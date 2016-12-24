«Жители видят на улицах трупы отравленных собак»

Шквал звонков от возмущенных жителей Чамзинки и Комсомольского обрушился на редакцию «ВС» на минувшей неделе. Возмущенные люди жаловались, что одна частная фирма, которую наняли местные власти, вместо отлова бездомных собак избавляется от животных диким способом - их чем-то травят. По словам чамзинцев, на улицах лежат отравленные собаки, животные бьются в предсмертных конвульсиях, и на это зверство вынуждены смотреть дети. Местные власти вместе с тем уверяют, что к отравлению собак никакого отношения не имеют.



«Умерщвляют не только бездомных собак, но и домашних»

«Утром в среду наш пес породы немецкая овчарка по кличке Гав выбежал из дома на улицу. И больше живым мы его не видели, - рассказала «ВС» жительница Чамзинки Светлана Фадеева. - Он был очень доброй, ласковой собакой, никого никогда не кусал. Мы поставили ему все необходимые прививки. Гав прожил у нас в доме два года. Моя мама работает в больнице, каждый раз он ходил провожать ее до работы, а потом встречал. Гав был умный и красивый. За это время ни один человек на него не пожаловался. Днем сестра с ребенком пошла на прием в поликлинику и увидела недалеко от пенсионного отдела нашу мертвую собаку. Кому помешал наш пес?

На протяжении последних двух недель в Чамзинке и Комсомольском жители часто видят на улицах трупы отравленных собак. Судя по всему, проходит какой-то целенаправленный рейд по отравлению собак. Их не отлавливают, а именно травят - это какая-то дикость. Более того, умерщвляют не только бездомных собак, но и домашних. Семья моей подруги вообще не отпускала свою собаку со двора, но и ее отравили. Кто-то подкинул отраву под забор. У местных жителей один вопрос: кто это делает? У нас есть подозрения, что собак травят местные власти. Это же незаконно! Два года назад в Чамзинке также травили собак, и тогда умертвили еще одного нашего пса, отравлена была и собака наших соседей.

После того как отравили уже вторую нашу собаку, мы планируем обратиться в правоохранительные органы, для того чтобы они нашли виновного в жестоком обращении с животными».

«Сегодня шла с ребёнком, смотрю, лежит пёс напротив налоговой, думала, спит, - написала в социальной сети местная жительница Ольга. - Как прошла мимо, увидела, что она мертвая, в пасти виднелась кровавая пена. Эту собаку я несколько раз видела, похожа на овчарку, только полностью рыжая. Собака несколько раз провожала нас с ребёнком, когда мы гуляли. Зачем её отравили, кому она мешалась? Мне было ее очень жаль. За что? Она была очень умная и добрая, никого не трогала. Было видно, что она была не бездомная, породистая, упитанная, и шерсть лоснилась. Будьте аккуратнее со своими животными на выгуле, могут отравить. Обидно, что кто-то убил животное, которое ничего плохого не сделало. Жаль, хороший был пес!».

«Травля собак - это очень жестоко»

Жители Чамзинки и Комсомольского предположили, что собак травит частная фирма, с которой заключили договор поселковые власти. Однако договор якобы заключен на отлов собак, а фирма решила, видимо, не заморачиваться и просто разбросала отраву по поселкам для умерщвления животных.

«Я, конечно, не поддерживаю, что так много собак бегает по улицам, но они еще никого не покусали, - говорит другая местная жительница Мария Гришина. - Порой нужно людей бояться больше, чем четвероногих. Лежащие по поселку трупы отравленных собак - жуткая картина. Дети реагируют на нее очень болезненно. Идешь с ребенком, а тут собака не просто умирает, а еще и испытывает боли, бьётся в конвульсиях. Потом у детей психологические проблемы случаются... В прошлом году отравили собаку, а у нее остались четыре щенка. Мы пытались их спасти, но они уже попили молоко матери и умирали в страшных муках. Дети, которые все это видели, рыдали».

«Для отлова, содержания и стерилизации нужны немалые деньги, а травить - дешевле, - выразила свое мнение Надежда Прохорова. - Наша администрация решила идти по экономному пути. Травля собак - это очень жестоко. Считаю, что собак нужно не травить и отстреливать, а именно стерилизовать. Тогда их количество будет сокращаться. Ведь травят не ту собаку, которая кого-то покусала, а ту, которая под руку попадется».

Жители Чамзинки и Комсомольского активно обсуждают тему отравления собак в социальных сетях. Наиболее энергичные граждане планируют написать заявление в прокуратуру района, а если потребуется - и в прокуратуру Мордовии, для того чтобы правоохранители провели проверку по факту жестокого обращения с животными, нашли виновных и привлекли их к ответственности.

«Не исключаю, что это дело рук либо соседей, либо каких-то злых людей»

«В администрацию обратились жители поселка, они просили убрать двух мертвых собак с дороги, у поворота на лесхоз, - говорит глава администрации городского поселения Чамзинка Антонина Пыресьева. - Судя по всему, собак сбило машиной еще осенью, потом привалило снегом, сейчас он растаял, и показались трупы животных. Мы их убрали. Больше дохлых собак в Чамзинке я не видела. Бывает, что собак сбивают машинами, но чтобы травить их… Нет, такое у меня даже в голове не укладывается. С начала этого года городское поселение заключило договор на отлов бродячих собак с одним из местных предпринимателей. Мы выделили ему земельный участок для строительства вольера для собак. После трагедии в Атяшевском районе, где собаки загрызли женщину, все поселения заключили договоры на отлов бродячих собак. По собственной инициативе предприниматель и его люди отловом собак не занимаются. Они работают только в центре, и только по нашему предписанию.

От жителей района нам часто поступают жалобы, что бездомные собаки стаями бегают по поселку, а по улицам гуляют мамы с колясками. У нас в центре школа и четыре детских сада. Если собака домашняя, но гуляет по улице без присмотра, мы делаем хозяевам предупреждение. Если собака повторно замечена без привязи, мы уже составляем административный протокол. Мы действуем исключительно по закону. Уверена, что предприниматель, с которым мы заключили договор, непричастен к травле собак, как об этом пишут местные жители в социальных сетях. Подойти к забору и бросить мор, чтобы отравить даже домашних собак, ни коммунальщики, ни те, кто занимается отловом, просто не способны.

У меня у самой овчарка, и я считаю, что травить животных настоящая дикость. Не исключаю, что подобные случаи дело рук либо соседей, либо каких-то злых людей. На мой взгляд, местные жители раздули излишнюю шумиху по поводу травли собак. Главное, что, не разобравшись, стали обвинять в этом поселковую администрацию и предпринимателя, который занимается отловом бездомных псов.

Более того, скажу вам, что на днях позвонила женщина, которая представилась журналистом «Вечернего Саранска», и стала на меня кричать, обвинять в травле собак. Я сразу поняла, что это звонила какая-то местная жительница - самозванка. Дамочка угрожала неприятностями, телевидением, все время кричала и оскорбляла. Знаю, что она звонила главе района и тоже скандалила».

Алексей НИКОЛАЕВ