Анастасия Светлова: «Театр - это массаж мозга, массаж души»

Досье «ВС»

Анастасия Светлова, заслуженная артистка России. Окончила актерский факультет Саратовской консерватории, работала в драматических театрах Омска, Самары, Челябинска, Санкт-Петербурга. С 2010 года - актриса Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова. В 2011 году награждена специальной премией «Золотая маска» за титульную роль в спектакле «Екатерина Ивановна» с единственной за всю историю существования «Золотой маски» формулировкой - «За предельность и полноту сценического существования».

Многократный номинант и лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», ведущая актриса побывавшего у нас с гастролями Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова из Ярославля Анастасия Светлова ответила на вопросы журналиста «ВС».

- Анастасия, вы работали в театрах Омска, Самары, Санкт-Петербурга, но награды и всероссийское признание пришли к вам в ярославском театре. Вы встретили своего режиссера?

- В ярославский театр меня пригласили на одну роль, роль Екатерины Ивановны в одноименном спектакле по пьесе Леонида Андреева. И предшествовала этому долгая история, связанная с тогдашним директором ярославского театра Борисом Мездричем. С ним меня связала судьба с первого моего прихода в театр. Это было 23 года назад. Он был директором Омского академического театра драмы и пригласил меня и моего однокурсника на работу в Омск. Мы были выпускниками театрального факультета Саратовской государственной консерватории им. Собинова и встретились на театральной бирже в Курске. Отслужив в Омском драматическом театре шесть лет, я уехала в другой город. А Борис Михайлович, по его признанию, продолжал следить за моей творческой судьбой. И когда искали актрису на роль Екатерины Ивановны, он предложил меня режиссеру постановки Евгению Марчелли.

Я в это время работала в маленьком петербургском театре «Наш театр», откуда никого не отпускали, тем более на постановку, на 2-3 месяца. Руководитель коллектива Лев Стукалов (вся труппа состояла из выпускников его курса) человечно подошел к ситуации. Он сказал: «Настя, поезжай, ты актриса большого театра, здесь тебе тесно и нет перспективы». И я уехала, совершенно не представляя, что свяжу дальнейшую жизнь с Ярославлем. Но случилось так, что я влюбилась в театр, влюбилась в людей, с которыми работала, влюбилась в режиссера Марчелли и осталась в Ярославле…

«Екатерину Ивановну» я играла 6 лет, у спектакля прекрасная судьба. Мы много ездили на фестивали, играли в Европе. Побывали с ним в Венгрии, Литве, Азербайджане, Латвии, Израиле. Спектакль резкий, дерзкий, даже агрессивный, отзывы о нем были очень противоречивыми: от восторга до полного неприятия. С ним мы участвовали в фестивале «Золотая маска» 2010 года, и я получила «золотую маску» за эту роль. Далее были еще номинации за роли в спектаклях Евгения Марчелли, в 2015 году - за роль Натальи Петровны в «Месяц в деревне», в 2016 году - за роль Аркадиной в «Чайке».

«Золотая маска» - это абсолютная рулетка, очень субъективное мнение судей. Через год после моей маски театр получил еще две за спектакль Евгения Марчелли по Чехову «Без названия». Столько масок в одни руки, как говорится, не дают. Тем более что мы провинциальный театр, обычно Москва и Питер все маски забирают.

Нашла ли я своего режиссера? Театр - это моя жизнь. У меня счастливая актерская судьба, я работала с разными режиссерами в разных театрах. Это был интересный опыт, формировался мой вкус, определялись пристрастия. Марчелли - необыкновенно харизматичный, заразительный, солнечный и позитивный художник, творец, режиссёр. Работать с ним всегда удовольствие, это интереснейший поиск чего-то нового, неожиданных поворотов в решении сцен, небанальный подход к пьесе. Репетиции с ним всегда праздник. Мы говорим на одном языке, у нас полное совпадение вкуса и отношения к профессии.

- В питерский период вы снимались в сериалах «Тайны следствия», «Убойная сила» и других, но большого романа с кино не получилось. Почему?

- Если бы я обивала пороги всех киностудий и поставила себе цель сделать карьеру в кино, то, наверное, киносудьба случилась бы. Но я к этому никогда особенно не стремилась, и кино помахало мне ручкой. Хотя опыт съемок у меня есть. В 16-серийном телесериале «История зэчки» я снималась в 7 сериях. В Ярославле много снимают кино, и в Москву меня приглашают, но это малоинтересные эпизоды. Последняя, крайняя, как я говорю из суеверия, киноработа - сериал на СТС «Вечный отпуск», где в 14-й серии я играю богатую француженку, любительницу русской поэзии и поэтичных мужчин.

