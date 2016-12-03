«Мне все равно ничего не будет - родители отмажут!»

В Инсарском районном суде началось рассмотрение резонансного уголовного дела о ДТП, в котором пьяный и обкурившийся сотрудник патрульно-постовой службы из Москвы Ильсур Тумпаров на большой скорости снес с дороги в Инсаре трех человек. От страшного удара на месте происшествия скончалась 19-летняя студентка Торбеевского мясомолочного колледжа Лариса Тремасова, ее знакомый, 24-летний сотрудник предприятия «Сармич», с тяжелыми травмами угодил в больницу, еще одна девушка отделалась незначительными повреждениями.

Стрелка спидометра застыла на отметке в 100 км/ч!

Незадолго до трагедии руководство патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Хамовники ЦАО города Москвы откомандировало Тумпарова в ведомственный учебный центр. Однако особого желания учиться у Ильсура, видимо, не было. Без разрешения командиров он самовольно покинул учебный центр, сел в свою «Приору» и отправился в Мордовию. В Инсаре у Тумпарова живут родители и многочисленные друзья. 2 августа, в День ВДВ, он встретился здесь с товарищами и как следует отметил это событие. Позже медицинское освидетельствование показало у Тумпарова алкогольное опьянение. Более того, медики выяснили, что Ильсур употреблял не только спиртное, но и наркотики! В организме полицейского были обнаружены следы каннабиноидов.

Когда на часах было около 2 ночи, московский ППСник решил ехать домой, причем на своей машине. Пьяный и под кайфом, он сел за руль и, надавив на газ, помчался по улицам Инсара. Когда Тумпаров пролетал по улице Московской, то внезапно заметил стоявшую на обочине по ходу движения четырнадцатую модель «жигулей». «Приора» резко взяла влево, но водитель не справился с маневром и сбил трех человек, стоявших на противоположной стороне дороги. От страшного удара молодые люди отлетели на несколько метров. Стрелка спидометра у «Приоры» застыла на отметке в 100 км/ч! Резкий маневр авто застал врасплох двух студенток Торбеевского колледжа мясомолочной продукции - 19 летнюю Ларису Тремасову и ее 20-летнюю подругу Марию Бычкову, а также их знакомого, укладчика предприятия «Сармич» 24-летнего Павла Васильева. Лариса Тремасова от страшного удара скончалась на месте. У нее на теле не было живого места - переломы костей таза, ребер, шейного отдела позвоночника и другие тяжелые травмы. Парень с различными повреждениями был доставлен в местную больницу. Марии Бычковой повезло, она отделалась незначительными травмами и отказалась от госпитализации.

«Вину признаю полностью»

- Родился и проживаю в Инсаре, - представляется на судебном заседании Ильсур Тумпаров. - Холост. Военнообязанный. Работал сотрудником патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Хамовники ЦАО города Москвы. Сейчас безработный. Не судим.

- К административной ответственности привлекались?

- Да, за нарушение Правил дорожного движения, за превышение скорости. (Раньше на Тумпарова было составлено 5 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости на 40 и 60 км/ч.)

Потерпевшей по делу проходит мать погибшей девушки Галина Тремасова.

- У вас есть несовершеннолетние дети? - спрашивает женщину судья.

- Нет.

- Вы вправе заявить гражданский иск по делу. Желаете это сделать?

- Иска я заявлять не буду.

Первым слово предоставляют гособвинителю - прокурору Инсарского района Михаилу Бирюкову:

- Ильсур Тумпаров обвиняется в том, что он, управляя автомобилем, совершил нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тумпаров имел стаж вождения с 2010 года. В ночь со 2 на 3 августа, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он управлял своим автомобилем «Лада-Приора». Двигался по улице Московской в направлении от перекрестка с улицей Красноармейской в сторону перекрестка с улицей Бибишева. Автомобиль двигался со скоростью 90-100 км/ч в условиях хорошей видимости с включенным дальним светом. Водитель Тумпаров превысил скорость и создал опасную аварийную ситуацию. В 2.10 напротив дома № 115 по улице Московской он заметил припаркованную на правой обочине дороги машину ВАЗ-2114 с включенными аварийными сигналами, однако не снизил скорость, а решил объехать «четырнадцатую». Для этого сначала он выехал на встречную полосу, а затем и на левую обочину, где наехал на Тремасову, Васильева и Бычкову. От полученных травм Тремасова скончалась на месте происшествия, Васильев с травмами средней тяжести был доставлен в больницу, Бычковой травмы причинены не были.

