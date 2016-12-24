«Вейсэ-джаз-2017»: акцент на творчестве зарубежных этнических коллективов

Культура

 В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.

«Совсем скоро в Саранске стартует Международный фестиваль джазовой музыки «Вейсэ-джаз-2017», - сообщил министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин. - Важно отметить, что, помимо прочего, этот фестиваль объединяет людей разных национальностей и культур. По традиции «Вейсэ-джаз» посетит музыкант мирового масштаба Игорь Бутман, его участие в том числе послужит привлечению внимания людей к нашему фестивалю и нашей республике».
«Наш любимый международный фестиваль джазовой музыки уже стал ярчайшим событием осенних дней в Мордовии, - подчеркнул директор фестиваля Валерий Григорьев. - «Вейсэ-джаз» один из старейших региональных джазовых форумов и, естественно, накопил за это время немало традиций. Одна из которых - проведение фестиваля под патронатом Главы Республики Мордовия». 
По предложению Игоря Бутмана, с которым мордовский фестиваль сотрудничает уже пятый год, на 16-м по счету музыкальном форуме было принято решение сделать акцент на творчестве зарубежных этнических коллективов, представляющих новый «звучащий финно-угорский мир». 
Саранск посетят джазисты молодого поколения - венгерская джаз-группа «Jamesse», гости из Эстонии - Kirke Karja Quartet, москвичка Виктория Каунова, австралийка Фантинэ. А также признанные суперпрофессионалы: американское джазовое трио под руководством одного из самых востребованных джаз-барабанщиков мира Джеффа Хэмилтона, широко известный слепой пианист Олег Аккуратов, который произвёл фурор на прошлом фестивале, пианист Олег Левиновский.
Зрители смогут прочувствовать удачное сочетание классического джаза, этнические мотивы в исполнении финно-угорских гостей, оценить мастерство лучших представителей российского джаза. 
Первый день традиционно откроют хозяева фестиваля - джазовый оркестр «Биг-бэнд «Саранск» под управлением Александра Курина. В качестве солирующего саксофона в его программе выступит Игорь Бутман. Также в первый день покажут своё вокальное мастерство Сергей Семёнов, Оксана Глебова, Вячеслав Явкин (полуфиналист фестиваля «Новая звезда» на Первом канале). На сцену выйдут лауреаты IV Республиканского фестиваля «Юный Вейсэ-джаз». А хэдлайнером концерта станет Алина Ростоцкая, полуфиналистка шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура», которая выступит в столице Мордовии впервые. Александр Курин рассказал, что её отец, Алекс Ростоцкий, участвовал в самом первом саранском «Вейсэ-джазе», а также неоднократно признавался лучшим джазовым бас-гитаристом России. Таким образом, его дочь продолжает традицию, заложенную отцом.     
Валерий Григорьев подчеркнул, что место проведения фестиваля - зал театра Яушева - выбрано не случайно: «Это одна из лучших сцен в России, которая нравится джазменам своим изяществом, прекрасной акустикой, что не раз подчёркивали наши гости». 
Ещё одна хорошая традиция «Вейсэ-джаза», которая будет сохранена и в этом году, - заинтересованные студенты смогут посетить фестиваль по минимальной цене за билеты. В программу войдет и немузыкальная часть: в фойе театра гостям будет представлена фотовыставка Виктора Махаева «Летопись «Вейсэ-джаза», которая позволит посетителям проследить всю историю фестиваля джазовой музыки.
Фестиваль «Вейсэ-джаз-2017» пройдет 11-12 октября в зале Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева. Начало концертной программы обоих дней - 18.30.
Во второй части брифинга обсуждались итоги прошедшего недавно Российско-Финляндского культурного форума, в котором приняли участие представители Мордовии. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев также стал его почётным участником. Форум проводится ежегодно начиная с 2000 года поочередно - в Финляндии и России. Тема этого года - «100 образов культуры», а город, принимавший участников, - Санкт-Петербург.
«Более 400 человек стали гостями форума, - рассказала первый заместитель министра культуры и национальной политики РМ Светлана Баулина. - На площадках встречи было рассмотрено 207 проектов, которые объединяла культурная направленность». 
На форуме директор фестиваля «Вейсэ-джаз» Валерий Григорьев презентовал музыкальный проект «Гастроли джазового оркестра по городам мундиаля с компактным проживанием финно-угорских народов». В числе десяти проектов, которые получили поддержку Министерства культуры РФ, и проект Григорьева. На его реализацию будут выделены средства из федерального бюджета. 
Александр РУЧИНСКИЙ

 

                       

 

 

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