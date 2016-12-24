Время джаза

Ежегодный Международный фестиваль джазовой музыки в Саранске состоится 11 и 12 октября. Концерты пройдут в Музыкальном театре им. И.М. Яушева. Вести программу «Вейсэ-джаза» будет художественный руководитель фестиваля - выдающийся саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

В программе первого дня XVI Международного фестиваля «Вейсэ-джаз-2017» традиционное выступление джазового оркестра «Биг-бенд «Саранск» под управлением Александра Курина с солистом Игорем Бутманом. Вокалистами первого джазового концерта станут москвичка Алина Ростоцкая и саранские певцы Сергей Семёнов, Оксана Глебова, Вячеслав Явкин, а также лауреаты IV Республиканского фестиваля «Юный «Вейсэ-джаз-2017».

Зарубежными гостями фестиваля станут джаз-группа Kirke Karia Quartet из Эстонии (они закрывают программу первого дня) и джаз-группа Jamese из Венгрии, их саранский зритель услышит 12 октября. Эти музыканты впервые приезжают в Саранск. Также во второй фестивальный вечер на сцену музыкального театра выйдут москвичи - секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова. Это дебютный проект, в состав которого входят одни из лучших джазовых музыкантов, давно заявивших о себе на мировой сцене.

Начало концертов в 18.30, не пропустите.