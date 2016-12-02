Как стать участником проекта по дистанционному обучению детей-инвалидов?

Как и где учиться ребенку, имеющему проблемы со здоровьем? Кто может стать участником проекта по дистанционному обучению? Об этом и не только корр. «ВС» побеседовал с начальником отдела дистанционного образования детей-инвалидов при ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» Светланой АБДУЛЛАЕВОЙ.

- Светлана Пахливановна, расскажите, с чего все начиналось?

- В Мордовии развитие дистанционного образования детей-инвалидов как направление приоритетного национального проекта «Образование» реализуется с 2009 года. Сейчас это направление вошло в государственную программу «Развитие образования Республики Мордовия на 2014-2020 годы». Мы призваны помочь особым детям в поиске своего места в жизни и обществе через образование. По сути дистанционное образование едва ли не единственный способ вернуть детей к полноценной творческой жизни, помочь им самореализоваться в сложных социальных условиях. За заслуги в области образования по организации дистанционного обучения детей-инвалидов наш Центр мониторинга и оценки качества образования в 2012 году был награжден знаком качества «Лучшее - детям».

- Что представляет собой дистанционная форма обучения?

- Дистанционная форма обучения является качественным эффективным средством организации образования детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения и нуждаются в обучении на дому.

- Всем ли детям подходит дистанционное обучение?

- Прежде всего замечу, что все ребята, занимающиеся дистанционно, обладают сохранным интеллектом и не имеют сложных нарушений развития. У нас обучаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с компьютером. Например, если ребенок страдает эпилепсией, то мы, к сожалению, не сможем взять его на обучение, так как работа за компьютером может вызвать у него обострение заболевания.

Мы занимаемся с детьми, нуждающимися в обучении по образовательной программе специального (коррекционного) образовательного учреждения, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья - глухими, слабослышащими, слепыми, слабовидящими, с тяжелыми нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. Что касается детей с нарушениями зрения, они тоже могут у нас учиться. Существуют специальные программы, которые помогают даже слепым людям общаться с компьютером. Так, один из наших педагогов - Анатолий Горлышкин - незрячий. Он успешно обучает детей дистанционно, в том числе и тех, кто также является незрячим.

- Как стать участником проекта по дистанционному обучению?

- Зачисление в проект «Организация дистанционного обучения детей-инвалидов» происходит с согласия родителей или законных представителей детей при наличии рекомендаций, содержащихся в соответствующем заключении психолого-медико-педагогической консультации. Формы обучения и объем учебной нагрузки могут варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей.

Дистанционное обучение не следует рассматривать как единственную форму проведения учебных занятий, полностью исключающую непосредственное взаимодействие ученика с педагогами. Возможно сочетать дистанционную форму обучения с посещением детей на дому учителем. Для детей, состояние здоровья которых допускает возможность периодического посещения ими школы, наряду с дистанционным обучением и уроками на дому можно организовывать занятия в школе - индивидуально или в малых группах.

- Вероятно, учитель должен пройти дополнительную подготовку, прежде чем начать преподавать дистанционно?

- Да, это действительно так. Наш Центр мониторинга и оценки качества образования занимается не только обучением детей, но и подбором и подготовкой педагогических кадров - учителей, непосредственно осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов. В целом нашими специалистами было обучено свыше 200 педагогов. Сейчас занятия с использованием дистанционных образовательных технологий проводят около 80 учителей. Большинство из них имеют высшую квалификационную категорию.

- Как происходит процесс обучения?

- Каждому ребенку, занимающемуся дистанционно, дома был установлен мощный компьютер со всеми необходимыми программами. Уроки с такими детьми проходят по скайпу один на один с учителем. Наши педагоги прошли колоссальную подготовку для такой работы. Все автоматизированные рабочие места детей-инвалидов подключены к интернету. Эта услуга оплачивается республиканским Министерством образования. Кроме того, мы обеспечиваем технической поддержкой и обслуживаем каналы связи и комплекты оборудования.

- Какое оборудование используется в процессе дистанционного обучения?

- Использование специального оборудования дает возможность получать образование, не выходя из дома. На помощь приходит техника, позволяющая осуществлять обмен информацией между педагогом и учеником на расстоянии, общаться и выполнять задания в режиме онлайн.

