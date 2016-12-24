Ушел из жизни Валерий Юрчёнков

«Это была не проституция, а такая своеобразная первая любовь»
Журналисты «ВС» поговорили о скандале вокруг фильма «Матильда» с историком Анатолием Лютовым
Журналисты «ВС» поговорили о скандале вокруг фильма «Матильда» с историком Анатолием Лютовым
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Обвиняемый в изнасиловании пассажирки «интернет-таксист» ответил на вопросы репортеров
В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...
В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Жители Саранска ежедневно могут видеть, как буквально на их глазах вырастает новый стадион - «Мордовия-Арена». При этом таких громадных...