Бибиков отсудил у ФК «Мордовия» 2 миллиона рублей

Справка «ВС»

Владимир Александрович Бибиков родился 7 февраля 1961 года в Нальчике. В юношеские годы переехал в Ленинградский спортинтернат. В 1980 году пополнил ряды саранской «Светотехники». Провел за команду из Мордовии 263 игры. В 1996 году защитил диплом в Высшей школе тренеров. В сезоне 1999 года работал тренером в футбольном клубе «Балаково». С 2000-го по 2004 год выполнял различные функции (тренер, главный тренер, исполнительный директор) в структуре футбольного клуба «Биохимик-Мордовия». В 2005 году продолжил тренерскую деятельность в футбольном клубе «Мордовия», а на следующий год перешел на должность начальника команды. Осенью 2012 года руководил «Мордовией» в качестве и.о. главного тренера в матчах Премьер-лиги. 1 июня 2013 года сменил Николая Левина на посту директора ФК «Мордовия».

Бывший директор футбольного клуба «Мордовия» Владимир Бибиков обратился в Ленинский районный суд Саранска с иском о взыскании с клуба не выплаченной ему заработной платы за четыре месяца и процентов за нарушение сроков выплат. Фемида встала на его сторону и удовлетворила иск. Сумма оказалась солидной - 2 миллиона рублей! Получивший публичную огласку судебный процесс приоткрыл завесу секретности над уровнем зарплат и премий, которые получали тренеры и руководители клуба.

Экс-руководитель футбольного клуба «Мордовия» Владимир Бибиков в исковом заявлении указал, что с 29 мая 2016-го по 16 февраля 2017 года работал в должности директора ФК «Мордовия». Размер его заработной платы составлял 120 тысяч рублей в месяц. С 16 февраля 2017 года Бибиков с его согласия был переведен на должность тренера в структурное подразделение: лечебно-педагогическая деятельность - с тем же окладом. А 17 апреля этого года он по собственному желанию уволился и с должности тренера.

По словам Владимира Александровича, в день увольнения ему был выдан расчетный листок за январь - апрель 2017 года с указанием причитающихся денег, однако расчет в день увольнения произведен не был. Согласно расчетному листку задолженность клуба по выплате при увольнении составила 1 млн 760 тысяч рублей. В июне этого года бывший директор отправил в клуб претензию о выплате полной расчетной суммы при увольнении. Однако в «Мордовии» претензию оставили без ответа. Тогда Бибиков обратился в суд с иском и потребовал вернуть ему не только зарплату, но и проценты за нарушение работодателем срока выплат при увольнении, а это еще 95,5 тысячи рублей.

В судебном заседании представитель ФК «Мордовия» возразила против удовлетворения исковых требований Владимира Бибикова. Юрист клуба не оспаривала наличие задолженности по заработной плате в размере 1 млн 238 тысяч рублей, но была против выплаты премии. По ее словам, Бибикову неправомерно начислена премия в январе 2017 года в размере 1,8 млн рублей! Представитель клуба заявила, что премия начислялась по положению о порядке выплаты поощрительных премий в отношении тренерского состава и персонала ФК «Мордовия» на 2015-2016 г. Однако, по ее мнению, положение прекратило свое действие 27 мая 2016 года и в дальнейшем не продлевалось.

Юрист «Мордовии» уверяла, что за матчи с 6 марта по 7 мая 2016 года Бибикову были излишне начислены премии в размере 599 тысяч рублей. Ответчик также просила отказать бывшему директору клуба в удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за несвоевременную выплату заработной платы на том основании, что приказы о начислении премии датированы 27 и 30 января 2017 года. В тот в период, когда Бибиков занимал должность директора ФК «Мордовия», на счетах клуба имелись деньги, но руководитель клуба премию не выплатил и сам нарушил трудовое законодательство.

Любопытно, что по принятому в «Мордовии» положению за выигрыш футбольной команды в матче премия для всех сотрудников составляла 300 тысяч рублей. Правда, получали такую сумму не все - для каждого сотрудника был прописан свой процент из этой суммы. Так, например, для директора премия за победу составляла 75-100%, а за ничью - 37,5-50%. С 6 марта по 7 мая «Мордовия» сыграла пять матчей в чемпионате России по футболу среди команд клубов ФНЛ, четыре из них свела вничью, а один выиграла. За каждую ничью Владимиру Бибикову было начислено по 150 тысяч, а за победу - 300 тысяч рублей. Итого премия директора клуба составила 900 тысяч рублей! Именно за эти пять матчей Бибиков свою премию так и не получил.

Относительно спорного вопроса по премиям суд объяснил: «Издание приказа о премировании за пределами срока и выплаты премии не может влиять на порядок её определения, поскольку она назначалась и рассчитывалась за конкретную работу: результаты игр команды».

Довод о том, что Владимир Бибиков в период начисления премии, размер которой оспаривается, работал директором и сам нарушал трудовое законодательство по своевременной выплате премии, суд обосновал так: «Это не может повлиять на выводы суда по данному спору, поскольку каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации».

В итоге суд удовлетворил исковые требования Владимира Бибикова к футбольному клубу «Мордовия». С клуба была взыскана задолженность по заработной плате при увольнении в размере 1 млн 760 тысяч рублей, проценты за нарушение сроков выплат при увольнении за период с 11 февраля по 16 августа 2017 года - 211 тысяч рублей, всего 1 млн 972 тысячи рублей.