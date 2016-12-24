«Пятилетка будет крутая!»

Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики

Традиционный брифинг по итогам прошедших в воскресенье выборов руководитель региона Владимир Волков начал со слов признательности народу республики - всем тем, кто в Единый день голосования нашел время прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг. «Каждый голос - это вклад в наше общее дело, развитие и процветание Мордовии, - отметил он. - Выборы отличались высокой активностью, причем в течение всего дня. В них, по предварительным данным, приняли участие 82,04% избирателей. Показатель вполне достойный».

«Мы получили те результаты, на которые рассчитывали»

Добросовестно, по мнению Владимира Волкова, сработали Центризбирком республики, подавляющее большинство территориальных и участковых избирательных комиссий. «В целом выборы прошли на очень высоком уровне. Случались, конечно, некоторые нюансы, связанные, например, со сменой гражданами адресов ввиду вселения в новые дома. Но решались такие вопросы, как правило, быстро, четко и организованно. Своим конституционным правом мог воспользоваться каждый избиратель».

«Особо хотелось бы поблагодарить Президента страны Владимира Путина, который оказал мне доверие, назначив временно исполняющим обязанности Главы РМ, - продолжил региональный лидер. - Это, несомненно, сыграло свою роль, поскольку наш народ чувствует и ценит его поддержку. Таким образом, люди еще раз показали приверженность проводимому политическому курсу».

Итоги нынешнего избирательного марафона едва ли могли кого-то удивить. За Владимира Волкова проголосовали 89,19% избирателей. Представитель партии Мира и Единства Петр Вельмакин получил 0,71% голосов, справедливоросс Тимур Гераськин - 1,46%. Еще 4,18% граждан высказались за представителя КПРФ Дмитрия Кузякина. Евгений Тюрин (ЛДПР) заручился поддержкой 3,88% избирателей.

«В сущности, на такие цифры мы и ориентировались, - констатировал Владимир Волков. - Они говорят сами за себя. Люди, очевидно, больше доверяют тому, кто проводит конкретную работу по решению насущных проблем».

В разрезе муниципальных районов тоже обошлось без неожиданностей. Наиболее активными традиционно оказались жители успешных сельских территорий. Напротив, минимальная явка отмечена в Рузаевском районе - чуть более 69%. Компанию ему могли бы составить также Ленинский и Октябрьский районы (70,76 и 73,47% соответственно). Впрочем, ничего нового тут нет.

«Нарушения в основном не были серьезными»

К особенностям нынешних выборов можно отнести их высочайшую прозрачность и безоговорочное следование букве закона. Как следствие, и жалоб было сравнительно немного - около дюжины. Притом речь шла, как правило, о мелких нарушениях, которые не могли повлиять ни на ход, ни на результаты выборов.

Два инцидента, правда, оказались серьезнее. На избирательном участке № 552, к примеру, около 290 человек получили бюллетени неустановленной формы - без печати и подписей. Реакция Центризбиркома Мордовии не заставила себя ждать. Ленинской территориальной избирательной комиссии было рекомендовано на данном участке признать выборы Главы РМ недействительными, а саму участковую комиссию - расформировать.

По факту другого инцидента, происшедшего на участке № 527, и вовсе пришлось возбудить уголовное дело. Как выяснилось в ходе проверки, некие лица подделали избирательные документы, которые впоследствии предполагалось «вбросить» в урны для голосования. В общей сложности было изъято 68 таких бюллетеней.

«Хоть происшествия эти и фиксировались на начальном этапе, что называется, до урны, правомерность действий республиканской ЦИК сомнений не вызывает, - отметил Владимир Волков. - Тем самым она продемонстрировала свою принципиальность, готовность жестко пресекать любые нарушения закона».

«Общий успех складывается из добросовестной работы каждого»

А вот сама избирательная кампания проходила на сей раз предельно спокойно. Кандидаты и их сторонники действовали, в общем-то, весьма корректно по отношению к оппонентам и не поливали их почем зря грязью.

«Мой штаб вновь решил сделать акцент на предметной работе с людьми, - поделился де-факто вновь избранный Глава. - В общей сложности состоялось почти 90 встреч с населением. Не скрою, были определенные сомнения в правильности этого подхода. Практика, однако, показала, что именно такой формат наиболее близок и понятен гражданам. Потому подобные встречи будут проходить и в дальнейшем. Польза от прямого диалога очевидна».

Более всего, как выяснилось, жителей районов, работников предприятий беспокоят проблемы ЖКХ, благоустройства населенных пунктов и реконструкции дорог. Причем последний пункт, вроде бы лишний в этом списке (денег на дорожное строительство выделено в нынешнем году в два раза больше, нежели прежде), почти неизменно вызывал всплеск эмоций. Люди, видя, что на соседних улицах асфальт уже есть, просили обратить внимание и на другие участки. И чем масштабнее им представлялись работы, тем больше поступало наказов.

К чести властей, стоит также сказать, что они научились извлекать уроки из прежних ошибок. Так, претензий к деятельности медицинских служб и учреждений на сей раз было высказано значительно меньше. Да и те сводились преимущественно к организационным моментам, входящим в компетенцию главных врачей или муниципальных чиновников.

