Музейно-архивный комплекс открыт!

На минувшей неделе в Саранске состоялось открытие нового музейно-архивного комплекса. Вечерняя подсветка здания привлекала внимание горожан и приглашала гостей на праздник открытых дверей. Поздравить хозяев с новосельем приехали руководитель республики Владимир Волков, заместитель министра культуры России Олег Рыжков, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Старейший музей Мордовии - краеведческий - обрёл новый дом. Открытие современного музейно-архивного комплекса врио Главы РМ назвал большим знаковым событием. Владимир Волков напомнил, что в строительство главного хранилища культурного наследия Мордовии вложено около 1 млрд 200 млн рублей, причем значительная их часть - средства федерального бюджета, полученные благодаря поддержке республиканских проектов со стороны Президента страны Владимира Путина и министра культуры Владимира Мединского.

В новом здании площадью около 15 тысяч квадратных метров разместились Республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина, хранилище Музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи и часть архива Республиканской архивной службы.

Владимир Волков поблагодарил строителей за проделанную работу и вручил награды сотрудникам краеведческого музея и архивной службы, сохраняющим исторические памятники и документальные свидетельства для следующих поколений.

После традиционного ритуала перерезания красной ленточки почетные гости первыми осмотрели часть новых экспозиционных залов, познакомились с историей самого краеведческого музея и мордовской столицы.

Заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, присутствовавший на открытии музейно-архивного комплекса, признался журналистам, что в Мордовию приехал впервые и еще до церемонии посетил музей Эрьзи. Директор музея Людмила Нарбекова рассказала московским гостям об уникальных произведениях, которые находятся в постоянных экспозициях, и продемонстрировала передовые технологии, используемые главным музеем изобразительных искусств Мордовии.

Следует отметить, что заместитель министра культуры России посетил Мордовию в свой отпуск. Для поездки в нашу республику у него имелись личные причины. Предки Олега Рыжкова по отцовской линии родом из Мордовии. В 20-е годы прошлого века они покинули родное село и переехали в Ташкент. Сам Олег Владимирович родился и вырос уже в Москве. Сотрудники архивной службы Мордовии помогли ему восстановить родовое древо. А в ходе поездки он успел встретиться и пообщаться с единственным родственником, живущим в селе Богдановка Зубово-Полянского района.