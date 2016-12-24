«БРОНЗА» В «ИЗУМРУДНОМ»

13-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» вернулись из Городецкого района Нижегородской области, где на базе отдыха «Изумрудное» проходил предварительный этап первенства России в зоне «Приволжье». Подопечные Сергея Дикарева и Алексея Шкаева сыграли очень достойно, заняв почетное третье место. Однако для выхода в следующий раунд этого оказалось недостаточно.

Саранские ребята, для которых эта поездка стала, по сути, первым серьезным турниром всероссийского масштаба, успешно квалифицировались в финальный квартет, где на кону стояли две путевки в Финал Приволжья. Но абсолютно понятно, что очень сложно решать задачи, когда ты находишься в одиночестве в окружении трех команд из одного региона, на территории которого не только проходит турнир, но и располагается межрегиональный футбольный союз. В заключительном матче две нижегородские команды прогнозируемо набрали по очку и дуэтом шагнули в следующий раунд. Причем наши соседи с берегов Волги и Оки не только ограничились ничейным результатом, но и обошлись без взятия ворот (0:0). Между тем результаты матчей за 5-8-е места наглядно продемонстрировали, чья группа на начальной стадии была сильнее (см. таблицы).

В заключение отметим тех юных футболистов, кому довелось забивать голы. Если разложить результативные действия по матчам, получим такой список: ДЮСШ-НН - 3:0 (Константин Мокшанов, Дмитрий Тишенков, Владимир Буцких), СДЮСШОР-8 - 1:1 (Константин Мокшанов), «Спартак» Йошкар-Ола - 3:0 (Владимир Буцких, Максим Донцов, Дмитрий Тишенков), «Дзержинск-ТС» - 4:1 (Никита Козлов-пен., Владимир Буцких, Константин Мокшанов, Роман Щукин).