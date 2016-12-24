Ушел из жизни Валерий Юрчёнков

3 октября после тяжёлой болезни на 58-м году жизни скончался один из крупнейших ученых Мордовии, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ Валерий Юрчёнков.

Валерий Анатольевич родился в городе Краснослободске. Окончил историко-географический факультет Мордовского государственного университета и аспирантуру Мордовского НИИ языка, истории, литературы и экономики (НИИЯЛИЭ). Институт стал и первым местом работы Валерия Юрчёнкова, где он трудился в должности младшего научного сотрудника и который покинул в 1994 году из-за разногласий с руководством по поводу организации и тематики научно-исследовательской работы. Вернулся он в институт в 2001-м, но уже в должности директора. Под его руководством институт был реорганизован в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

В разные годы доктор исторических наук, профессор Юрчёнков работал в МГУ им. Огарёва, входил в редакционные коллегии ряда научно-публицистических журналов. Был заместителем главного редактора и председателем Научно-редакционного совета энциклопедии «Мордовия». Являлся автором более 700 научных и учебно-методических работ и выступал в качестве автора сценариев ряда научно-популярных фильмов.

Валерий Юрчёнков получил известность как российский историк, историограф, краевед, популяризатор науки. Имел звания - заслуженный деятель науки Республики Мордовия, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии политических наук РФ, академик Международной академии наук педагогического образования.

Валерий Юрчёнков активно занимался общественной работой, являлся сопредседателем Общественной палаты Мордовии, председателем Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Мордовия, состоял во многих авторитетных научных организациях.

Учёный-энциклопедист, он пользовался авторитетом у всего научного и руководящего сообщества республики. Был широко известен за пределами Мордовии. Его отличали грамотная и взвешенная позиция по историческим вопросам, талант примирять представителей самых разных мнений. Компетентность и независимость Валерия Анатольевича, умение творчески подойти к любому делу, способность к художественному осмыслению исторической реальности навсегда впишут его имя в число ярчайших представителей интеллигенции нашей республики.

Коллектив «ВС» глубоко скорбит по поводу смерти Валерия Юрчёнкова и выражает искреннее соболезнование родным и близким.