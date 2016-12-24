29 июля 2017 года для поклонников эрзянского музыкально-поэтического фольклора особая дата - 95 лет назад в Подбельске Бугурусланского уезда Самарской губернии в крестьянской семье родилась Серафима Люлякина, которой будет суждено вписать в историю эрзянского фольклора новую главу.

Участницы творческого коллектива «Разноцветная палитра» Алина Гусенкова и Мария Загороднова предложили подготовить и провести в течение всего 2017 года несколько творческих встреч и концертов в рамках 95-летия со дня рождения Серафимы Марковны Люлякиной. Эта идея нашла поддержку.

Серафима Марковна Люлякина была человеком редкостного сегодня дарования - она сказительница. Поэтому организаторам юбилейных мероприятий хотелось дать возможность поклонникам эрзянской народной песни и творчества Серафимы Марковны услышать её голос и рассказы о ней тех, кто лично знал сказительницу, и, конечно, увидеть её выступления, которые представляли собой своеобразные спектакли. В них Серафима Люлякина и певица, и композитор, и режиссёр яркого сценического действия, в канву которого она талантливо вплетала все виды народного творчества: песню, элементы народного танца и народного театра.

Юным исследователям удалось разыскать дочерей Серафимы Марковны, её коллег по концертной деятельности, и между ними завязалась активная переписка. Поиски документальных материалов привели ребят в архивы кинофондов Саранска, Казани, Самары, ГТРК «Мордовия». Было просмотрено сотни километров киноплёнки, найдены уникальные кадры с выступлениями Серафимы Люлякиной, что подтолкнуло ребят на создание своего фильма с поэтическим названием «Жемчужина в ожерелье эрзянского фольклора».

29 июля 2017 года поклонники творчества самобытной сказительницы из Мордовии, Ульяновской и Самарской областей собрались в селе Нижнеягодное Похвистневского района Самарской области на большой праздник, посвящённый 95-летию со дня рождения эрзянской сказительницы. Именно в этом селе Серафима Люлякина прожила большую часть своей нелегкой жизни, здесь родились семеро детей, а вместе с ними нежные колыбельные и чудесные сказки, поэтичные сказания, задушевные лирические песни и песни, полные юмора и задора. Для гостей праздника состоялись показ фильма и большой концерт, на котором звучали песни и стихи Серафимы Люлякиной, исполненные творческими коллективами Подбельска, Самары, Саранска, Б. Игнатова, Ульяновска и, конечно же, села Нижнеягодное.

Участники ансамбля «Разноцветная палитра» (художественный руководитель Малькова С.В.) на этом концерте исполнили несколько песен Серафимы Марковны, которые стали подарком и музыкальным открытием для всех поклонников творчества эрзянской сказительницы.