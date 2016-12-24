«Вы сами пойдете по статье!»

История с расстрелом свадьбы в селе Татарский Шебдас Рузаевского района вышла на федеральный уровень. То, как Павел Калашников ранил выстрелами из ружья невесту и ее родственников, активно обсуждали на «Первом канале» в шоу Александра Гордона и Юлии Барановской «Мужское / Женское». В студию пригласили молодоженов Ведяшкиных, супругу Павла Калашникова Елену и других участников конфликта. Ведущим так и не удалось докопаться до истины в этом непростом деле, при этом, как показалось многим, они заняли сторону Павла Калашникова и его семьи. А в завершение шоу Александр Гордон даже довольно жестко высказался в адрес пострадавших.

«Помогите нам, пожалуйста, посадить Павла Калашникова!»

Понятно, что смысл таких телепроектов, как «Мужское / Женское», вовсе не в том, чтобы определить главных виновников той или иной личностной драмы. Это всего лишь ток-шоу, в котором основной упор делается на эмоциональную составляющую. Главное - заставить зрителя сопереживать героям, попавшим в непростую жизненную ситуацию, а с точки зрения закона произошедшее пусть рассматривают следователи. Тем не менее некоторые любопытные моменты в шоу присутствовали.

Прежде всего необходимо отметить, что приглашенные в студию со стороны как Ведяшкиных, так и Калашниковых старались изо всех сил отстаивать свою позицию. И порой это выглядело очень наигранно.

Первой в студию пригласили невесту Елену Ведяшкину. Девушка со слезами на глазах первым же делом заявила:

- Помогите нам, пожалуйста, посадить Павла Калашникова! В нас стреляли! У меня тринадцать пулевых ранений! Никогда не думала, что такой счастливый день может закончиться так плохо.

Дальше последовал всем уже известный рассказ про то, как гости отправились купаться на водоем и там у них произошел конфликт с супругами Калашниковыми. Затем по людям начали стрелять.

«Павел стрелял 5-6 раз! Сначала он стрелял в воздух, хотел, наверное, испугать. Но если он стрелял в воздух, как попал по нам? Мы стали кричать: «Ты зачем в людей стреляешь?». Но Калашников продолжил вести огонь из охотничьего ружья. Стрелял с 50-70 метров. Дробь, которая застряла у меня в ногах, была диаметром где-то 0,5 см. Шесть дробин уже вытащили, еще семь осталось», - сообщила Елена Ведяшкина.

- Ваша компания была веселая? Пьяная? - поинтересовалась Юлия Барановская.

- Не сказать, чтобы пьяные, но да, веселые.

После того как деревенская свадьба гуляла целый день, к вечеру гости были «не сказать, чтобы пьяные»? В это поверить практически невозможно. Кто хотя бы раз бывал на свадьбе в деревне, знает, что алкоголь на таких торжествах течет буквально рекой.

«Мы ему даже грубого слова не сказали»

- Конфликт начался с того, что мой дядя залез на мостик Калашниковых, чтобы прыгнуть оттуда в воду, - подключился к рассказу жених Алексей Ведяшкин. - Выбежала жена Павла, стала ругаться: «Уходите отсюда, это мой мостик, моя земля, мой водоем!». Другой мой дядя Александр хотел с ней поговорить, решить конфликт миром.

- Ваш дядя был пьян?

- Дядя был выпивши, но не сильно пьяный, - объяснил Алексей. - Вскоре выбежал Калашников и ударил родственника так, что тот находился в отключке секунд десять.

- Сколько вас там было? - поинтересовался Гордон.

- Человек 10-11.

- И никто не вломил Павлу?

- Нет.

- Странно...

- Мы не хотели конфликта, мы хотели нормально свадьбу сыграть. Но тут жена Калашникова толкнула в воду другого нашего родственника Константина. Зачем она это сделала? Естественно, у нас произошел конфликт, но только словесный.

- Калашников угрожал?

- Когда стрелял, кричал: «Убью всех, уроды!».

- А с вашей стороны?

- А мы говорили: «Что вы тут орете? Сейчас полицию вызовем!». Мы ему даже грубого слова не сказали.

- Вы хотите сказать, что вас там было 11 человек и никто из вас не крикнул: «Мы тебя сами закопаем?».

- ...

- У кого-то из ваших гостей было оружие? Пневматическое, травматическое?

- Конечно, нет.

- Кто больше всех пострадал?

- Мой дядя Артур, дробь попала ему в голову и пробила первый слой черепа.

Вряд ли кто-то может поверить в то, что многочисленная пьяная компания со свадьбы просто так могла спустить обиду.

- Он орал: «Я вас всех убью!» - рассказывал на шоу Алексей Ведяшкин. - А мы ему даже грубого слова не сказали.

Группа хорошо погулявших на свадьбе сельчан в ответ на угрозы «даже грубого слова не сказали»? Удивительно. Наверняка в тот момент ругательства сыпались с обеих сторон полноводной рекой.

