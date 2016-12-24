Перерасчет пенсий: в чем причина небывалого ажиотажа?

В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время, идут сюда, чтобы им пересчитали пенсию. Женщины хотят, чтобы засчитали время ухода за ребенком/детьми до 1,5 лет, а мужчины просят включить в стаж годы службы в армии. Все идут с надеждой, что после перерасчета будут получать пенсию чуть больше. В результате число обращений к специалистам пенсионного фонда растет как снежный ком. Но людей только записывают на прием, причем очередь растянулась уже на несколько месяцев. Однако это обстоятельство только подпитывает уверенность пенсионеров в своей правоте. За разъяснениями корр. «ВС» обратился к начальнику отдела организации, назначения и перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда по РМ Альфие Ямбаевой.

Перерасчет пенсии выгоден далеко не всем женщинам

- Уход за ребенком мы включали в стаж уже давно, - поясняет Альфия Ямбаева, - но в основном он шел в определении права на пенсию, при этом первоначально включалось только полтора года. С вступлением в 2015 году нового закона мы уже могли включать в стаж время ухода до 6 лет. На размер пенсии это принципиально стало влиять именно с 1 января 2015 года, когда пенсию стали рассчитывать по баллам. За каждый год трудовой деятельности начисляется определенное количество баллов, кроме того, в баллах рассчитываются и отдельные нестраховые периоды, в том числе уход за ребенком.

У нас многодетная республика. В Мордовии немало районов, например Торбеево или Атюрьево, где много семей с пятью и более детьми. По уходу за ребенком начисляется 1,8 балла, а цена балла сейчас 78 рублей. В принципе перерасчет для таких мам актуален. И все было бы ничего, если бы не некоторые моменты. Если женщина не работала до рождения ребенка (например, студентка или молодая женщина, которая не успела устроиться на работу), мы ориентируемся на свидетельство о рождении и начисляем баллы. Но большинство женщин уходит в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком с работы. В этом случае при назначении пенсии эти годы засчитываются как работа, как стаж! В большинстве случаев именно это выгодно! Особенно для женщин, у которых были неплохие заработки. Получается, что при назначении пенсии уже выбран вариант ее начисления. И этот вариант всех устраивал, ни у кого никаких вопросов не возникало.

Мы объясняем женщинам: если пенсия назначена до января 2015 года, то период ухода за ребенком уже ими выбран и учтен как работа. Но женщины задались вопросом: «Выгоднее ли пересчитать эти годы ухода за ребенком не как работу, а в виде баллов?». Однозначно сказать заранее, кому это выгодно, можно далеко не всегда. Могу точно сказать - тем, у кого один ребенок, смысла нет идти, как и тем, кому пенсию назначили после 2015 года, поскольку им уже выбрали выгодный вариант. Если у человека был максимальный коэффициент при назначении пенсии, тоже нет причин обращаться по этому поводу, даже при наличии трех детей.

Все остальные категории могут узнать, выгоден пересмотр пенсии или нет, только через личное обращение. Здесь я могу привести статистику по городу - из 100 обратившихся перерасчет выгоден только для 34 пенсионеров. Но разница в расчетах может составить и вовсе 5 рублей!

Чтобы наглядно разобрать ситуацию с перерасчетом, приведем пример. Женщина ушла на пенсию в 2007 году при максимальном отношении заработков 1,2 и продолжала работать. Даже при наличии троих детей исчисление размера пенсии с учетом баллов за детей невыгодно, поскольку при новом назначении пенсии будет применен период дожития 228 месяцев. Ранее при перерасчете по страховым взносам период дожития ежегодно снижался и мог составлять 120 месяцев.

Льготная пенсия - повод прийти в ПФ

- Что же касается мужчин, - продолжает Альфия Ямбаева, - военная служба всегда учитывалась при назначении пенсии, а по старому законодательству даже в двойном размере! Сейчас есть варианты учитывать эту службу в календарном варианте и по баллам. Мужчинам просить посчитать им службу в армии по баллам нет никакого смысла, если они получают простую пенсию по старости! Им уже все засчитано и начислено!

