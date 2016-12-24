«БРОНЗА» В «ИЗУМРУДНОМ»

«Ночь музеев» в Саранске
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
В рамках празднования Международного дня музеев Саранск снова участвует во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году ее посвятят...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
На минувшей неделе Мордовию посетил советник Президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Академик РАН...
Журналист «ВС» встретился с председателем штаба Алексея Навального в Саранске
27-летний житель Рузаевского района обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что в интернете неизвестный продал ему за 3...
Саранск активно готовится к самому масштабному спортивному празднику в своей истории - проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года....
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Суд приостановил работу кафе, в котором отравились студенты-иностранцы