«Первыми начали стрелять они»

Следующей свою версию рассказала супруга Павла Калашникова Елена:

- Первыми начали стрелять они, - с ходу огорошила всех жена стрелка. - Они стреляли из пневматики или травматики, я не специалист. Стреляли по ногам или по нам, люди были сильно пьяные.

В эту версию поверить также непросто. Во-первых, осматривавшие территорию правоохранители не нашли никаких пуль или других следов выстрелов со стороны гостей свадьбы. Во-вторых, полицейские не обнаружили оружие у тех, кто участвовал в конфликте. Очевидно, версия о том, что пьяные гости свадьбы стали стрелять первыми, является определенной позицией, которая может оправдать действия Павла Калашникова, открывшего огонь по людям из охотничьего ружья.

- Ваш супруг был выпивши? - интересуется у Елены Калашниковой ведущий.

- Он выпил днем две кружки пива, у него в крови была одна промилле алкоголя.

- Где находились пьяные гости со свадьбы?

- Они были на нашей территории, а не на мостике или в воде.

- Вы утверждаете, что они были на вашей территории. Сейчас у всех есть мобильные телефоны, вы зафиксировали это? - спросил Елену гость студии, полковник полиции в отставке Евгений Черноусов.

- Нет, конечно.

- А какие теперь у вас доказательства? Никаких!

После этого Елена Калашникова рассказала о кульминации конфликта. О том, как она попросила удалиться с ее участка пьяных агрессивных мужчин в семейных трусах. О том, как крупный мужчина толкал ее животом, а потом ударил вскользь головой по лицу.

- Стоял невообразимый крик, - заявила на шоу Калашникова. - Мужчина говорил, что сейчас изнасилует меня и моего мужа! Еще они кричали, что подожгут наш дом. Это я еще культурно говорю, они выражались по-другому. Больше всего подстрекали мужчин именно женщины. Всего чужаков было не 10-11, а 21 человек, и это установлено полицией. А нас было всего трое - мой сын, муж и я...

...От шума проснулся Павел. Подошел, толкнул высокого мужчину. Чужаки стали уходить, но кричали, что обязательно вернутся. Позже они действительно вернулись, разделились на две группы. Одни стали ломиться в ворота, другие - через забор. Когда мы поняли, что их не остановить, Паша забежал в дом, расчехлил ружье. В них он не целился, стрелял вверх. Мой муж охотник с 20-летним стажем, если бы он хотел, то застрелил бы этих людей. Он стрелял в тот момент, когда гости свадьбы находились уже за территорией нашего участка...

...Павел понадеялся, что приехала полиция, отдал ружье сыну и вышел на улицу. Мы закрылись, забрались на крышу и увидели, что на Павла надели наручники, а затем двое крупных мужчин стали избивать мужа. Они по нему бегали и топтались.

- Полицию вызвали гости свадьбы?

- Я тоже звонила в полицию, но там плохая связь, не могла дозвониться. Звонила всем, просила о помощи. До полиции дозвонился друг нашей семьи.

Возможно, рассказ Елены (за исключением некоторых моментов) больше похож на правду, чем повествование Ведяшкиных о том, что те хотели уладить конфликт с Калашниковыми миром и не сказали в ответ ни одного грубого слова. Некоторые сомнения в рассказе супруги стрелка вызывает заявление о том, что незваный гость ударил ее в лицо головой. Каких-либо синяков журналист «ВС» во время встречи с Еленой не заметил (встреча происходила через два дня после инцидента). По словам Калашниковой, она написала заявление в полицию, а перед этим ходила в травмпункт снимать побои. Елена утверждает, что в заключении ей написали - легкий ушиб.

«Хотел урегулировать конфликт»

Александр Рожков, тот самый большой мужчина, который якобы ударил головой Елену Калашникову, рассказал на шоу следующее:

- Я не бил Елену Калашникову головой в лицо, как она рассказывает. Не было этого. Да и изнасилованием им никто не угрожал.

- Вы были пьяны?

- Ну, выпили 3-4 рюмки.

- На свадьбе 3-4 рюмки?.. Зачем вы вообще подошли к Елене Калашниковой?

- Хотел урегулировать с ней конфликт, а тут выбежал муж и ударил меня. Я упал на мостик. Мы собрались и ушли.

- Почему не врезали в ответ?

- Зачем? Намерения у нас такого не было.

- Что вы говорили Елене Калашниковой? Заткнись, дура?

- Нет, говорил, не ругайтесь, мы ничего плохого не делаем, на ваш участок не лезем.

- Правда, что Павел неоднократно вас предупреждал, прежде чем начать стрельбу?

- Нет, это неправда.

«Этого гада нужно наказать очень сурово»

Еще один дядя Алексея Ведяшкина Артур Аникин сейчас находится в больнице в Пензенской области:

- Мне сделали операцию, вынули только две дроби со лба. Операция длилась очень долго - пять с половиной часов, чтобы достать дробины, череп долбили долотом. До сих пор в левой щеке у меня находится дробь. Она дает о себе знать - болит. Сказали: готовься еще к одной операции - будем извлекать. Я считаю, что этого гада нужно наказать очень сурово - по всей строгости закона, чтобы он почувствовал это на своей шкуре. Это ненормально - стрелять в людей.

