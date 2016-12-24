Юрий Дырин: «Каждый художник творит свой миф»

Досье «ВС»

Юрий Дырин родился в селе Кочкурово Дубенского района. Учился у Владимира Маратовича Шанина в саранском художественном училище. Уже в 1992 году в Музее имени Эрьзи художник представил свою первую выставку, потом были выставки в Москве, Магдебурге, Таллине, Праге и других городах Европы. Юрий Дырин является художником-постановщиком мультфильма «Куйгорож» по мотивам мокшанской народной сказки, который создавался в проекте «Гора самоцветов» на Московской студии «Пилот» и стал лауреатом кинопремии «Золотой Орёл». Юрий Александрович - художник и педагог, директор Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова. Работы Дырина хранятся в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, в частных коллекциях в Германии, США, Великобритании, Норвегии, Финляндии, России.

25 августа отметит 50-летие один из самых узнаваемых современных художников Мордовии Юрий Дырин. Соединяя мечту и реальность на своих картинах, он создает уникальные образы. Удивительные мифические миры Юрия Дырина - яркие, фантасмагоричные, многослойные. Однажды увидев его картины, вы узнаете их всегда. Художник верен себе и выбранному стилю. Его называют представителем мордовского этнофутуристического искусства, сам он называет свой стиль живописи мифотворчеством. Как рождаются удивительные образы и где черпаются новые идеи, художник накануне своего юбилея рассказал журналистам «ВС».

Родом из детства

- Поговорка «Все мы родом из детства» относится ко мне на все 100 процентов. Мама рассказывала: как только я начал ползать, ходить, стал пытаться рисовать. Первые рисунки делал прямо на полу. Слюнявил пальчик и рисовал им на крашеном полу. Родители удивлялись, самая обычная сельская семья… Просто нам с братом это дано. А еще нам очень повезло. Директором нашей школы был Степан Ильич Дергачев - народный учитель СССР, единственный в Мордовии. Весь длинный школьный коридор был увешан репродукциями картин русских классиков. В ленинском классе на стенах висел хороший соцреализм. Я до сих пор помню все эти картины. Оригиналы многих я потом видел в музеях Москвы. Это все очень сильно повлияло на меня.

Никто специально не воспитывал во мне любовь к живописи, она родилась сама и зрела все школьные годы. Это была общеобразовательная школа, рисовали мы только на уроках рисования. Но все детские яркие впечатления свои о художниках и картинах помню очень ясно до сих пор. Помню, как был потрясен, впервые увидев фотографии работ Пикассо и Ван Гога на цветной вкладке в журнале «Семья и школа». Там печатали в основном русских, советских художников, а однажды поместили Ван Гога, «Автопортрет с перевязанным ухом». Этот автопортрет произвел на меня очень сильное эмоциональное воздействие. Видимо, чувства автора картины выплеснулись на холст и стали зримы. Во всяком случае, я их ощутил. И до сих пор Ван Гог является моим любимым художником... К окончанию школы в выборе профессии у меня уже не было никаких сомнений.

Учителя и ученики

- Есть художники от Бога, и есть учителя от Бога. Мне и моим сокурсникам повезло учиться у такого мастера. Владимир Маратович Шанин был моим педагогом, сейчас мы коллеги. В художественном училище я преподаю рисунок. Пытаюсь научить ребят основам профессии, творчески, самостоятельно мыслить. Считаю, что художник должен иметь профессиональное образование, редкие гении обходятся без него. Я говорю своим ученикам, эта профессия не принесет вам много денег, но сделает вашу жизнь творчески наполненной. Огромное счастье, когда твоя профессия приносит удовлетворение.

Предложение директорской должности было неожиданным. Я раздумывал, не помешает ли служба творчеству. Сейчас спустя почти четыре года могу сказать, творчеству моя работа в училище нисколько не помешала. Я научился распределять свой день так, чтобы провести несколько часов в мастерской. Мне это не сложно, я жаворонок по природе своей, и прийти в мастерскую в 6 утра для меня нормально. А ведь есть еще субботы и воскресенья.

