиями пищевой и перерабатывающей отрасли. Делегацию республики на официальном открытии выставки возглавил лидер Мордовии Владимир Волков.

На главном сельскохозяйственном смотре страны была представлена продукция 1400 производителей из 70 регионов России и 15 зарубежных стран. Главным гостем на «Золотой осени» стал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он с особым интересом ознакомился с экспозицией Мордовии, которая стала одной из самых масштабных на выставке. Осматривая наш павильон, премьер выслушал Главу Мордовии Владимира Волкова, который обратил внимание на темпы развития аграрной отрасли в республике и успешные результаты работы сельских тружеников в текущем году. Также в разговоре с Дмитрием Медведевым лидер региона коснулся темы отраслевых инвестиционных проектов.

В представленной экспозиции российский премьер обратил особое внимание на мордовский деликатес - осетровую икру, произведенную в рыбоводческом фермерском хозяйстве. Владимир Волков пояснил, что пробная партия данного продукта была изготовлена еще в августе 2010 года, а само предприятие для развития перспективного производства получает грантовую поддержку от республики.

Мордовия выгодно выделилась из числа участников выставки и новым продуктом, который был привезён из Кочкуровского района республики: деликатесом фуа-гра. Дмитрий Медведев оценил находчивость мордовских переработчиков и высказал мнение, что задачу импортозамещения республика решает успешно. При этом он отметил успехи, которых достигла Мордовия по основным показателям развития агропромышленного комплекса: производству мяса, молока, яиц. Премьер также вспомнил мордовский пармезан, которым его угостили на «Золотой осени» в прошлом году, и поинтересовался производством сыра в 2017-м. Владимир Волков ответил, что Мордовия удерживает позицию одного из передовых «сырных» регионов России: в этом году в республике произведено уже 12,5 тысячи тонн сыра.

Экспозицию Мордовии осмотрел и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, который также дал высокую оценку результатам работы мордовских аграриев. На выставке Минсельхоз России подвел итоги конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». Мордовия была отмечена во всех номинациях, а среди органов управлений АПК на уровне субъектов в номинации «Эффективная реализация региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии было признано победителем. Дипломами и медалями также награждены администрации нескольких муниципальных районов республики.

«Успехи аграриев и переработчиков позволили достойно представить республику на «Золотой осени-2017», - прокомментировал итоги выставки Глава Мордовии Владимир Волков. - Мы показали как новые, порой весьма экзотические, но уже успешные проекты, так и те, где наши аграрии традиционно сильны, - это мясопереработка, производство молочных продуктов, сыра, овощей и т.д. Отмечу, что выставочный павильон Республики Мордовия - один из наиболее масштабных на «Золотой осени» именно потому, что нам есть что показать и из чего выбрать. Я благодарю всех работников сельскохозяйственной и перерабатывающей отрасли республики за достигнутые успехи и добросовестный труд!».