Я абсолютно театральная актриса. Кино - искусство фрагментарное, там нет процесса, а я очень люблю процесс. Порой в кино даже не обязательно быть актером, нужен яркий, интересный типаж. Есть, конечно, серьезные режиссеры, которые работают исключительно с большими актерами, но в сериалах, где я снималась, мои театральные навыки были не особо нужны.

Театр - это прямая дорога к человеческой душе. Взаимообмен энергиями между актёром и зрителем. В театре невозможно абсолютное повторение, каждый раз чуть-чуть по-другому. Это своеобразная вибрация, если хотите, массаж мозга, массаж души. Массаж ведь приятен тем, что он контактный, и театр тоже контактный. Мы видим живые глаза, смех, слезы. Театр всегда отображение нашей жизни, со всеми ее плюсами и минусами, трагедиями и фарсами. Спектакль имеет рост, расширение смыслов, наращивание «мышечной массы», внутреннее освобождение актёров и рождение хорошей импровизации. В кино даже при желании невозможно ничего изменить.

Сейчас я не репетирую новых ролей. 28-29 марта этого года я сыграла Кабаниху в «Грозе» Островского. Режиссер Евгений Марчелли поставил этот спектакль в Москве в «Театре наций», в нем заняты известные московские актеры, замечательная команда высоких профессионалов. В роли Екатерины - Юлия Пересильд. Мы играем его два раза в месяц.

- Вы выросли в актерской семье, ваша дочь продолжит актерскую династию?

- На сегодняшний день моя дочь Глафира сдала все ЕГЭ, и мы ждем их результатов. Поначалу она, как все актерские дети, говорила, что будет актрисой. Но в какой-то момент решила, что будет поступать в театральный вуз на продюсерский факультет. И сейчас Глафира готовится к поступлению во МХАТ, тоже собирается связать свою жизнь с театром.

Я представитель длинной актерской династии. Мои родители, бабушки, дедушки служили и служат в Краснодарском драматическом театре. Мама - Ольга Светлова - заслуженная артистка России, папа - Андрей Светлов - заслуженный артист России, бабушка - Идея Макаревич - народная артистка России, дедушка Николай Васильевич Морщаков - заслуженный артист России, другая бабушка - Надежда Светлова - артистка балета, заслуженный деятель искусств России, дедушка Борис Михайлович Светлов - заслуженный артист России. И так далее... 6 поколений актёров драматического театра, цирка, балета... Папина ветвь тянется из Севастополя, из театра имени Луначарского, мамина - из Владивостока. Все они известны в своих городах, уважаемые люди, высокие профессионалы своего ремесла. Так что актерство во мне заложено генетически. Я горжусь, что являюсь продолжателем такой актерской династии. Родители, безусловно, радуются моим успехам, моим наградам, моему званию заслуженной артистки России, которое я получила год назад.

- Консерваторское образование пригодилось?

- Да, я поющая актриса. В моей творческой судьбе были мюзиклы. На сцене самарского театра я исполняла главные роли в «Звуках музыки», пела Марию и «Вестсайдской истории», пела Аниту. В спектакле «Зеленая зона» мы тоже немного поем. У нас в Ярославле поющая труппа. Недавно молодой, замечательный московский режиссёр Глеб Черепанов выпустил мюзикл «Опера нищих», я играю Миссис Пичем.

- Гастроли помогают лучше узнать свою страну?

- Да. Нас много возила «Золотая маска», мы часто выезжаем на гастроли с театром. Я не лягушка-путешественница, но мне интересно бывать в разных городах. В Магадане, например, я вряд ли побывала бы по собственному желанию. Я в совершенном восторге от Саранска, где тоже впервые. Это изумительный город, чистый, уютный, в котором очень приятно находиться. Вчера вечером наслаждались красотой вашего поющего фонтана. Публика всегда разная. Поэтому каждая новая встреча с новым залом дарит новые впечатления. В каждом городе, каждом театре все иначе: другой свет, звук, воздух, сцена. По количеству мест наши театры совпадают, но акустика музыкального театра, как мы поняли, лучше, поэтому сомнений нет, что мы прозвучим как надо!

Галина БАЛАШОВА