- Тумпаров, вам обвинения понятны? Вину признаете? - спрашивает судья.

- Да, понятны. Вину признаю полностью.

- Желаете высказать свое отношение к предъявленному обвинению?

- В конце процесса.

«Подойдешь ко мне, я тебя убью!»

Наиболее эмоциональным оказался допрос студентки 5-го курса Торбеевского колледжа мясной и молочной продукции Марии Бычковой, на глазах которой машина сбила ее подругу Ларису Тремасову и приятеля Павла Васильева.

- Вечером 2 августа мы гуляли вместе с Ларисой и ребятами, нас было четверо. Уже ночью около 2 часов Павел с товарищем Кириллом пошли нас провожать до общежития завода «Сармич», где в тот момент мы проходили практику. Мы вчетвером шли по обочине по улице Московской. Вдруг остановилась какая-то машина, водитель увидел, что Кирилл в тельняшке и берете, и стал поздравлять с Днем ВДВ. Пока Кирилл разговаривал с водителем мы втроем потихоньку пошли в сторону общежития. Лариса еще говорила, что завтра нам рано на работу вставать… Мы шли исключительно по обочине, далеко от дороги, по земле и траве. Помню, как Лариса шла в босоножках и жаловалась, что ей земля попадает в обувь.

В какой-то момент послышался скрежет и резкий удар вылетевшей сзади машины. Свет фар, затем удар. Поднимаю глаза, Павел лежит на земле. Посмотрела, Ларисы нигде нет. Стала ее искать, - не может сдержать слез Мария. - Я нашла ее довольно далеко от места аварии. Смотрю, она лежит, глаза открыты, а из носа кровь течет. Я ей: «Лариса, вставай!», а она не реагирует. Из машины тем временем вышел Тумпаров, по его состоянию было видно, что он был пьян, я стала кричать. Он предупредил: «Подойдешь ко мне, я тебя убью! Мне все равно ничего не будет - родители отмажут!». Тумпаров стал на нас кричать, выражался нецензурно: «Вы чего тут ходите, десантники? Из-за вас я работу потерял».

Мария Бычкова срывается на рыдания. Девушку приходится успокаивать, секретарь дает ей воды.

- Вскоре приехала «скорая», забрала Павла, он был весь в крови, рука сломана. Машина меня тоже задела, но травм я не получила, - успокоившись, продолжила Мария.

- Вы употребляли спиртное в тот вечер? - спрашивает прокурор.

- Мы с Ларисой нет, а парни пили пиво.

- С какой скоростью двигалась «Приора»?

- С большой, я даже не сразу поняла, что произошло.

- Машина сразу остановилась?

- Нет, она сначала протащила Ларису, а когда та упала, остановилась.

- Кто вышел из «Приоры»?

- С водительского места вышел Тумпаров, еще из салона вышли двое парней. Один потом помогал грузить Павла в «скорую». Один из них еще сказал Тумпарову: «Ты понимаешь, что человека убил!». А он в ответ: «Меня все равно отмажут».

«Таких людей надо изолировать от общества»

Дальше показания давал Павел Васильев:

- Работаю укладчиком-упаковщиком на заводе «Сармич», - сообщил он. - В тот день вечером Лариса Тремасова и Мария Бычкова пришли ко мне домой, и мы вместе отправились гулять. Я пил пиво в тот день, а девушки не пили вообще. Ночью я провожал их домой. Шли по темной, неосвещенной улице Московской вчетвером - Лариса, Мария, Кирилл и я. С Кириллом мы познакомились в тот день, до этого я его не знал. Он служил в ВДВ, в тот день как раз отмечали День десантника. На нем были тельняшка и берет. Мужчина на «четырнадцатой» остановился на правой обочине, чтобы поздравить его с праздником.

Кирилл остался разговаривать с водителем, а я с девушками стоял на другой обочине, потом мы медленно пошли в сторону общежития, где жили девушки. Вдруг я услышал, что сзади очень быстро движется машина, хотел повернуть голову, но даже не успел этого сделать, меня отбросило от сильного удара. Сначала автомобиль сбил меня, а потом, как я понял, Ларису. Я лежал на земле, потом приехала «скорая» и забрала меня в больницу.

- К вам кто-то подходил в тот момент?

