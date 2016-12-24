Открылась выставка архитектурной графики

Культура

 

Выставка «Реальность и видения» открылась в музее мордовской национальной культуры под музыку Вивальди. Пришедших на ее открытие 22 сентября встречал скрипичный дуэт Светлана Малая - Геннадий Будаев. 
В небольших залах старинного особнячка яблоку негде упасть. И это неудивительно, поскольку основной контингент посетителей выставки - студенты. Они пришли посмотреть на работы своих преподавателей. В экспозиции представлено 117 работ, выполненных в различных жанрах: зарисовки архитектурных памятников с натуры, архитектурные пейзажи, архитектурные фантазии. «Реальность и видения» - выставка трех авторов: Виктора Махаева, Фариды Казаковой и Евгения Ширчкова.
Виктор Махаев - кандидат искусствоведения, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор, заведующий кафедрой архитектуры и дизайна МГУ им. Н.П. Огарева, член Национального комитета ИКОМОС России, координирующего работу специалистов с памятниками истории и культуры, автор нескольких сотен научных работ. Его фотоработы и архитектурная графика опубликованы в 55 книгах и журналах.
Фарида Казакова с 1975-го по 2007 год работала архитектором в институте «Мордовгражданпроект», Управлении главного архитектора Саранска и принимала активное участие в градостроительных проектах. Она выполнила проекты парка им. А.С. Пушкина, фонтанного спуска, кафедральной мечети, здания ГАИ, магазина «Космос» с рестораном «Адмирал» и многих других объектов Саранска и Рузаевки. С 2007-го по 2013 год была доцентом кафедры архитектурного проектирования и дизайна. В последние несколько лет Фарида Казакова живет в Казани, но на открытие совместной выставки приехала в Саранск.
Евгений Ширчков - недавний выпускник МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Архитектура», преподаватель кафедры архитектуры и дизайна, член Союза художников России. Он работает над благоустройством Саранска к чемпионату мира по футболу, является активным участником архитектурных конкурсов. 
В работе архитектора все начинается с рисунка. Когда-то сама профессия называлась архитектор-художник. А в Императорское общество архитекторов-художников входили Леонтий Бенуа, Николай Лансере и Николай Рерих. 
Автор 40 работ, представленных на необычной выставке, Виктор Махаев называет рисунок гимнастикой для рук и физкультурой для глаз. Сам он занимается такой гимнастикой постоянно, привозит рисунки из всех своих путешествий. По этим рисункам можно проследить маршруты его поездок по историческим местам. На них фасады зданий в Помпее, улицы Иордании, римский форум, Сионские ворота Иерусалима, амфитеатр в Вероне, царские гробницы Кипра.
Евгений Ширчков показал на выставке серию рисунков, посвященных Пскову, и серию открыток «Пять веков Саранска». Фарида Казакова поделилась с жителями Саранска своими цветными архитектурными фантазиями. Работы, представленные на выставке, выполнены в нескольких жанрах, разными техниками. Они наглядный пример для будущих архитекторов и свидетельство творческого поиска авторов. 

 

 

                       

 

 

 

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