Для мужчин, имеющих большую продолжительность льготного стажа, то есть тем, кто ушел на пенсию до исполнения 60 лет, стоит обратиться к нам. Существует целый список таких профессий и условий труда. В этом случае пересматривать пенсию, как правило, выгодно. Этих граждан мы обязательно записываем на прием.

Давайте и здесь рассмотрим конкретный пример. Мужчина имеет 25 лет стажа, в том числе 20 лет по Списку № 1. В этом случае оценка пенсионных прав будет произведена исходя из льготного стажа как наиболее выгодный вариант. И только в этом случае пенсионеру будут начислены баллы за службу в армии.

Особенности перерасчета пенсий

- Я хочу предупредить пенсионеров, что существует важный нюанс. К сожалению, просто пересчитать пенсию мы не можем, - говорит Альфия Ямбаева. - Пересмотр возможен только через процедуру отказа от получения пенсии, чтобы потом реализовать свое право на новую пенсию, но уже с учетом нестраховых периодов. Получается, что человек приходит к нам несколько раз. Но, не зная всех расчетов, женщина не может сказать: «Я отказываюсь от этой пенсии, я завтра приду и напишу заявление, вы мне туда детей включите!». Чтобы рассчитать каждого человека, уходит много времени. Специалисты клиентской службы в течение 15 минут, которые нам отведены по закону на работу с одним человеком, не могут все сделать. Им нужно провести очень много операций, чтобы понять, выгодно или невыгодно в каждом случае делать подобный пересмотр пенсии. Могу привести несколько примеров, когда даже женщине с тремя детьми делать такие пересмотры НЕВЫГОДНО! Особенно это касается тех случаев, когда женщина имела высокий заработок, да и после назначения пенсии работала. И этой женщине выгодно учесть уход за детьми как трудовой период, а не как страховой случай. В любом случае должен быть индивидуальный расчет!

Поэтому сегодня клиентские службы нашего фонда фиксируют все обращения, передают их специалистам, которые занимаются расчетом пенсий, и лишь убедившись, что пересмотр пенсии буден выгоден для человека, пенсионера приглашают, чтобы он написал заявление на отказ от получения страховой пенсии. После этого необходимо написать заявление на новую пенсию с учетом всех изменений.

Сейчас 800 человек в городе обратились за пересмотром пенсии! Конечно, нам самим было бы проще, если бы человек приходил к нам один раз с заявлением на перерасчет, в этом случае мы либо отказывали, если он невыгоден пенсионеру, либо делали перерасчет. Но все действия прописаны законодательно, и мы не можем их нарушать! Все согласовано с ПФР и Минтрудом России. Наши специалисты, получается, много работы делают в корзину. Но мы готовы и дальше продолжать эту работу, просто на все требуется время. У нас из 256 тысяч пенсионеров 127 тысяч - женщины. Мы физически не можем обслужить сразу все население.

К тому же многие пенсионеры прошли через валоризацию, то есть им проводился перерасчет за советский стаж (до 1991 года). За валоризацию начисляются отдельные проценты. И если мы возьмем у бабушки и изымем уход за ребенком, чтобы пересчитать его на баллы, то у нее станет меньше стаж, и еще неизвестно, выгодно ли ей это будет в дальнейшем. Хочу еще раз отметить, что в этом случае период работы будет исключен из стажа и заменен уходом. Сегодня это может быть выгодно, но к каким последствиям может привести в дальнейшем, мы не знаем.

Еще раз повторюсь, каждый случай индивидуален! Поэтому в клиентской службе не могут сразу сказать обратившимся людям, кому выгодно пересчитывать пенсию.

Был случай, когда человек, не обдумав все тщательно, написал отказ от страховой пенсии. А когда ему все пересчитали, оказалось, что его пенсия стала даже меньше, чем была, на пару сотен рублей. Но по закону возвратиться к прежней пенсии он уже не имеет права! Поэтому перед перерасчетом надо все тщательно взвесить, посчитать и лишь потом дать человеку рекомендацию. Мы не можем предлагать всем подряд писать заявления на отказ от прежней пенсии, для нас главное - чтобы клиент сделал свой выбор и остался доволен.

Людмила АНЮТИНА