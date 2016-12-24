Почему ушел Меркушкин?

Около полудня в понедельник федеральные информагентства запестрели «молниями» - СМИ сообщили, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин уходит в отставку. Временно исполняющим обязанности в поволжский регион был назначен бывший градоначальник Самары - Дмитрий Азаров (он представлял область в Совете Федерации). При этом, покидая свой пост, Николай Меркушкин сохранил политическое реноме - в соответствии с президентским указом он стал специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Политологи уверены, что нынешнее кадровое решение Владимира Путина открывает целую серию сезонных перестановок в губернаторском корпусе, утечки о неизбежности которых начали поступать из Администрации Президента России сразу после подведения итогов сентябрьских выборов.

Слухи о том, что Николай Меркушкин вот-вот покинет свой пост, начали муссироваться в информационном пространстве еще с осени прошлого года. Ссылаясь на некие «достоверные источники», ряд СМИ с интервалом в несколько месяцев уверенно сообщал о том, что самарский губернатор уже «пакует чемоданы». Причины тому находили разные: тут и «состояние здоровья», и конфликт с гендиректором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, и многочисленные финансовые скандалы, и даже недопонимание у определенной части населения.

Многие федеральные информационные порталы говорили, что уход Меркушкина вызван конфликтом между ним и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. «Ростех» имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗа, одного из крупнейших предприятий Самарской области. Конфликт произошел, в частности, из-за того, что Меркушкин «выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и напихал своих».

А по данным РБК, решение об отставке Меркушкина ускорила ситуация со стадионом «Самара Арена», который должен быть построен к чемпионату мира по футболу-2018. Губернатор, дескать, запросил дополнительное финансирование на строительство этого объекта, и так весьма дорогостоящего.

Много копий было сломано и вокруг неоднозначных публичных высказываний Николая Ивановича. Вырванные из контекста, некоторые фразы харизматичного Меркушкина, привыкшего общаться с людьми лицом к лицу, действительно могли быть восприняты неправильно. Например, в августе 2016 года на встрече с жителями Тольятти в ответ на жалобу сотрудницы дочернего предприятия АвтоВАЗагрегата на систематическую невыплату зарплат губернатор заявил, что ее долги не выплатят никогда.

«- Николай Иванович, я - бывшая работница многострадального предприятия АвтоВАЗагрегат, его дочернего предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате? Уже пошел второй год, столько было обещаний…

- Ну что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них.

- Извините, пожалуйста, но я, по-моему, нормально говорю. Потому что уже второй год без зарплаты.

- Я знаю. Вы послушайте! Вы меня теперь послушайте. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир!».

Вместе с тем Николай Меркушкин, став главой региона, стабильно обеспечивал высокие результаты «Единой России» на выборах, хотя Самарская область прежде являлась одним из самых протестно настроенных регионов.

Николай Меркушкин на политической сцене России давно заработал репутацию опытного руководителя и грамотного хозяйственника. Его влиятельность сопоставляли с признанными политическими тяжеловесами, такими как губернатор Кемеровской областей Аман Тулеев или бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Минусом губернатора эксперты называли «публичную сверхактивность», которая вызывает раздражение элит разных уровней и избыточную общероссийскую узнаваемость.

Весомая фигура самарского губернатора, как водится, привлекла внимание и Алексея Навального. В сентябре 2016 года он опубликовал видеоролик, в котором рассказывается, как сотрудники его Фонда нашли поместья губернатора, а также его родственника и бизнес-партнеров на Рублёвке, стоимость которых оценили в 866 миллионов рублей.

Вообще, активная работа Николая Меркушкина во главе регионов - сначала Мордовии, а затем и Самарской области - неизменно привлекала внимание средств массовой информации. Вот и на брифинг, который Николай Иванович собрал в Самаре после обнародования новости об отставке, явилось огромное количество журналистов. В самом начале разговора уже бывший губернатор подчеркнул, что отставка - его добровольное решение и вызвана предложением главы государства перейти на другую работу. - «Новый участок работы в качестве спецпредставителя Президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов очень важен для главы государства, его администрации. Сегодня в условиях непростой международной обстановки меня попросили поработать над этой тематикой».