«Обращаюсь ко всем работникам министерств, ведомств, городских, районных, сельских и поселковых администраций: реализация наказов избирателей и впредь останется нашим безусловным приоритетом. Трудиться будем еще энергичнее», - заявил Владимир Волков.

«Не отступать и не сдаваться!»

Среди остальных стоящих перед властными структурами первостепенных задач также были названы сохранение набранных темпов социально-экономического развития, открытие новых производств, продолжение строительства жилья, дорог и объектов соцкультбыта.

«Сейчас важно сосредоточиться на решении текущих вопросов. Результаты первого полугодия, января - июля, а теперь еще и августа позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, - сказал лидер республики. - Рост промышленного производства составляет около 113 процентов, сельскохозяйственного - более 4%. Почти на 20 процентов увеличились инвестиции в основной капитал. Объемы жилищного строительства вырастут, как ожидается, на 18%. Зерна уже собрано более 1,1 миллиона тонн. С учетом урожая кукурузы, полагаю, возьмем и полуторамиллионный рубеж. Теперь главное - не останавливаться. До конца 2018 года предстоит ввести в строй четыре крупных завода, о которых я рассказывал Президенту, - кабельный, светотехнический, медицинских препаратов и оптоволоконный, создаваемый на базе Технопарка. А помимо того, реализовать целый ряд проектов в сфере АПК. Безусловно, мы продолжим подготовку к футбольному первенству планеты. Будем активно развивать и жилой массив «Юбилейный», где построим еще одну школу на 1,5 тысячи мест, и, возможно, детский сад. Так что работы впереди много, на всю предстоящую пятилетку хватит. Приоритеты, кстати, обозначаю сознательно, чтобы назад пути не было и соблазна ни у кого не возникло отступить или сдаться».

«Существенных кадровых перестановок не предвидится»

В данной связи, естественно, был затронут вопрос о возможных перестановках в Правительстве. И они, как заметил региональный лидер, ждать себя не заставят.

«Речь идет и о персональных назначениях, и об изменениях в структуре кабинета министров, - пояснил он. - Для пользы дела надо иногда проводить кадровые ротации, усиливать какие-то конкретные направления, сохраняя при этом преемственность в работе. Сейчас стараемся делать ставку на молодежь. Но эффективность чиновника не всегда зависит от возраста. Случается и так, что его нужно просто перевести на другой участок. Такие меры нередко положительно влияют на результат. В целом у нас хорошая команда, потому существенных перестановок, скорее всего, не будет. Хотя прежде хотелось бы выслушать предложения премьер-министра и всех его заместителей».

Отдельно Владимир Волков остановился на кандидатуре нового сенатора от исполнительного органа государственной власти Мордовии. «С ним я уже давно определился. В Совете Федерации будет работать Сергей Кисляк, экс-посол России в США, - уточнил он. - Документы будут оформлены сразу после инаугурации. Думаю, республике очень повезло с Сергеем Ивановичем. Он долго служил стране, находясь на самых ответственных постах, и теперь хочет быть полезным Мордовии. В последнее время мы много общались. У меня нет сомнений в правильности сделанного выбора».

В заключение лидер региона еще раз поблагодарил народ Мордовии за консолидированную поддержку нынешнего курса: «Я чувствую положительное отношение к себе. И это придает уверенности и сил в работе».

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Директор ФГНУ «НИИ регионологии» Валентин Конаков:

- Лично у меня не было и тени сомнений в победе Владимира Дмитриевича. Начну с того, что мы хорошо знакомы, уже более трех десятков лет. Время достаточное, чтобы изучить и его характер, и стиль работы, и потенциал. Хозяйственник он крепкий и грамотный. Всегда трудился, не жалея себя, и нынешняя кампания с массой встреч, поездок по районам, обсуждением насущных вопросов лишнее тому подтверждение. Ситуацию в республике, проблемы городских и сельских поселений, конкретных производств знает досконально - возможно, даже как никто другой. Потому и не дает пустых обещаний. О планах говорит, как правило, только в контексте практической реализации, просчитывая буквально каждый шаг, все плюсы и минусы проектов.

Отдельно хотелось бы отметить последовательность в делах и принимаемых решениях - качество чрезвычайно важное для любого руководителя, такого уровня - в особенности. Выполняет все, что было задумано, не любит останавливаться на полпути и уже подавно никогда не станет себя оправдывать за допущенные ошибки. А поскольку всего в жизни добивался сам, то и рассчитывать он привык, прежде всего, на собственные силы. И уж если Владимир Дмитриевич пошел на выборы, значит, действительно видит перспективы, может и хочет работать дальше.

Генеральный директор ГУП РМ «Лисма» Игорь Константинов:

- Победа Владимира Дмитриевича Волкова на выборах Главы Мордовии - это победа нашего общего желания достойно жить, развиваться, двигаться вперед, покорять новые вершины и созидать светлое будущее. Таковы глобальные цели всей республики и каждого жителя. Эта победа была ожидаема, но от этого не менее радостна, ведь она означает продолжение позитивных перемен, происходящих в Мордовии. Люди ощутили их на себе, и поэтому отдали свои голоса Владимиру Волкову. Доверие населения совпадает с доверием, которое оказал ему Президент России Владимир Путин. А значит, выбран правильный курс!

