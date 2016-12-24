Спортивное ориентирование

Спорт

В Уфимском районе Республики Башкортостан состоялся лично-командный Кубок России по спортивному ориентированию на лыжах. Мордовию представляла заслуженный мастер спорта России Татьяна Власова. Успешные результаты были продемонстрированы нашей спортсменкой во всех личных видах программы: лыжная гонка, маркированная трасса - «серебро»; лыжная гонка, комбинация - «серебро»; лыжная гонка, классика, общий старт - «бронза».

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