Мордовская филармония проводит ярмарку абонементов

«Впредь такого больше не повторится»
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Внимание! Внимание!
Только 2 апреля и только с 10.00 до 14.00 в Мордовской филармонии пройдет ярмарка абонементов на следующий концертный сезон.
Для тех, кто еще не знает, что это такое, рассказываем. Абонемент – это один билет на серию из 3-5 концертов, объединенных по стилю или жанру. Покупать их выгоднее, чем разовые билеты на концерты. Директор филармонии Сергей Кузьмин утверждает, что экономия составит 20-25% .
К этой системе филармония вернулась 7 лет назад. Среди музыкальных проектов, предлагаемых филармонией своим зрителям, самые разные музыкальные проекты: для детей, для старшего поколения, для молодежи. Классика, популярная музыка, детские спектакли для своих абонементов филармония привлекает разнообразных исполнителей российского и международного уровня.
На сезон 2017-2018 гг. Мордовская государственная филармония представляет 5 абонементов.
«Музыкальная гостиная». Она включает в себя 3 концерта классической музыки: «Шедевры XX века», «Пять портретов» (вокальная и инструментальная музыка русских композиторов), «Ты - моя мелодия…» (посвящен творчеству Тамары Синявской и Муслима Магомаева).
«Народная мозаика» включает концерты липецкого трио баянистов, трио московских инструменталистов, ансамбль народных инструментов из Самары с солистами нашей филармонии.
«Музыкальные воскресенья» включает 4 детских спектакля с артистами самарской филармонии.
«Камерный оркестр приглашает друзей». Это концерты камерного оркестра РМ с артистами мордовской филармонии и солистами Александром Поелуевым (Ростов-на-Дону) и Марком Дробинским (Франция)
«Звезды XXI века» представляют три концерта инструменталистов - лауреатов международных конкурсов.
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
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