Коллектив «Лисмы» имеет особые основания радоваться победе Владимира Волкова на выборах: именно с его подачи началось возрождение предприятия, и при его поддержке мы преодолеваем самые трудные ситуации, которых хватает и сейчас. Мы уверены, что эта конструктивная совместная работа по дальнейшему развитию светотехнического флагмана продолжится. Со своей стороны, приложим все усилия, чтобы «Лисма» была гордостью республики, чтобы завод жил и работал во благо нашей Мордовии.

Директор МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.» Николай Кручинкин:

- С именем Владимира Волкова так или иначе связаны все нынешние успехи Мордовии, ее обновление и развитие. Сегодня мы живем в политически и экономически стабильной республике, где постоянно вводятся в строй новые производства, жилые дома, дороги, объекты социальной инфраструктуры, где нет межнациональных и религиозных конфликтов, где люди имеют возможность работать и зарабатывать.

Поступательное движение вперед наблюдается повсюду - в городах, районных центрах и, что особенно приятно, в сельской глубинке. У нас почти не встретишь заросших бурьяном полей, заброшенных сел и деревень. Напротив, видно, что жизнь там идет. Потому итоги прошедших выборов мне представляются закономерными. Люди проголосовали за стабильность, созидание, порядок и дальнейшее процветание родной земли, доказав тем самым, что от добра добра не ищут.

К сказанному могу добавить, что сам Владимир Дмитриевич и члены его команды внесли огромный вклад в становление и развитие поискового и патриотического движения. Мы всегда чувствовали эту поддержку, знали, как важна республике наша работа.

Председатель ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия» Александр Салмов:

- Для малого и среднего бизнеса убедительная победа Владимира Волкова значима уже хотя бы тем, что позволяет рассчитывать на продолжение нормальной, конструктивной работы. Причем речь идет даже не о диалоге власти и предпринимательства как таковом - он уже давно идет, и целесообразность его никем не оспаривается. Дело в том, что бизнес не может развиваться обособленно, вне зависимости от происходящих процессов - политических, экономических, социальных, а равно - интересов и предпочтений граждан. Трудно, к примеру, призывать человека приобрести тот или иной продукт, воспользоваться какими-то услугами, прекрасно зная, что он получает небольшую зарплату или вовсе не видит ее месяцами. Соответственно, поставленную задачу улучшить жизнь каждого можно расценивать и как посыл к предпринимательству, и как гарантию того, что правила игры не будут меняться.

Другой момент: в свое время много копий было сломано по поводу непоследовательности власти в вопросах поддержки предпринимательских проектов. Бизнес всеми силами старался быть услышанным, просил учесть его точку зрения. Сегодня, в сущности, и просить-то ничего не надо. Государство делает ровно то, что от него требуется. А именно формирует целостную и многоступенчатую систему стимулирования полезных и нужных инициатив. Не пытаясь при этом спрятаться за чужими спинами, уйти от ответственности. И что особенно важно - мнение бизнеса не игнорируется, а внимательно изучается при проработке каждого значимого вопроса. А такое взаимодействие свидетельствует о доверии - качестве, которое является залогом успешности любого начинания.



Директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова:

- Убеждена, что гарантом стабильности, спокойствия и успешного развития нашей республики является Владимир Дмитриевич Волков. Именно поэтому я, как и большинство граждан Мордовии, рада, что этот человек будет продолжать свою созидательную деятельность. Впечатляет внимание Главы к вопросам культуры и искусства, особенно к музейной деятельности. Недавняя реконструкция нашего музея сделала его учреждением культуры мирового уровня. Среди объектов широкомасштабного строительства, появившихся в последние годы, особо значимы для нас Музейно-архивный комплекс, о котором мы мечтали много лет, и Национальный культурный центр на родине Эрьзи в селе Баево (Ардатовский район). Премия имени Степана Эрьзи ещё одно знаковое событие для изобразительного искусства и музейного дела республики. За всё это мы благодарны Владимиру Дмитриевичу и желаем реализации всех намеченных планов на благо нашей Мордовии.

Чемпион Европы по греко-римской борьбе (2017), бронзовый призер чемпионатов мира в Лас-Вегасе (2015) и Париже (2017) Артем Сурков:

- Я нисколько не сомневался в победе Владимира Дмитриевича Волкова на выборах Главы Республики Мордовия, но в то же время очень рад этому. От всей души поздравляю руководителя нашего региона с переизбранием на ответственный пост. Вместе с этим хочется выразить огромную благодарность - как от себя, так и от всего нашего борцовского братства, от всех спортсменов республики - за то, что развитию спорта уделяется большое внимание. Мы имеем возможность тренироваться в современных условиях, что затем становится залогом успешных выступлений. Благодаря столь трепетной поддержке и опеке наши юные спортсмены, делающие первые шаги в спорте, могут осуществить свои заветные мечты. Такой подход к делу, безусловно, заслуживает особого уважения.



