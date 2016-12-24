Весь мир на фотовыставке Крайнова

Культура

В минувший вторник в  МРМИИ им. С.Д. Эрьзи открылась выставка  известного фотографа, краеведа, старейшего работника культуры Мордовии Валентина  Крайнова. 120 фотографий из 62 объединились в экспозицию «Как прекрасен этот мир!».

Организована выставка Министерством культуры и национальной политики РМ, МРМИИ им. С.Д. Эрьзи при содействии туристической компании «Юнион», постоянным клиентом которой путешественник Крайнов является много лет. 2017 год  для  Валентина Крайнова юбилейный -  известному путешественнику, историку и фотографу в сентябре исполнится  90!

Валентин Сергеевич освоил множество профессий: был электриком и музыкантом, служил на флоте, преподавал историю, работал в Министерстве культуры МАССР.  Фотографировать начал еще в военные годы.

Открывшаяся выставка - третья персональная на счету фотографа. Она представляет наиболее интересные фотоработы, сделанные в Австралии, Австрии, Аргентине, Бирме, Ботсване, Бразилии, Венесуэле, Греции, Замбии, Дании, Испании, Камбодже, Китае, Мексике, Новой Зеландии Норвегии, Перу, Португалии, Италии (Сицилия), США, Таиланде, Турции, Чили (о. Пасхи), Швейцарии, ЮАР, Японии.

 Наш земляк не просто путешествуют по планете Земля с фотоаппаратом, он изучает  обычаи и историю местного населения, увозя свои впечатления на фото. Он пересек США с запада на восток, объездил всю Южную Америку, побывал в заповедных местах разных континентов. Валентин Сергеевич летописец  родного края, у него огромный архив фотоматериалов, в которых запечатлены ключевые моменты истории Саранска. Сам фотограф признается: «Саранск был для меня офисом, сюда я возвращался из всех своих поездок».

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