Что нам стоит театр построить

Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление. Вы заметили, с возрастом всё труднее найти то, что искренне удивляет? Поэтому белой завистью завидую этому человеку, который умеет и удивлять, и удивляться. И не застревать в привычных рамках. И вообще этих рамок не замечать.

С Сергеем Сеничевым мы знакомы больше двадцати лет. Когда-то пришла на работу в руководимое им первое городское телевидение Саранска, появившееся на базе легендарного «Арсенала». Потом выяснилось, что он не только телевизионщик, но и журналист. С ним ушла в «Вечерний Саранск». А потом открывала Сеничева - поэта, режиссера, исполнителя авторских песен, автора биографической и художественной прозы, художника, кулинара… Шесть лет назад он создал Маленький Художественный Альтернативный Театрик (МХАТик) при Дворце культуры и искусств МГУ им. Огарева, а следом - детскую театральную студию «Синяя птица».

Он издает книгу в «Вагриусе», а презентует ее в московском ЦДЛ. Пишет стихи и пьесы, ставит спектакли, растит детей, внуков и удивительных актеров, назвать которых непрофессионалами язык не поворачивается. При этом живет «вдали от шума городского». Причем во всех смыслах: и прописан в Луховке, и в популярных движениях, партиях и тусовках, что называется, не был, не участвовал, не состоял. Два года назад стал заслуженным поэтом Мордовии. Награду ему вручал Владимир Волков на 85-летие республики. Звание носит с гордостью. Но нигде им не пользуется. В общем, полон сюрпризов этот наш земляк. Что еще раз недавно доказал.

На днях Сеничев вдруг обратился с открытым письмом к жителям Саранска. Шаг настолько не в стиле этого человека, что мы решили встретиться и узнать подробности из первых рук. Про двадцатилетнее знакомство я уже говорила, поэтому мы на «ты».

- Из твоего открытого письма Саранск узнал, что у него скоро появится новый молодежный театр. Цитирую: «В самые сжатые сроки (к осени - точно) мы собираемся построить театр-для-всех - от дошкольников до их бабушек и дедушек. Не хочу пока раскрывать всех задумок, но обещаю, это будет совершенно альтернативный культурный центр, какого у вас еще не было. В связи с чем я не нахожу ничего зазорного в том, чтобы выйти к вам, что называется, со шляпой в руке. Я не прошу на бедность - я приглашаю вас в партнеры. Есть, было, по крайней мере, на Руси такое понятие - всем миром. И я говорю вам, саранский мир, нам нужна ваша помощь. Самая разнообразная».

МХАТик существует уже шесть лет. У него есть преданный зритель, который с удовольствием идет на постановки «мхатиков» в знакомый зал ДКИ университета. Во Дворце культуры, как казалось, вам было тепло, светло, уютно. Откуда это желание - организовать театр в новых, собственных стенах?

- Ну, вообще-то, не так уж и тепло: зимой дети часто занимаются в куртках. А потом, это же естественный процесс: росли и доросли до готовности работать регулярнее. Показываться не раз в пару месяцев, а два, три раза в неделю. А для этого нужны своя сцена, свой зал, свои репетиционные площади. Поэтому в январе я обратился за поддержкой непосредственно к Главе республики. Владимир Дмитриевич услышал, понял, дал соответствующие указания, и уже через несколько дней мы встретились с мэром и стали думать, куда бы нас заселить. Задача оказалась не из простых: свободных площадей с возможностью их преобразования в зрелищное предприятие в городе нет. В конце концов, Петр Николаевич Тултаев сам предложил бывшее кафе «Театральное».

- Удивительно скорое развитие событий… Значит, время действительно пришло! Ты настаиваешь на том, что строишь альтернативный театр. А что вкладывается в это понятие?

- Да ровно то же, о чем писал когда-то Станиславский: мы играем в театр, выступающий против всего давно отжившего - против декламации, ложного пафоса, актерского наигрыша, против дурных условностей постановки, против премьерства и дешевого репертуара. В общем, против всего, что пахнет театром 19 века с его суфлерскими будками, накладными носами, бесконечным позированием, пучением глаз и завываниями ни о чем.

- Зритель привык к твоей молодой труппе. Студенты играли, учились, оканчивали вуз, уходили из МХАТика. Ты снова набирал людей, делал актеров с нуля. Этот круговорот стал привычен. Теперь труппа станет постоянной?