- Помню, что подходили Кирилл и водитель «четырнадцатой», подходил ли Тумпаров, я не помню.

- По вашему мнению, с какой скоростью двигалась «Приора»?

- Судя по тому, что я даже не успел повернуться, видимо, более 100 км/ч.

Сразу после ДТП журналисты «ВС» навещали Павла Васильева в больнице. Тогда он заявил следующее:

- Наказание за такое преступление должно быть таким же, как за убийство. Погиб человек, он сел за руль пьяный и под наркотой. Что это, если не убийство? Надеюсь, его накажут по всей строгости. Таких людей надо изолировать от общества, если этого не сделать, он завтра снова сядет за руль под кайфом и кого-то собьет…

С Тумпаровым раньше знаком не был. Знаю, что его отец предприниматель, торгует мясом, а мать работает в местном пенсионном фонде. Семья у них не бедствует…

Очень жаль Ларису, замечательная девушка. Это человек, про которого нельзя сказать ничего плохого. Веселая, добрая, жизнерадостная девочка невысокого роста, худенькая, но очень энергичная. Нужно было видеть ее улыбку. В Инсаре она находилась на практике на предприятии «Сармич». Она сама из села Перевесье Атюрьевского района. Училась в колледже мясомолочной промышленности в Торбеевском районе. 16 августа у нее заканчивалась практика, и она должна была вернуться домой. После учебы в колледже хотела продолжить учебу в вузе, строила свои планы на жизнь...

Тумпаров уверял, что употреблял спиртное накануне

В суде была допрошена врач Кадошкинской поликлиники Елена Межнова, проводившая освидетельствование Тумпарова:

- Тумпарова доставили к нам 3 августа в 9 часов утра. Я провела его освидетельствование. Судя по выдыхаемому в специальный прибор воздуху и клиническим признакам, Тумпаров находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, прибор показал 0,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Для подтверждения у него были взяты биоматериалы и моча. Анализы были доставлены в Саранск, где и было сделано окончательное заключение. Сам Тумпаров в беседе не отрицал, что выпил около 200 граммов самогона и таблетки от давления. Правда, он уверял, что употреблял накануне. Тумпаров находился в возбужденном состоянии, речь его была замедленной, размазанной, походка - пошатывающейся, жаловался на головную боль и головокружение.

- В ночь со 2 на 3 августа на своей машине ВАЗ-2114 я выезжал с улицы Пионерской на улицу Московскую, - рассказывает свидетель Наиль Хайров. - С левой стороны по дороге шли двое парней и две девушки, я их не сразу заметил. Они шли не по обочине, а именно по дороге. Там и обочины-то никакой не было - одни кусты. Один из парней шел в тельняшке и беретке. В тот день отмечали День ВДВ. Я сам там служил, поэтому остановился, включил аварийку и поздравил ребят с праздником. Из машины я не выходил, со мной разговаривал парень в тельняшке. Я его спросил, почему так поздно. Он ответил, что ждали такси, но так как никто не приехал, хотели ехать в Паево. Мы общались 3-4 минуты. Другой парень Павел и две девушки стояли на другой стороне дороги.

Как все произошло, я не видел, поскольку собеседник закрыл мне обзор. Когда на дороге появилась машина, он засунул голову и половину туловища в открытое окно салона. Помню только звук от двух ударов. Парень в тельняшке побежал к друзьям. Кричал: «Вызывайте скорее «скорую»!». Я тоже вышел из машины и побежал смотреть, что произошло. Кто-то еще подошел и сказал: «Не трогайте их, можете только навредить». Я сначала даже не понял, что девчонку сбили, видел только парня. Я звонил в «скорую», но так и не смог дозвониться.

- Тумпарова вы видели?

- Да, он ко мне подходил. Мы с ним знакомы, я и его отца знаю.

- Почему вы акцентировали внимание на том, что люди шли не по обочине, а по дороге? - интересуется прокурор. - Вас же никто не спрашивал об этом?

- Как было, я так и рассказал. Там темно было, дорога неосвещенная. На следующий день там уже фонари висели и кусты были скошены.

Прокурор огласил показания Наиля Хайрова, которые он давал на следствии. Изначально мужчина говорил, что парни с девушками шли именно по обочине, а не по дороге.

- Подтверждаете свои показания, которые давали на следствии?

- Да, подтверждаю.

Процесс по делу продолжается. За «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Тумпарову грозит до 7 лет неволи.

Алексей НИКОЛАЕВ

