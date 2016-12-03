Экстрасенсы выманили у старушки 275 тысяч рублей

Телеэкстрасенсы продолжают дурить голову саранским пенсионерам, обирая их до нитки. «ВС» не раз сообщал, как пожилые люди, насмотревшись телепередач про экстрасенсов, переводили им все свои накопления в надежде магическим способом избавиться от недугов и исцелить своих близких. В ноябре этого года 79-летняя саранская пенсионерка перевела «магам» почти 1,2 млн рублей, а еще раньше ее ровесница отдала лжецелителям полмиллиона рублей.

На этот раз жертвой экстрасенсов из телевизора стала 78-летняя пенсионерка, которая с помощью ворожбы хотела избавить свою родственницу от алкоголизма. Эта услуга обошлась ей в 275 тысяч рублей. Когда старушка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. Пенсионерка рассказала, что еще в октябре она смотрела телевизор и на одном из каналов ее заинтересовала передача «Ваш личный психолог». С экрана вещали экстрасенсы и маги. Они уверяли, что оказывают эффективную помощь в лечении алкоголизма и прочих болезней. Особенно жительницу Саранска заинтересовала экстрасенс Ильмира Дербенцева. Дама известна тем, что стала финалисткой 9 сезона русской «Битвы экстрасенсов» и победителем международной битвы, которая получила название «Третья Мировая». Сейчас целительница работает на телеканале «ТДК». Пенсионерка решила, что известная ворожея поможет ей избавить внучку от дурного пристрастия - в последнее время девушка серьезно выпивала.

Во время передачи пожилая женщина позвонила по указанным на экране телефонам. Однако трубку никто не взял. Пенсионерке перезвонили лишь через несколько дней. Надо сказать, что схема в подобных аферах отработанная. С юридической точки зрения подкопаться к телеэкстрасенсам довольно сложно. По указанному на экране телефону никто не ответил, а кто перезвонил жертве потом, поди докажи, что этот человек имеет отношение к телеканалу «ТДК».

Перезвонивший саранской пенсионерке представился помощником экстрасенса Ильмиры Дербенцевой, выслушал женщину и заверил: «Не волнуйтесь, обязательно поможем вашей внучке. После нескольких магических сеансов на спиртное она даже смотреть не сможет. Вам даже ездить никуда не придется, наши сеансы магии проводятся дистанционно». Правда, помощник сразу предупредил, что сеансы избавления от алкоголизма платные. Чего не сделаешь для любимой внучки.

Соответственно, с 26 октября по 9 декабря жительнице Саранска регулярно звонила женщина, которая представлялась Ильмирой Дербенцевой. Она читала в трубку какие-то молитвы, давала различные магические рекомендации и проводила обряды. Перед каждым сеансом пенсионерка регулярно переводила деньги через терминал оплаты. За полтора месяца, что экстрасенсы «доили» жертву, она опустошила три своих банковских счета и назанимала деньги у соседей. Средства переводились через платежную систему на указанные аферистами расчетные счета. При этом мошенники уверяли потерпевшую, что как пенсионерке ей полагается возврат всех денег, вложенных в лечение внучки. Связь с мошенниками прекратилась после того, как женщина сообщила целителям, что денег у нее больше нет.

Как сообщили в МВД по РМ, за все время общения пенсионерка сделала 8 денежных переводов на 3 банковских счета и лишилась в общей сложности 275 тысяч рублей. Только после этого пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.