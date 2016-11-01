«МОРДОВИЯ-2005» ВЫИГРАЛА «БРОНЗУ» НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ КАЛУГИНА

В ноябрьские каникулы юные футболисты «Мордовии-2005» выезжали в Городецкий район Нижегородской области, где приняли участие во всероссийском турнире, посвященном памяти мастера спорта СССР Валерия Федоровича Калугина - замечательного человека и специалиста, в 1980-е годы возглавлявшего саранскую «Светотехнику», тренера-рекордсмена главной команды Мордовии.

11-летние саранские ребята поочередно сыграли со сверстниками из питерских «Коломяг-2» - 2:1 (дважды отличился Данил Адушкин), нижегородской «Надежды» - 6:0 (голы забили: Иван Круглов - 2, Вадим Поляков, Карим Бигбаев, Дмитрий Бойков и Максим Донцов), московского «Красногвардейца-1» - 4:0 (Адушкин - 2, Донцов), ижевского «Зенита» - 0:2 и нижегородской «Волги» - 1:0 (Донцов). В «бронзовом» матче с питерскими «Коломягами-1» успех был достигнут в серии послематчевых пенальти (основное время - 1:1). Меткие удары с «точки» записали себе в актив Владислав Волгаев, Вадим Фалеев и Константин Сипров (тот самый юный футболист, побывавший на практике в школе «Барселоны»). Итог выступления - третья ступенька пьедестала.

«Мордовия-2005» (тренеры - Алексей Бессонов и Александр Корнеев) выступала в следующем составе: вратари Антон Кручинкин, Станислав Ларин, защитники Максим Ковалев, Вадим Поляков, Денис Макеев, Константин Сипров, полузащитники Максим Донцов, Вадим Фалеев, Андрей Федин, Дима Бойков, Карим Бигбаев, Данил Адушкин, нападающие Иван Круглов, Вадим Волгаев. Обладателем индивидуального приза «Лучшему нападающему» стал Данил Адушкин.