«Полторы бутылки водки в рыло»

На ток-шоу огласили заключения о степени опьянения некоторых гостей свадьбы. Эта цифра оказалась равна трем промилле.

- Три промилле! Это полторы бутылки водки в рыло, - удивленно воскликнул Гордон. - Мы видели комплекцию Артура - там все две бутылки.

- Если бы у нас было по три промилле, мы бы все потонули в водоеме, когда купались, - парировал Алексей Ведяшкин.

- Пьяным море по колено, - ответил поговоркой Гордон.

«Павел настолько добрый человек, что котенка не обидит»

Довольно наигранно выглядело записанное на видео выступление друзей и знакомых Калашникова, которые на камеру говорили следующее:

- Павел настолько добрый человек, что котенка не обидит. Если с нами случилось такое, то каждый бы поступил так, как он, поскольку стоял вопрос безопасности семьи. Если потерпевшие и следственные органы думают, что мы просто так оставим эту историю, то они глубоко ошибаются. Павел слишком публичный и положительный человек. Мы будем бороться за него.

Возможно, средства массовой информации Мордовии чего-то не знают о Павле Калашникове? Оказывается, он «слишком публичный человек». Похвально, что друзья Павла собираются за него бороться. Пожалуй, каждый скажет про своего друга так же и станет защищать его, утверждая, что друга просто оклеветали. Возможно, у Калашникова были причины взяться за ружье, но оснований стрелять по людям у него точно не было, тем более по женщинам (из четырех раненых - три женщины), кстати, находившимся далеко от его дома. Подобное поведение Калашникова уж точно никак не вяжется с характеристикой человека, который и «котенка не обидит».

Больше всех в этой истории жаль мать Павла Калашникова Серафиму Павловну. Пожилая женщина несколько лет назад пережила инсульт. Из-за шокирующей истории с сыном у пенсионерки случился гипертонический криз и начались серьезные проблемы с сердцем. Женщина не смогла приехать на передачу и давала интервью у себя дома. «Я узнала обо всем не сразу, меня оберегали и не хотели говорить. Я после инсульта. Я в шоке, опять слегла. Одним махом разрушили всю мою семью. Помогите мне защитить сына. Он самый лучший сын на свете, мне без него не жить».

«Во время шоу лукавили обе стороны»

Интересным ходом в шоу выглядело приглашение профессионального физиогномиста, который следил за участниками на протяжении всей передачи.

- Во время шоу лукавили обе стороны, хотя к правде больше была близка сторона Калашникова. Елене Ведяшкиной я поставил пять минусов, пять раз не верю, - заявил специалист. - Она села и сразу начала плакать, сразу показала высокую значимость, потом ее эмоциональная значимость падала вниз. У Елены Калашниковой ситуация обратная, сначала она вела себя спокойно, потом эмоциональная значимость пошла вверх, что скорее говорит о достоверности информации.

Алексей, рассказывая о том, как они ходили, как говорили, все прекрасно иллюстрировал. Как только дело доходило до разговора о конфликте, он говорил казенными короткими фразами, которые, видимо, исходят от адвоката.

Под конец психолог в студии назвала Алексея Ведяшкина еще и агрессивным провокатором: «Это самые обидчивые люди на весь мир и на всю жизнь. Они не сильны физически, а предпочитают вести перепалку и обижать людей. Они некритичны к себе и не отдают себе отчета о том, что за это им могут сделать».

Гордон пообещал, что гости свадьбы сами пойдут по статье

Адвокат под конец шоу заявил, что по предъявленному Павлу Калашникову обвинению в покушении на убийство двух и более лиц ему грозит до 14 лет лишения свободы (на самом деле до 15 лет - прим. ред.).

- Вам нужен такой подарок на свадьбу, чтобы Калашникова посадили? - спросил Александр Гордон у Ведяшкиных.

- Мне нужен, я буду добиваться правды до последнего, - заявил Алексей.

- Знаете, чем все закончится? - поинтересовался ведущий и сам же ответил на свой вопрос. - Вы сами пойдете по статье! Не вы конкретно, вы уходили в тот момент, а ваши пьяные гости и родственники. За вторжение на чужую территорию, угрозу убийством, изнасилованием. Поверье мне, так и будет! Сколько раз ко мне приходили люди искать правды, и эта правда заключалась в том, что наручники надевали на них. Подумайте. Вот вам будет подарочек на свадьбу.

Подобная позиция Александра Гордона не может вызывать ничего, кроме удивления, поскольку человек, явно далекий от юриспруденции, пытается делать настолько однозначные выводы в столь непростом деле. Очевидно, что в истории с расстрелом свадьбы каждая сторона пыталась продавить выгодную для нее позицию, не всегда идущую в согласии с истиной. Остается лишь надеяться на то, что следствие разберется в деле и сделает правильные выводы из этой истории.

Алексей НИКОЛАЕВ



