«Великий Волжский путь» пройдет через Саранск

Многие из жителей нашей республики любят ездить отдыхать в другие страны, а также с большим удовольствием смотрят передачи про путешествия по дальним уголкам планеты, дистанционно знакомятся с традициями дальних народов. Все это, конечно, хорошо. Но давайте спросим у себя, что мы можем рассказать о Мордовии приезжающим гостям, знаем ли, что показать, куда отвезти и где угостить национальными блюдами. Наверняка многие тут призадумаются. А ведь на самом деле нашей республике есть чем удивить гостей. Туристско-информационный центр РМ уже который год делает все, чтобы об удивительных особенностях Мордовии узнавали не только ее жители, но и население соседних регионов. На пресс-конференции, посвященной итогам международных и всероссийских конкурсов, директор Туристско-информационного центра РМ Юлия Александрова и начальник отдела по вопросам туризма Министерства культуры и туризма РМ Максим Фирстов рассказали о достижениях и презентовали новые проекты.

«Открой для себя Мордовию!»

В 2016 году в Туристско-информационном центре разработаны многодневные комплексные маршруты «Зимние /Весенние /Летние /Осенние каникулы в Мордовии», «Weekend в Саранске», а также три специализированных маршрута для болельщиков чемпионата мира-2018.

- В этом году наш центр реализует культурно-просветительский проект «Открой для себя Мордовию!», - рассказывает директор ТИЦ Юлия Александрова. - Мы побывали в 14 районах нашей республики! Вместе с администрацией города и представителями бизнеса впервые провели велопарад «Огни ночного города», в нем приняли участие примерно 300 человек. Нашей целью было не только показать, каким красивым стал Саранск, но и рассказать интересные и малоизвестные факты из истории города. Мероприятие прошло успешно, планируем сделать его ежегодным.

- Несмотря на кризис, туризм развивается, - говорит начальник отдела по вопросам туризма Министерства культуры и туризма РМ Максим Фирстов. - Например, Национальный парк «Смольный» в этом году посетили в 2,5 раза больше человек, чем в прошлом, стали чаще ездить в Центр национальной культуры в с. Старая Теризморга, музей «Этно Кудо» им. В.И. Ромашкина (с. Подлесная Тавла), мордовский заповедник им. П.Г. Смидовича. Кстати, последний - лидер по темпам роста по итогам 2015 года.

Тем не менее список лидеров по количеству посещений туристов выглядит на данный момент так:

1. Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.

2. Мордовский республиканский краеведческий музей.

3. Музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

4. Мордовский заповедник.

Стоит сказать, что 70% экскурсантов Мордовии - это жители нашей республики, 28% - жители других регионов России (Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Московской областей и Москвы), 2% - гости из других стран. И все-таки пока в Мордовии, как и во многих других регионах России, преобладает выездной туризм.

Новый проект

- Этой осенью в Министерстве культуры Российской Федерации презентовали глобальный маршрут «Великий Волжский путь». Он разрабатывается как межрегиональный туристический продукт по Приволжскому федеральному округу, - рассказывает Юлия Александрова. - Название проекта выбрано не случайно - исторически Великим Волжским путем называли отрезок Шелкового пути, соединявший юго-восточную часть современной Европейской России со странами Средней Азии. Национальное и культурное многообразие регионов, находящихся на Великом Волжском пути, сохраняется и сегодня, что является актуальным фактором развития туризма.

Новый проект объединяет самые интересные памятники культуры в регионе и обещает стать незаурядным и популярным. В рамках маршрута туристы посетят Ижевск, Йошкар-Олу, Казань, Киров, Нижний Новгород, Пензу, Пермь, Самару, Саранск, Саратов, Ульяновск, Чебоксары. Они смогут познакомиться с географическим, культурным и кулинарным разнообразием территорий, входящих в Приволжский федеральный округ. В рамках 3-4-дневных туров предполагаются переезды туристических групп по железной дороге, автобусом и речным транспортом. Всего были представлены 11 маршрутов, каждый из которых охватывает 3-4 региона. Два из 11 маршрутов включают в себя Саранск: Самара - Пенза - Саранск и Нижний Новгород - Саранск - Пенза.

Стоит отметить, что во время этих туров гости останутся ночевать в столице Мордовии, а это дает больше возможностей для знакомства с достопримечательностями Саранска. Во время пребывания в Мордовии участники «Великого Волжского пути» посетят Кафедральный собор Феодора Ушакова, Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Макаровский мужской монастырь, а также продегустируют блюда национальной кухни в «Мордовском подворье».

Разработать проект - это одно дело, но реализовывать его должны бизнесмены. Планируется, что первые гости по «Великому Волжскому пути» приедут в Саранск уже в следующем году.

«Живые уроки» для Мордовии

- Современные дети отличаются от детей конца 20 века, и заинтересовывать их в учебе надо уже по-другому. Согласитесь, какой бы ни был предмет: биология, история России, литература и русский язык, окружающий мир, математика, физика или химия, - детям всегда интереснее выбраться за пределы родной школы и изучать его, находясь в музее, химической лаборатории, на фабрике или заводе, в художественной галерее, на улицах и площадях города, в национальном парке, лесу или у реки, в усадьбе, планетарии, зоопарке, на автобусной экскурсии по городу, во время квеста или интерактивной экскурсии, - говорит директор ТИЦ РМ Юлия Александрова. - Именно тогда школьники будут развиваться гармонично и получат всесторонние знания и яркие, глубоко запоминающиеся моменты, которые помогут преподавателю быстро и эффективно освоить с группой школьников программу по любому предмету. Недаром образовательный туризм является перспективным видом детского и молодежного туризма во многих странах мира. В России есть все предпосылки для развития экскурсионно-образовательного туризма и создания системы образовательных экскурсий и межрегиональных образовательных маршрутов в рамках проекта «Живые уроки».

Этот проект уже существует в некоторых регионах России, например в Москве, Чувашии. Мордовия также планирует включиться в этот проект уже в следующем году. Например, уроки физкультуры можно проводить не в школьных спортзалах, а на саранских стадионах - в Ледовом дворце, Лыжно-биатлонном центре, а уроки биологии лучше запомнятся, если пройдут в мордовском заповеднике, национальном парке или ботаническом саду им. В.Н. Ржавитина. Музей «Этно Кудо» в с. Подлесная Тавла и Центр национальной культуры в с. Старая Теризморга станут отличным местом для знакомства с историей и традициями Мордовии.

Современным детям любая поездка за пределы города всегда интересна, к тому же дети традиционно задают больше вопросов, чем взрослые, и этот интерес к родному краю нужно удовлетворять.

Конкурс «Маршрут для болельщиков»

Туристско-информационный центр РМ совместно с Дирекцией города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу - 2018 объявляют конкурс «Маршрут для болельщиков». Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Лучший туристский маршрут для группы болельщиков ЧМ

- Лучший индивидуальный маршрут

- Лучший туристский маршрут для семейной группы болельщиков

- Лучший тур выходного дня

- Лучший межрегиональный туристский маршрут для болельщиков.

По словам Юлии Александровой, стоит помнить, что большая часть футбольных болельщиков - это все-таки мужчины среднего возраста. Часть из них приедет с семьями, поэтому необходимо продумать разные туры и маршруты. Конечно, многое будет зависеть от стран-участниц, которые будут проводить свои матчи в Саранске, ведь национальные особенности никто не отменял, их обязательно надо учитывать. Тем не менее уже сейчас можно готовить как маленькие туры на один день, так и многодневные, на 3-5 дней. Предложить свои туристские проекты могут все желающие до 27 ноября 2016 года. Главное, чтобы маршрут был уникальным, раскрывающим богатый туристский потенциал Мордовии. Заявку и проекты нужно отправлять на электронный адрес: tic-rm@mail.ru с пометкой «Маршрут для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 FIFA™».

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте http://turizmrm.ru/