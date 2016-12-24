У мордовских художников новый Глава

«Wanna Cry»
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Новый компьютерный вирус заставил и жителей Мордовии плакать по потерянным деньгам
Взгляд из прошлого в будущее в разговоре с Главой Саранска Петром Тултаевым
В субботу в Лямбире прошел ХIII республиканский национально-фольклорный праздник Сабантуй. В этом ярком, масштабном и насыщенном мероприятии по...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Что стало главным в развитии Мордовии за время руководства Владимира Волкова?
В Государственную думу РФ внесен законопроект, который поразил всю юридическую и правозащитную общественность страны. Авторы этого документа...
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха