В Мордовии отмечают 140-летие Степана Эрьзи

8 ноября день рождения Степана Эрьзи (Степана Дмитриевича Нефедова). С 7 по 9 ноября музей, носящий его имя, принимает гостей со всей страны и из далекого зарубежья. В праздничных мероприятиях международного проекта «Степан Эрьзя: времена и пространства» участвуют советник посольства Аргентины в России Орасио Лассари Матьео, директор музея Сивори в Буэнос-Айресе Грациела Лимардо, представители Русского музея, а также исследователи творчества Эрьзи из Москвы, Батуми, Екатеринбурга, Татарстана и Мордовии. Везде, куда забрасывала нелегкая судьба Степана Эрьзю, его помнят и любят.

В этот юбилейный для мастера год мероприятия, посвященные его творчеству, начались в Эстонии, продолжились летним вернисажем в Русском музее Санкт-Петербурга, а сейчас день рождения скульптора отмечается одновременно в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи и далеком Буэнос-Айресе, где к юбилею художника отреставрировали скульптуру «Отдых». Эта скульптура из уральского гранита много лет стояла под открытым небом, открывать ее после реставрации поехал директор Русского музея Владимир Гусев. Напомним, что в Русском музее находится 31 скульптура Степана Эрьзи. Много его работ хранится в Аргентине, в музеях и частных коллекциях, где прошел самый плодотворный период творчества мордовского скульптора, где его по-прежнему считают своим. Но самая большая коллекция произведений Эрьзи находится на родине - в музее, носящем его имя, хранится более 200 работ скульптора.

Грациела Лимардо, возглавляющая музей изобразительного искусства имени Эдуардо Сивори, на вопрос одного из участников международной конференции о национальной принадлежности скульптора ответила так: «Эрьзя не принадлежит национальности, он принадлежит культуре». Она рассказала участникам конференции о своем музее, основанном в 1934 году и расположенном в одном из живописнейших парков Буэнос-Айреса. Кстати, в коллекции музея скульптуры Эрьзи стали одними из первых экспонатов. Грациела Лимардо также поведала, как принял город-космополит нашего земляка. «Город, представший перед Эрьзей, совмещал современную европейскую культуру и местный колорит. Скульптора из России приглашали принять участие в выставках разные группы художников, противоречащие друг другу. Степан Эрьзя был популярен в Буэнос-Айресе, его прозвали «волжским лодочником». (Припомнили скульптору бурлацкие корни, оба деда Степана Дмитриевича были волжскими бурлаками - прим. автора.) Здесь Эрьзя находит два дерева, ставших его излюбленным материалом. В наростах этих деревьев он увидел образы своей родины, своего детства. Эрьзя стремился сохранить материал нетронутым, выстроил особые отношения со своими героями. Он видел образы, попавшие в ловушку, и его задачей было вызволить их оттуда...

Отъезд и смерть Эрьзи нашли большой отклик в аргентинской прессе. Эрьзя слился с культурой нашей страны. Его жизнь была полна испытаний, но мы верим, что в нашей стране он обрел покой и дружбу. Для Аргентины он феномен, и мы любим его так же, как и на его родине».

В выставке, развернутой в фойе музея, представлены документы, письма, фотографии и статьи, посвященные скульптору в разные годы, в разных странах. Среди них и свидетельства его аргентинских побед - в 1935 и 1945 годах Степан Эрьзя побеждал в городских конкурсах «Осенний приз».

В этот же день в музее состоялось открытие регионального ресурсного центра творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями Государственного Русского музея. Собравшихся познакомили с электронно-образовательными ресурсами Русского музея, их вниманию также был предложен мастер-класс «Палех. Формула творчества».

8 ноября празднования продолжились семинаром в формате круглого стола «Хранение, реставрация и консервация скульптуры в музеях» с участием ведущих сотрудников Государственного Русского музея. Модератором круглого стола стал заслуженный деятель искусств России, почетный реставратор г. Москвы, член-корреспондент РАХ Олег Яхонт. В этот же день открылась выставка, посвященная 75-летию реставратора.

Также во вторник состоялось торжественное собрание, посвящённое 140-летию со дня рождения С.Д.Эрьзи, где были вручены премии имени Степана Эрьзи в области музейного дела и изобразительного искусства.

А на 9 ноября для участников праздничных мероприятий намечены посещение Дома-музея Эрьзи в селе Баево Ардатовского района, знакомство с обновленной экспозицией, посещение аллеи парковых скульптур и подведение итогов конкурса «Поющее дерево».

Галина БАЛАШОВА