- Да, кто-то пошел дальше своей дорогой, а кто-то остался. Это как раз нормально. Но в театре, которым я живу, и не может быть постоянной труппы. МХАТик был и останется антрепризой с базовым актерским составом. На днях вот возобновились занятия в театральной мастерской для взрослых. Интересные люди пришли! Кстати, набор туда продолжается, и любому желающему попробоваться в ремесле нужно просто связаться со мной «ВКонтакте».

- Антреприза как форма организации театрального дела предполагает приглашение актеров из других театров…

- Конечно! Не буду открывать всех карт, но уже начата работа над спектаклем с участием одной ну ооочень профессиональной актрисы...

- Но в целом МХАТик остается студийной историей, в которой люди учатся, играют, выходят на сцену…

- Да, как это и было придумано основоположниками русского психологического театра. Мы строили и продолжаем строить театр-студию, театр-дом, где люди растут, вызревают и по мере готовности идут на сцену. Вне зависимости от того, сорок им лет, двадцать или восемь. Кстати, в мае мы закроем сезон нашим уже хитом - спектаклем «Синяя птица», в котором заняты больше полусотни актеров, в основном - дети.

- А правда, что заниматься в твою детскую студию приезжает девочка из Теньгушева?

- Да. Замечательная Маша (самое ходовое во МХАТике имя)! Отучивается там в общеобразовательной - и сюда. Нормальный подход, если ребенок хочет, а возможности рядом нет… А мы тут как-никак на российский уровень пытаемся выйти, со мной связалась редактор телепроекта «Синяя птица» канала «Россия 1» и предложила отправить к ним ребят, играющих главные роли в нашей постановке по Метерлинку. А заодно и всех, кого рекомендую. И сейчас десяток студийцев вдохновенно готовятся к кастингу, так что, вполне возможно, в новом сезоне всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» мы увидим и наших юных актеров.

- Хорошо, что новый МХАТик станет домом театралам всех возрастов.

- Да, план именно такой. Удивлять собираемся не только спектаклями - у нас будут проходить и детские праздники, и фотовыставки, и художественные вернисажи, и поэтические баттлы, и вечера кино-не-для-всех, и собственный танцкласс оборудуем, и антикафе со временем обустроим… И собираться будем наконец не узким кругом, а со всеми, кто просто захочет заскочить на огонек, посмотреть-послушать, чем живем, задать вопросы и, быть может, остаться. Точно знаю: многим тошно уже дома сидеть носом в телевизор тире планшет…

- Театр как место творческих встреч?

- Именно! Для чего запустим на базе МХАТика несколько собственных телепроектов. Ведь мы, к сожалению, да и к стыду своему, почти не знакомы со своими выдающимися земляками - поэтами, музыкантами, архитекторами, художниками в самом широком смысле слова. Мы об их заслугах узнаем обычно из некрологов. А надо - при жизни. И им приятно, и всем полезно.

- Уже есть отклик на твое открытое письмо?

- О да! И еще какой! Страшно благодарен всем откликнувшимся! Знакомые и незнакомые люди звонят и пишут: «Приду и отштукатурю все, что надо!», «За мной диван и журнальный столик!» и т.п. Кто-то ждет отмашки, чтобы уже везти шкафы, кто-то - сохранившуюся военную форму, кто-то - чуть не дореволюционные еще аксессуары. Кто-то пьесы свои уже предлагает, кто-то очень дельными советами делится, неожиданными идеями. Практически с первого же часа пошли денежные переводы - от самых скромных до пугающих щедростью. Могу лишь повторить, что ни копейки из этих денег не будет потрачено нецелево или неразумно. И, естественно, мы отыщем способы отблагодарить каждого из отозвавшихся.

Итак, совсем скоро Саранск, который решительно настроен быть не только спортивным, но и театральным городом, получит новый театр, новый культурный центр. Превращение предоставленного метража в уютный камерный зрительный зал с технически оснащенной сценической площадкой, оборудование гримуборной, костюмерной, репетиционных комнат - задача ближайшего будущего. Кто готов помочь и вписать свое имя в историю города - эта информация для вас: номер сбербанковской карты-копилки - 67628039 9003987884. Или карты КС-Банка - 2200 1401 0345 0191. Телефоны: 9-927-640-51-38 и 8-927-27-690-26. Здорово, если нас объединит не только общая скорбь, как случилось этим апрелем, но и общее доброе дело.

Наталья ГОРДЕЕВА