Николай Меркушкин добавил, что в настоящий момент наметился тренд на омоложение кадров как на федеральном, так и на региональном уровне. - «Чем больше молодых людей будет во власти, тем лучше для страны. Надо, чтобы этот тренд поняла элита - не нужно любой ценой стараться удержаться в должности».

В ходе брифинга Николай Меркушкин подвел итоги своей пятилетней работы на посту губернатора Самарской области: все проекты, которые реализуются в регионе, получили высокую оценку на федеральном уровне. Он напомнил, что в августе этого года губерния, по оценкам экспертного института социальных исследований, возглавила рейтинг по работе над образом будущего. Кроме того, администрации Самарской области удалось существенно сократить расходы на управление - на 3 миллиарда рублей за последние пять лет.

Николай Меркушкин также выразил уверенность, что большинство проектов, начатых его командой, будут продолжены в будущем. «Никаких критических, нерешенных проблем я после себя не оставляю», - сказал экс-губернатор.

Николай Меркушкин отметил, что пять лет работы в Самарской области для него не так много. - «Но даже за это время нам удалось многое сделать. Удалось реструктуризировать систему власти, реформировать высшую школу, уйти от борьбы между городом и областью. Я уверен, что те положительные вещи, которые были заложены в Самарской области, будут поддержаны».

Стоит отметить, что нынешняя должность Николая Ивановича - специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов - новая в управленческой структуре. Но задачи здесь могут ставиться очень серьезные. Не секрет, что сегодня на финно-угорские народы России пытаются оказать определенное воздействие из-за рубежа. И в этой политике активно разыгрывается «национальная карта». Родственным народам внушают, что их жизнь была бы лучше, если бы они проявляли большую политическую самостоятельность, а в идеале - вовсе отделились бы от РФ. Влияние идет и через культурную и научную элиту республик, и через религиозных проповедников (открытие лютеранских приходов, активное миссионерство), и через приглашение студентов на учебу...

Таким образом, перед Николаем Меркушкиным может ставиться действительно серьезная задача: постараться сместить акцент в отношениях финно-угорских регионов и государств на сохранение и развитие культуры и традиций народов, одновременно сняв остроту попыток политического и религиозного влияния из-за рубежа.

Что же касается преемника Николая Меркушкина на губернаторском посту Дмитрия Азарова, он с 2014 года работал в Совете Федерации и занимал должность председателя комитета по федеративному устройству. До этого с 2010 года был мэром Самары, однако в 2014 году по инициативе Николая Меркушкина был представлен в Верхнюю палату российского парламента и сложил полномочия главы города. Говорят, что у бывшего самарского градоначальника с Николаем Меркушкиным складывались не самые простые отношения.

Вот что, в частности, заявил Дмитрий Азаров в интервью РБК сразу после назначения врио губернатора Самарской области.

- Не секрет, что одной из причин отставки вашего предшественника называют проблемы со строительством стадиона «Самара Арена» к грядущему чемпионату мира по футболу-2018. Собираетесь ли вы привлекать к этому строительству дополнительные госинвестиции?

- Я думаю, что средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. То, что нужно сделать, - это полная ревизия существующей ситуации. Я не готов говорить, есть там проблемы или нет. Нужно сделать полный анализ профессиональный, получить заключения экспертов. Только потом можно будет говорить, требуются ли дополнительные инвестиции или нет.

- Меркушкина обвиняли в лоббировании мордовских подрядчиков, которых он привлекал к строительству «Самара Арены». Вы планируете отказаться от их услуг?

- У нас четко зарегламентировано законодательством размещение заказов по закупке товаров и госуслуг. И я считаю, что здесь мы должны строго соответствовать духу и букве закона. Соответственно, прозрачность конкурсных процедур, полное соответствие действующему законодательству обеспечат выбор наилучшего подрядчика по предоставлению работ, услуг и товаров для Самарской области и жителей региона.

- То есть заключенные контракты тоже будут проверяться?

- Ревизия будет проведена по всем направлениям деятельности.

Александр РУЧИНСКИЙ



