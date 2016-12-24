Музейно-архивный комплекс открыт!

Объемы и зарплаты
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Нашего земляка Алексея Любимова зазывают преподавать в Гонконгеи Мельбурне, но почему-то не приглашают к сотрудничеству в Саранске
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей