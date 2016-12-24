«Проблему платков в школе можно решить только с помощью диалога»

О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают занятия в хиджабах, в последнее время рассказали федеральные и региональные средства массовой информации, а также многочисленные интернет-источники. Мнения авторов публикаций разделились. Одни выступают за, другие против ношения головных уборов в светских учреждениях.

Но представители органов исполнительной власти и местного самоуправления республики четко дали понять, что срывать платки ни с учителей, ни со школьниц никто не собирается. В Мордовии всего лишь хотят, чтобы жители села Белозерье демонстративно не противопоставляли нормы российского законодательства и шариата (религиозного мусульманского закона). Свою точку зрения на ситуацию с запретом на ношение платков в школе и о том, как решить эту проблему, «ВС» рассказал председатель региональной национально-просветительской общественной организации «Совет Старейшин татар Республики Мордовия» Шамиль Бикмаев.

«На своих внучках и правнучках видеть платки не хочу»

- Я как гражданин против ношения платков (хиджабов). Сколько бы лет ребенку ни было, он человек, и с его мнением надо считаться. Представьте, родители внушили дочери, что платок нужно носить, она носит его под давлением. Исполнится 18 лет, и она будет против ношения платков, потому что в этом возрасте как никогда сильны внутренние противоречия. Родители, видимо, об этом не думают.

На своих внучках и правнучках видеть платки не хочу. Нельзя их лишать детства. Они должны петь, танцевать, заниматься спортом, купаться, загорать. Исполнится 18 лет, пусть девушка сама выбирает, носить ей платок или нет.

Однако как председатель Совета Старейшин татар Республики Мордовия я не имею права навязывать личное мнение обществу. Здесь по вопросу платков я за диалог. С этой стороны я уже не могу сказать, что против или за. Считаю, что разгоревшийся конфликт из-за ношения платков нужно цивилизованно разрешить. Кто бы что ни говорил, ношение платков (но не хиджабов) - это одна из татарских традиций. Но нужно ли в них посещать занятия в школе?

«Конфликтную ситуацию по платкам (хиджабам) нужно приостановить»

- Как руководитель общественной организации считаю, что представителям органов местного самоуправления, депутатам и другим заинтересованным лицам села Белозерье нужно встречаться и искать приемлемое решение по выходу из сложившейся ситуации. Пока конфликтную ситуацию по платкам можно еще приостановить.

Сегодня учителя белозерской школы не желают выполнять приказ директора и проводить занятия без платков. Правы ли они? Данный вопрос рассматривается в правовом поле.

Насколько я знаю, некоторые родители настаивают, чтобы девушки посещали занятия в платках и в высших учебных заведениях. А там существуют определенные правила по форме одежды. С тех, кто уже учится, я бы не стал снимать платки, пусть доучатся. Однако в следующую приемную кампанию необходимо под роспись знакомить абитуриентов с правилами вуза по форме одежды. Не устраивает ходить без платка - не поступай. Хочешь быть учительницей - ходи без платка. Или получи нужное образование дистанционным путем. В этом случае права человека на получение соответствующего образования не нарушаются.

При таком раскладе впоследствии отпадет и проблема ношения платков учителями. Никто никаких прав человека не лишает, хочешь - учись или иди работай. Захотелось получить высшее образование, но родители запрещают ходить в вузе без платка или сама уже осознанно примет решение везде носить платок, в том числе и в вузе, пожалуйста, учись дистанционно. Сейчас и так можно получить высшее образование.

«Решать эту проблему нужно с умом, политкорректностью»

Я сам периодически бываю в Белозерье, а с жителями села беседую каждую неделю. Настроение у жителей села разное, но у многих - радикальное. Белозерцы чувствуют себя обиженными, оскорбленными из-за запрета ношения платков. Здесь получается как в физике - всякое действие рождает противодействие. Решать эту проблему нужно с умом, политкорректностью. Если нужно, Совет Старейшин татар Республики Мордовия готов стать посредником между властью и белозерцами, чтобы разрешить эту проблему.

Сегодня необходимо работать с молодежью, прививать им традиционные культурные ценности, создавать всевозможные кружки, устраивать дискотеки, КВН и т.д. Молодежи нужно не только изучать Коран, посещать мечеть для совершения намаза, но и постигать национальные, духовно-культурные и традиционные религиозные ценности, получать естественные и гуманитарные знания, изучать российское законодательство. Светские знания - это необходимость. Один знающий лучше, чем тысячи молящихся. Это не мои слова. Эти слова имеются в религиозных книгах, их высказывают священнослужители.

«Буду обращаться в Конституционный суд России по теме запрета ношения платков в школе»

- Понятно, что республиканские власти, запрещая ношение платков при посещении занятий в учебных заведениях, исходили из светскости образования в государственных и муниципальных учреждениях. Несколько лет назад Верховный суд России признал запрет на посещение в платках занятий в школах законным. Кроме того, в 2005 году Европейский суд по правам человека также рассматривал вопрос о запрете посещения занятий в вузе в головном уборе. Он фактически поддержал российского законодателя, мотивируя свой выбор между свободой вероисповедания и светским характером государства следующим образом: «поведение, не уважающее конституционный принцип светского государства, вовсе необязательно должно допускаться со ссылкой на свободу выражать свою религиозную принадлежность, в силу чего такое поведение не подлежит защите, обеспечиваемой ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека». Однако, на мой взгляд, здесь все-таки имеется противоречие между понятиями право и права. Например, право - приняли закон не носить платки, надо их снимать. В случае с платками жители села Белозерье считают, что запрет на ношение платков в школах противоречит главному закону страны - нарушаются их права. В этом случае для разрешения возникшей проблемы надо обращаться в Конституционный суд. Я как председатель региональной национально-просветительской общественной организации «Совет Старейшин татар Республики Мордовия» готов отстаивать права белозерцев.

Совет Старейшин будет обращаться в Конституционный суд России по теме запрета ношения платков в школе. Не скрываю, что будет поднят вопрос о нарушении прав человека. Главный закон государства гарантирует, что никто не вправе запрещать человеку, как одеваться. Однако если Конституционный суд сочтет правомерным принятое Верховным судом России решение, то я как руководитель общественной организации и гражданин его поддержу. Буду призывать белозерцев к его выполнению.

Подводя итог, еще раз хочу всех призвать прекратить разжигать в интернет-пространстве и средствах массовой информации вопрос запрета ношения платков при посещении занятий в государственных и муниципальных учебных учреждениях до окончательного его урегулирования.

Тем более этот конкретный вопрос будет рассматриваться в Совете по правам человека при Президенте Российской Федерации и в Государственной думе Российской Федерации. Поэтому было бы логично и правильно остановить конфронтацию и ждать решения данного вопроса на федеральном уровне. А там надеюсь и верю, что примут правильное решение, обязательное для исполнения всеми гражданами страны.