Комплекс материальных и технических средств, необходимых для обучения на дому в соответствии с учебными программами, включает в себя технические средства обучения, программное обеспечение, лабораторное оборудование, печатные материалы.

Например, специальная клавиатура, предназначенная пользователям с серьезными нарушениями моторики, может соединять в себе функции как обычной клавиатуры, так и компьютерной мыши. Джойстик сочетает в себе функции мыши и джойстика. Курсор управляется ручкой с тремя кнопками - для различных видов захвата возможны три насадки в виде шара, ручки и рычага. Роллер - трекбол с тремя кнопками - сочетает в себе функции мыши и джойстика. Кнопки, расположенные справа и слева, соответствуют правой и левой кнопкам обычной мыши. С помощью верхней кнопки можно выделить текст или объект, заменить встроенные кнопки выносными. Существуют даже специальные устройства, позволяющие ребенку, имеющему проблемы с движениями рук, отдавать команды компьютеру при помощи нажатия на специальные кнопки головой.

- Расскажите о своих выпускниках... Где они продолжают обучение?

- В большинстве своем после получения среднего образования ребята принимают решение продолжать обучение. Например, если говорить о выпускниках 2016 года, то одна из наших выпускниц - Екатерина Ситкина - поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова на факультет фундаментальной медицины, другой выпускник Валерий Третьяк - в Санкт-Петербургский горный университет на специальность «Нефтегазовое дело». Наши дети достигают значительных успехов в учебе, участвуют в олимпиадах. Кстати, один из участников нашего проекта из Ардатовского района - Виктор Кавкайкин - в этом году занял первое место на международном конкурсе чтецов «Когда детскую книжку читает художник».

- Как строится общение педагогов и родителей детей, занимающихся дистанционно?

- Весной этого года в Саранске впервые состоялись Общественные родительские слушания по образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Слушания проводились по инициативе республиканского Министерства образования, нашего Центра мониторинга и оценки качества образования и городского Управления образования. Формат общения предполагал диалог родителей или законных представителей детей с ОВЗ со специалистами медико-социальной экспертизы, психолого-педагогической консультации, Министерства образования. Родители говорили о том, что в последние годы в обществе прослеживается положительная динамика по отношению к детям с ОВЗ. Тем не менее остаются вопросы, требующие решения. Родителей интересовали особенности организации ОГЭ и ЕГЭ, условия, которые будут созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты подробно ответили на все возникшие вопросы. Родители остались довольны общением в таком формате. Подобные встречи обязательно продолжатся.

- Какие проблемы существуют у вас сегодня?

- Конечно, есть у нас и свои проблемные вопросы. Один из них - недостаточная информированность родителей о возможностях дистанционного образования. Кроме того, некоторые родители, главным образом из сельской местности, ошибочно полагают, что дистанционное образование - это неэффективно…

- Есть у вас какие-то идеи относительно дальнейшего развития проекта по дистанционному обучению?

- Некоторое время назад мы предложили реализовывать дистанционное образование и в больницах. Порой детки подолгу находятся в больнице, можно сказать, живут там. А ведь им тоже нельзя запускать учебу. Сейчас наша идея находится в стадии рассмотрения. Мы надеемся, что уже совсем скоро она будет претворена в жизнь.

Что думают родители

Вера Чиркова:

- Искренне благодарю преподавателей дистанционного обучения за высокий профессионализм, душевную щедрость, кропотливый труд на таком непростом поприще, как обучение детей-инвалидов! Дело в том, что моя дочь Анастасия в течение учебного года по состоянию здоровья пропускала половину учебного процесса. Раньше, до введения дистанционного образования, придя в школу, Настя выглядела неуверенной в себе из-за плохой успеваемости. В школу шла с неохотой. Ситуация в корне изменилась после того, как она стала заниматься дистанционно. Девочка стала учиться с удовольствием. Пропущенные в школе темы проходила дома, у нее появился интерес к учебе, повысились оценки. Дочка обрела надежду на полноценную жизнь в будущем.

Отдел дистанционного образования детей-инвалидов при ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» расположен по адресу: ул. Федосеенко, 19, dodirm@mail.ru, телефон 23-18-42.

Елена БУДАНОВА

