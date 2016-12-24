«Я переполнен желанием поделиться новым опытом»

Наш знаменитый земляк Алексей Любимов в августе побывал на родине в Саранске, куда приехал после двухнедельного пребывания в Гонконге. В преддверии нового театрального сезона журналисты «ВС» встретились с ведущим солистом балета Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и спросили, что изменилось в его жизни после получения главной балетной награды страны «Душа танца».

- «Душа танца» - серьезная, большая награда, которой я очень рад, но почивать на лаврах не получается. У меня плотная занятость в своем театре. Новый сезон открывается у нас 9 сентября «Анной Карениной», в которой у меня две партии, потом премьера - вечер одноактных балетов, я танцую в одном из них под названием «Маленькая смерть». Есть предложения и от других театров. Сейчас вот вернулся из Гонконга, где давал мастер-классы для юных танцовщиков со всего мира.

Состоялась эта поездка благодаря Джой Вомак, мы познакомились с ней на Гала-концерте премии «Душа танца». Она родилась в Беверли-Хиллз (Калифорния, США), училась в Московской государственной академии хореографии, была в балетной труппе Большого театра. С 2014 года танцует в «Кремлевском балете». Джой несколько лет назад была лауреатом Международного конкурса балета Asian Grand Prix в Гонконге, на который теперь приезжает как приглашенная звезда. Она предложила мне стать ее партнером на время конкурса и выступить еще и в качестве педагога, давать мастер-классы деткам - участникам конкурса.

Asian Grand Prix - конкурс международный, дети в нем участвуют со всего мира. Подготовка к нему включала два этапа. Первый - это так называемый Summer Intensive, когда организаторы приглашают известных людей, объявляют об этом и набирают группу желающих поучиться у звезд балета, повысить свой уровень. На этом этапе дети разучивали разные танцы и в конце занятий представили их на гала-концерте. Я на Summer Intensive был педагогом классического танца, давал уроки на разных ступенях обучения. У меня занимались ребята разного возраста и разной подготовки от 8 до 16 лет. Такого опыта у меня еще не было, это оказалось очень интересно.

Ежедневные репетиции, общение исключительно на английском, русскоязычных участников не было вообще. Я был там, по сути, единственным русским. Правда, повстречался с удивительным человеком, монголом по национальности, великим танцовщиком, о котором у нас почему-то никто не знает. В 80-х он работал с Гордеевым, супертанцовщик, я других таких не знаю. Он тоже выступал в роли приглашенного педагога, и уже не в первый раз. Его зовут Бат Эдвал, он уже 20 лет живет в США, преподает в Вашингтонском филиале Вагановской академии. Очень интересный человек - единственный русскоговорящий, повстречавшийся мне за две недели жизни в Гонконге. Если подумать, удивительно - по-русски я говорил в Гонконге с монголом из Америки. Все остальные педагоги - французы, американцы, филиппинцы.

Второй этап моей работы в Гонконге включал в себя подготовку артистов балета к Международному конкурсу Asian Grand Prix. Это совершенно другое мероприятие, организованное той же самой командой людей. Многие педагоги после семинара были заняты в жюри конкурса, в тренерском составе. Я в жюри не сидел, готовил участников и танцевал в гала-концертах со своей партнершей Джой Вомак па-де-де из «Лебединого озера». Кстати, самыми сильными танцорами оказались на этом конкурсе корейцы.

Гонконг - прекрасный город, я не ожидал от себя такого восторга. Все-таки повидал уже много разных стран и мегаполисов, но это город будущего. Он опережает по развитию даже Японию. Я бывал в Японии неоднократно, работал там и раньше считал ее самой передовой страной. Но сейчас понял, что Гонконг круче. Такая концентрация людей, такая чистота и уровень технического прогресса - впечатление производят огромное. Все говорят на чистейшем английском, хотя он - второй язык. Это страна азиатов, говорящих по-английски, ездящих на 2-этажных автобусах и трамваях. Небоскребы Гонконга - это нечто запредельное. Меня поразили улицы, построенные между небоскребами над проезжей частью. Там можно жить, гулять, ходить из дома в дом. Кругом кондиционеры и чистота стерильная, чувствуешь себя как в какой-то параллельной реальности.

Несмотря на напряженный график работы, я успел посмотреть все достопримечательности Гонконга: Викторию-пик - высшую точку, с которой делаются все знаменитые фотографии панорамы города, канатную дорогу, катаясь на которой я увидел коров. Побывал и в Гонконг-балете, занимался там классом, чтобы не потерять форму к гала-концертам.

Такие поездки дают ощущение свободы, во-первых, и повышают качество жизни, во-вторых. Это ощущение востребованности, когда понимаешь, что ты нужен, для творческого человека и есть счастье. Если все плохо в профессии - это уже не жизнь для артиста, все становится ненужным.

Сейчас я переполнен желанием поделиться новым опытом. Я думаю, саранским ученикам хореографической школы было бы интересно узнать все те новые вещи, которые происходят в балетном мире. Для меня это абсолютно новая деятельность. Я перенимал опыт педагогов со всего мира, две недели смотрел на устройство обучения, вникал в детали, узнал много хороших вещей, которыми хочу поделиться с саранскими ребятами. Хочется, чтобы в нашей школе о них тоже знали. Я же здесь родился, я хочу, чтобы балетное искусство в Мордовии поднималось и процветало. Пока, правда, это желание одностороннее, школа меня к сотрудничеству не приглашала.

В Москве уже полтора года работает моя школа-студия «Проекция». Преподаю сам, сейчас буду набирать педагогов и новые группы. Занимаются у меня в основном взрослые люди - это балет для всех. Есть и детская группа. Работаю со студентами, помогаю повысить уровень профессиональной подготовки. Мы с партнером планируем открыть еще одну студию в Питере.

Я готов к судьбоносным решениям, не боюсь и не бегу от них. Никогда не буду цепляться за последнюю возможность станцевать. Это глупо. Надо вовремя уходить. Ужасно смотреть на престарелого артиста, лучшие годы которого давно прошли. Не зря нас, артистов балета, так рано отправляют на пенсию.

После Гонконга я уже получил предложение поработать в Австралии - в Мельбурне. Говорят, там во мне нуждаются как в педагоге. Пока ведутся переговоры. Там я еще не был…

Галина БАЛАШОВА