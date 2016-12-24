Саранские театры едут на «Большие гастроли»

Этой осенью Государственный русский драматический театр РМ, Мордовский государственный национальный драматический театр и Государственный театр кукол РМ примут участие в масштабном общероссийском проекте. Организаторами федеральной программы «Большие гастроли» являются Министерство культуры РФ и Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Программа, заметно активизировавшая гастрольную жизнь страны, каждый год увеличивает число регионов, принимающих участие в культурном проекте. Его география охватывает теперь практически всю Россию.

Благодаря программе «Большие гастроли» прошлой осенью Саранск увидел лучшие спектакли театра «Мастерская Петра Фоменко»: «Волки и овцы», «Война и мир. Начало романа» - с целым созвездием знаменитых актеров, познакомились с Московским ТЮЗОМ и творчеством его «мамы и папы» Генриетты Яновской и Камы Гинкаса. Этим летом «Большие гастроли» в Саранске продолжились спектаклями старейшего русского театра. Ярославский театр им. Ф. Волкова привозил к нам четыре спектакля из своего репертуара. Благодаря этой программе и фестивалю «Соотечественники», ежегодно проходящему в нашем городе, саранские театралы имеют окно в большой театральный мир и знакомятся со спектаклями - лауреатами «Золотой маски». «Большие гастроли» - это масштабные гастроли с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля и, что очень важно, по приемлемым для региона ценам.

Обмениваться театрами столица Мордовии будет в этом году с Чебоксарами, Дзержинском, Йошкар-Олой и Ижевском. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности берет на себя оплату затрат театров на проезд коллективов и транспортировку декораций. Первыми на гастроли поедут актеры национального театра. Их совместный проект с Государственным русским драматическим театром Чебоксар включён в план межрегиональной программы «Большие гастроли». Чувашия примет гостей из Саранска 18, 19 и 20 октября. В эти дни на сцене их русского драматического театра будут представлены комедия «Делец» А. Толстого, мелодрама «Уроки радости», комедия «Не в свои сани не садись» А. Островского и сказка «Кто принцессу поцелует?» Ю. Кима. Ответные гастроли в Саранске состоятся 25, 26 и 27 октября на сцене Мордовского национального театра. Русский театр Чувашии покажет спектакли «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта, «Венецианские близнецы» К. Гольдони, «Боинг-Боинг» М. Камолетти и музыкальную сказку «Одни в городе, или Веселые уроки ОБЖ» И. Широбоковой.

Следует отметить, что для нашего национального театра это будет историческое событие: никогда ранее его актеры не играли на сцене русского театра Чувашии, так же как актеры чебоксарской русской драмы не выходили на подмостки мордовского национального. Зато с коллективом из Альметьевска национальный театр РМ связывают давние партнерские отношения. В конце ноября (с 26 по 28) состоятся гастроли татарского драматического в Саранске. С ответным визитом труппа национального поедет в Татарстан в марте следующего года. А начнут новый сезон в Мордовской драме с участия в Международном фестивале спектаклей для детей и подростков национальных театров «Кееда». С 1 по 5 октября он состоится в городе Элиста (Калмыкия), 3 октября актеры мордовского театра покажут музыкальную сказку Лилии Шаховой «Злой Тэнгу». Добираться в Калмыкию актеры будут почти сутки. Оценивать фестивальные спектакли будут серьезные театральные критики.

Напомним, что открытие сезона на родной сцене состоится 12 октября «Очень простой историей» М. Ладо, а 13 и 14 октября зрителей национального театра ждет премьера комедии К. Гольдони «Лгун» в постановке режиссера Олега Куртанидзе. 15 октября состоится премьера музыкальной сказки для детей А. Эриксона «Андерсен-фантазия».

Директор театра Светлана Дорогайкина поделилась с «ВС» планами на новый сезон и подчеркнула важность гастролей для театра.

- Приезжая в иной регион, мы получаем отзыв другого зрителя и зарабатываем деньги. Мы не только продаем свои билеты в других городах, но и знакомим зрителя с нашим творчеством, культурой. В Альметьевске, например, просят нас привозить спектакли на мордовских языках. Они сами привозят в Саранск постановки на татарском языке. Во-первых, там живет мордовская диаспора, во-вторых, у них есть перевод - спектакли наши может посмотреть любой желающий. Сейчас ведем переговоры с Молодежным театром Тольятти, хотим расширить нашу гастрольную географию и выехать туда на несколько дней со своими спектаклями.

Мы подали заявку на получение президентского гранта на постановку пьесы Валентины Мишаниной «Куйгорож». Режиссером-постановщиком спектакля, а это будет мюзикл, станет Борис Манджиев, нынешний художественный руководитель калмыкского национального театра. В 90-х он работал с труппой нашего театра, очень удачной постановкой был его «Шумбрат, Сганарель!» на мордовском языке по Ж.-Б. Мольеру. Еще одну заявку мы подали на грант Главы республики. К 150-летию Максима Горького мы хотим поставить пьесу Валентины Мишаниной «Дочь некрещеного мордвина» по рассказам писателя. Вся эта постановочная работа начнется уже в новом календарном году. А пока - каждый четверг у нас спектакль на мордовском языке, в пятницу и субботу - постановки на русском, а в воскресенье - сказка для детей.

В рамках программы «Большие гастроли» и проекта «Большие гастроли для маленьких» жители Саранска смогут увидеть на сцене театра кукол РМ спектакль Республиканского театра кукол Республики Марий Эл. С 27 по 29 октября они представят спектакль «Золотой ключик», а гости из города Кстова (Нижегородская область) - спектакль «Кораблик, или Куда приводят мечты». Наш кукольный театр в рамках этой программы с 27 по 29 октября посетит город Ижевск со спектаклем «Проделки Козы-дерезы». Следует отметить, что сейчас театр гастролирует по Московской и Калужской областям. Начались эти гастроли еще 17 сентября и продолжатся до 30. А еще в октябре наши кукольники отправятся на Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Мойдыся», который проходит в Республике Коми уже в третий раз. 20 октября они покажут маленьким зрителям Сыктывкара сказку «Здравствуйте».

Обменяются сценами в рамках федеральной программы драматические театры Саранска и Дзержинска (Нижегородская область). Дзержинский театр на «Больших гастролях» с 17 по 19 ноября покажет на сцене Русской драмы четыре спектакля из своего репертуара, три из них комедии, «Квадратура круга» В. Катаева, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Ревнивец» М. Камолетти и сказку Г. Соколовой «Финист - Ясный Сокол». А наши в те же дни покажут в Дзержинске «Забыть Герострата» и «Поминальную молитву» Г. Горина, «Ночь ошибок» О. Голдсмита и сказку «Тайны Бабы-яги».

Как видите, театральная жизнь этой осенью в Саранске обещает быть насыщенной, следите за афишей «ВС».

Галина БАЛАШОВА