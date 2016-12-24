Звезда Алексея Любимова

Справка «ВС»

Алексей Александрович Любимов родился 27 июля 1981 года в Саранске. Кроме общеобразовательной школы он учился в музыкальной и хореографической школах, занимался бальными танцами. С 1996-го до 1999 года Любимов учился в Пермском государственном хореографическом училище (ныне Пермский государственный хореографический колледж). Стал единственным в выпуске отличником по «классике», хотя готовиться к экзамену пришлось с едва зажившей травмой колена и оторванной мышцей лопатки. Дипломант Международного конкурса «Арабеск» в Перми. После окончания училища работал в Японии. С 2000 года состоит в труппе Музыкального Академического театра имени К.С. Станиславского

«ВС» рад сообщить читателям приятную новость: наш земляк - ведущий солист балета Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Алексей Любимов - стал лауреатом самой престижной балетной премии страны «Душа танца» в номинации «Звезда».

Национальную премию «Душа танца» учредили в 1994 году журнал «Балет» и Министерство культуры России. Приз предназначается тем, о ком можно сказать словами Айседоры Дункан, что «тело танцора - это светящееся проявление души».

Хотя в области балета мы по-прежнему впереди планеты всей, профессиональный балетный приз в России только один. «Душа танца» вручается мастерам хореографии, дирижёрам, композиторам, художникам. В разные годы её обладателями становились Юрий Григорович, Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Родион Щедрин, Николай Цискаридзе, Ульяна Лопаткина и многие другие. В этом году в списке лауреатов полтора десятка известных в балетном мире имен. И одно из них - Алексей Любимов.

Уже 16 лет Алексей Любимов - ведущий солист Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Здесь он обласкан вниманием зрителей. Некоторые его роли стали судьбоносными и могли навсегда изменить судьбу артиста. К примеру, после Данилы-мастера в балете Юрия Григоровича «Каменный цветок» театры из Цюриха, Токио и Амстердама предложили танцору долгосрочные контракты. Но Алексей Любимов отказался. Родные стены ему дороже. Да и Москва - один из главных городов в мире балета. А родной театр дает возможность работать с лучшими хореографами мира у себя дома.

Кроме Данилы-мастера Алексей танцует партии Эдварда в балете «Русалочка», Принца Зигфрида в «Лебедином озере», Париса в «Ромео и Джульетте», Мизгиря в «Снегурочке», Друга Солора в «Баядерке»; солирует в балетах «Чайка», «Татьяна» (Евгений Онегин), «Анна Каренина», «Манон» и многих других. Кроме того, Алексей - приглашенная звезда Астраханского театра оперы и балета, где танцует Андрея Рублева в балете «Андрей Рублев» и главную партию в «Вальсе белых орхидей».

Алексей Любимов давно признан московскими ценителями балета универсальным танцовщиком. Партии классических принцев он успешно сочетает с современными постановками и время от времени пробует себя в качестве хореографа, хотя называть себя таковым пока не спешит, признается, что это слишком большая ответственность.

«Балет - моя работа, и я стараюсь делать ее хорошо, - заявил Алексей Любимов в одном из интервью. - Это дело, которым мне действительно приятно заниматься. Никогда не считал себя работающим человеком в том смысле, что не говорю: «Иду на работу». Вместо этого: «Иду в театр». В театре у тебя целая жизнь. И только в театре есть возможность за одну жизнь прожить несколько - это, пожалуй, самое захватывающее для меня».

Сольные партии в своих балетах Алексею отдавали хореографы Юрий Григорович, Дмитрий Брянцев, Начо Дуато, Иржи Килиан, Джером Роббинс, Константин Уральский. Всемирно известный Джон Ноймайер пригласил Алексея на главные партии во всех трех своих балетах, поставленных на сцене московского театра.

Высокой оценкой профессионализма Алексея Любимова можно считать и тот факт, что балет «Чай или кофе?» хореографа Андрея Кайдановского (сын актера Александра Кайдановского), в котором наш земляк танцевал главную партию, представлен в этом году на национальную театральную премию «Золотая маска» как лучший спектакль в номинации «Современный танец».

Несмотря на звездный статус и большую занятость в театре, Алексей часто навещает Саранск, в котором живет самый близкий и дорогой ему человек - мама Валентина Николаевна. Он охотно встречается с воспитанниками хореографической школы, где когда-то делал первые балетные шаги, дает мастер-классы студентам университета.

Мама, «отдавшая сына балету», - самый преданный зритель, не пропускающий ни одной московской премьеры сына, и самый строгий критик, мнением которого Алексей всегда очень дорожит. В интервью журналистам Алексей Любимов признается: «Мама по сути вырастила нас сама, без чьей-либо помощи, после развода с отцом. Мне тогда было лет 5-6. Она при этом инвалид второй группы, на дворе лихие девяностые... Многие родители в полных семьях не дают своим детям того, что смогла дать нам с братом наша мама. Поэтому я ей бесконечно благодарен».

С юмором рассказывая о юных годах, которые пришлись на непростые 90-е, Алексей отмечает: «Кроме общеобразовательной школы в Саранске окончил музыкальную и хореографическую школы, танцевал бальные танцы и 6 лет занимался карате. Всю жизнь думал, что я крутой мужик! А оказалось, я на сцене в колготках и с накрашенным лицом».

Новость о высокой профессиональной награде Любимова подтверждает январский номер журнала «Балет», открывающийся списком лауреатов премии «Душа танца» 2016 года. Кроме Любимова в номинации «Звезда» премии получат Игорь Цвирко (Большой театр, Москва), Виктор Лебедев (Михайловский театр, С.-Петербург), Ольга Челпанова (Марийский театр оперы и балета, Йошкар-Ола) и Анна Щербакова (Московский государственный театр «Русский балет»). Официальная церемония награждения, уже 23-я по счету, состоится весной и по традиции пройдет в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, в родном театре Алексея Любимова.

Сейчас Алексей Любимов с друзьями отдыхает на Филиппинах после новогоднего трудового марафона. Только в родном театре Алексей за новогодние праздники станцевал 14 «Щелкунчиков», а были еще и другие сцены и спектакли, в которых танцевал наш земляк. «ВС» поздравляет Алексея Любимова с высокой профессиональной наградой и желает новых интересных ролей.

Галина БАЛАШОВА