Художник должен быть узнаваем

- Нельзя научить человека чувствовать, у каждого свое мироощущение. Каждый видит и воспринимает окружающий мир по-своему. Поэтому художники такие разные. Художник должен быть узнаваем и похож только на себя и больше ни на кого. Мой авторский стиль неизменен, я никогда не пытался стать другим. Были разные периоды. Самыми счастливыми в творческом плане были 90-е годы. Это было время, абсолютно наполненное творчеством, хотя картины не продавались вообще. О деньгах не думалось абсолютно, когда заказывали авторские повторы, отказывался, не хотел тратить на них время. Для меня 90-е не мрачные, не бандитские, а светлые - тогда я стал художником. Мне всегда нравилось писать фантазии так, как мне хочется: ярко, сочно. Если бы мое профессиональное становление пришлось на годы советской власти, скорее всего, не было бы художника Юрия Дырина. Думаю, я со своими картинами попал бы в психушку, как многие другие художники, не вписавшиеся в строгие рамки соцреализма.

Мифотворчество

- Меня называют эрзянским этнофутуристом, и я не отрекаюсь от своих корней. Часто беру что-то из мордовской мифологии для своих картин и, отталкиваясь от этого, создаю что-то свое. Я называю это мифотворчеством. Обращаюсь при этом не только к эрзянским, мокшанским мифам, но и к славянским, восточным. Заразился этим в конце 90-х годов, когда был всплеск национального самосознания. Много поездил по этнофутуристическим выставкам.

На нынешних картинах мешанина из разных мифов и моей фантазии. Например, вот одна из крайних моих работ, я назвал ее «Сад гуру внутри тебя». Один индийский мыслитель говорил, что не надо искать бога вовне, он внутри вас. Кстати, то же самое говорил и Христос: «Царство божие внутри вас». Я все это переплел, и вот такой зимний сад внутри персонажа из восточной сказки оказался. А это «Путешествие», персонаж которого напоминает Шалтая-Болтая из сказки Льюиса Кэрролла.

Каждый видит в моих картинах свое. Я иногда и сам до конца не понимаю, что вложил в ту или иную работу. Это энергия, которая перетекает через меня на холст. Каждый художник творит свой миф.

Я много читаю, в моем сознании появляются какие-то сюжеты. Все это внутри перерабатывается и выливается на холст. В свое время меня очень привлекла восточная философия, поэтому следы Востока прослеживаются до сих пор на моих картинах. Впрочем, как и окружающей действительности. С появлением на свет дочери Сонечки в моих работах появилась детская тема. Ей сейчас 5 лет, мы знакомим ее с театрами и музеями, на многое смотрим ее глазами. После просмотра балета «Щелкунчик» родилась новая картина. Она и сама много рисует. И это понятно, моя супруга Наталья Морозова тоже художник. У меня крепкий тыл, понимающий и разделяющий творческие порывы.

О критике и признании

- В молодости критика меня очень ранила. Сейчас я к ней абсолютно безразличен. Главное, что я пишу по внутренней потребности, по своему внутреннему убеждению. Кандинский писал, что каждое произведение искусства рождается по законам внутренней необходимости художника, и эти его слова меня всегда поддерживают. Пишу для себя, продаю другим и нахожу в этом огромное удовлетворение. Есть галерея в Москве, с которой я сотрудничаю с 1996 года, больше 20 лет. Они продают мои работы. Если по-честному, все искусство в стране все-таки сосредоточено в Москве и Питере. Имя себе сделать можно только в столице, а в Саранске творить для себя.

О юбилее

- Юбилей собираюсь отметить работой и персональной выставкой, которая состоится в январе в Музее имени Эрьзи. Приходите, увидите много нового, в том числе мои ранние работы, прежде не выставлявшиеся. Готовлюсь к Всероссийской выставке «Красные ворота», которая состоится в Москве, а потом в Саранске, пишу автопортрет. А круглая дата для меня пустой звук, никогда особо не отмечал свои дни рождения…

Галина БАЛАШОВА