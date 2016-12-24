«Карпайские» золотые горы

В Ленинский районный суд передано дело о махинациях по незаконному возмещению НДС на сумму около 1,5 миллиона рублей. Обвиняемым по делу проходит 40-летний руководитель саранской фирмы «Карпай» Равиль Баймашев - родственник известного белозерского предпринимателя и депутата Касима Баймашева.

По версии следствия, в апреле 2015 года руководители коммерческой организации из Белозерья представили в налоговый орган корректирующую налоговую декларацию по НДС, содержащую ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению. Прикрытием к возмещению послужили фиктивные сделки на приобретение семян подсолнечника на миллионы рублей. На бумаге заключены они были с тремя фирмами, находящимися в Ульяновской области. Результатом махинации явилось незаконное возмещение из бюджета России денег в размере около 1,5 миллиона рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

В мае прошлого года правоохранители провели масштабную операцию, в которой были задействованы около двухсот сотрудников силовых ведомств - оперативники УФСБ РФ по РМ, сотрудники Следственного комитета, оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Мордовии, подразделения по противодействию экстремизму, уголовного розыска, эксперты. Одновременно прошло более десятка обысков в селе Белозерье Ромодановского района, Саранске и селе Большой Чирклей Ульяновской области. Во время обыска в Белозерье в домах Касима Баймашева и его родственников были обнаружены деньги - полмиллиона рублей, в том числе в валюте США, бухгалтерская документация и компьютерная техника, а также 25 печатей фирм-однодневок.

Основателем фирмы «Карпай» является Касим Баймашев. Он открыл семейный бизнес по продаже семечек в 2002 году. Семечки закупались на юге России, а затем перепродавались. Сначала их отправляли в Москву россыпью, но в дальнейшем предприниматель закупил фасовочное оборудование и зарегистрировал известный торговый бренд «Карпайские». Со временем бизнес Баймашева разросся настолько, что пришлось строить новые цеха. Современное оборудование позволяло выпускать до 80 пакетов семечек в минуту. Семечки «Карпайские» продавались во многих торговых точках страны и даже за рубежом.

Очевидно, что семейный бизнес приносил неплохую прибыль. Его владелец Касим Баймашев периодически выступал меценатом различных мероприятий, проводимых в районе, вошел в попечительский совет Благотворительного фонда «Мусульмане Мордовии». Но, как выяснилось, в последние годы владелец бренда «Карпайские» сдал его в аренду своим родственникам и к афере с возмещением НДС отношения не имел. Управление «семечковой империей» перешло к Равилю Баймашеву. Тут-то и последовала афера с налогами.

Равиль Баймашев вину признал и на этапе следствия рассказал следующее:

- С 7 июля 2014 года я работаю в должности генерального директора ООО «Карпай». Фирма располагается в Саранске. Основным видом деятельности общества являются закупка семян подсолнечника, их обработка, упаковка и реализация как на внутренний рынок, так и на экспорт. В связи с тем что «Карпай» реализовывал семечки на экспорт, он имел право на применение ставки НДС 0% по мере подтверждения экспорта этого товара. Семена подсолнечника общество поставляет как на внутренний - российский рынок, так и за границу - в Германию, Израиль и другие страны Европы, в основном в Германию. «Карпай» заинтересован в том, чтобы приобретение семечек было оформлено от организаций, являющихся плательщиками НДС, чтобы впоследствии этот налог можно было поставить на вычет, при этом уплатить меньшую сумму налога либо с учетом реализации семечек на экспорт и применения ставки НДС 0% возместить налог из бюджета.

Учитывая, что в основном семечки приобретались в Краснодарском крае и других южных регионах у физических лиц, индивидуальных предпринимателей и в фермерских хозяйствах за наличный расчет, а также у тех, кто не является плательщиками НДС, после сделок с ними получить возмещение было невозможно. Для этого я решил найти организацию, от которой возможно было бы получить документы, свидетельствующие о якобы произведенной поставке в «Карпай» семян подсолнечника при отсутствии самой поставки. При этом я знал, что семечки будут реально закуплены у других за наличный расчет без учета НДС.

А дальше все просто. Были найдены три фирмы в Ульяновской области, с которыми заключены фиктивные договоры о поставках семечек. Затем были составлены декларации и представлены в налоговую инспекцию для возмещения НДС из бюджета.

- На деле никаких поставок семечек от этих фирм нашему предприятию не было, - подтвердил следователю Равиль Баймашев.

В результате этой нехитрой махинации фирма незаконно получила возврат НДС в сумме 1,5 млн рублей.

- Эти деньги поступили на расчетный счет «Карпай» и были использованы для развития общества и предпринимательской деятельности. Все незаконно полученные деньги были мной возвращены, - пояснил Равиль Баймашев.

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