У мордовских художников новый Глава

25 мая председатель регионального отделения «Союза художников России» заслуженный художник Мордовии Александр Занкин сложил свои полномочия. Соответственно, в Пушкинской библиотеке прошло отчетно-выборное собрание профессиональной организации деятелей искусства, длившееся, по словам участников, почти четыре часа. В итоге на должность председателя правления была избрана Людмила Нарбекова - директор МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, заслуженный работник культуры и почётный член РАХ. Ее кандидатуру поддержали большинством голосов. И теперь Людмиле Нарбековой в течение пяти ближайших лет предстоит рулить не только республиканским музеем, но и беспокойным сообществом коллег-художников.

Заметим, что грядущей осенью состоится 80-летие регионального отделения Союза художников, и задача его достойно отметить теперь легла на хрупкие женские плечи. Но, зная Людмилу Николаевну, можно не сомневаться, все будет на достойном уровне. Она пообещала коллегам, если выставочный зал на Советской к тому времени не откроется, отметить это событие выставкой в Москве.