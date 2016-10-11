В этом 12-летнем мальчишке удивительным образом сочетаются детская непосредственность и взрослый взгляд на жизнь. Он очень внимателен и учтив. Стоит только ему позвонить, как тут же из трубки раздается звонкий мальчишеский голос: «Здравствуйте! У меня-то все хорошо. А вот как вы поживаете, как у вас дела?». Святослав всегда первым интересуется, все ли в порядке у собеседника…

Хрустальный звон его души...

Наша беседа началась с мечты. Она связана с православной верой и музыкой. Святослав мечтает стать профессиональным звонарем. Вообще вера занимает особое место в его жизни. Он посещает храм, а когда нет такой возможности, смотрит литургии по интернету, любит церковную музыку. В комнате, где живет Святослав, много икон - и старинных, и новых. Особняком среди них стоит большая икона Божией Матери «Знамение». Этот образ, освященный на древней чудотворной Курской Коренной иконе Божией Матери «Знамение», побывавшей в начале октября в Мордовии, подарил мальчику в день его рождения отец. 10 октября Святославу исполнилось 12 лет.

«Мечтаю стать профессиональным звонарем, - признается Святослав. - Я уже давно все разузнал. Существует московская школа звонарей. Одна из самых известных в нашей стране - Архангельская школа звонарей, руководителем которой является Андрей Дьячков. Читал, что там очень талантливые преподаватели. Очень бы хотел поехать туда и выучиться искусству колокольного звона. Жаль, что пока это невозможно. Для этого сначала нужно встать на ноги...

Два года назад я проходил лечение в реабилитационном центре в Подмосковье. Неподалеку от него располагается Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Именно там я впервые попробовал звонить в колокол. Во второй раз мне посчастливилось звонить в Саранске, в Кафедральном соборе имени Феодора Ушакова. Осуществить мою мечту мне помог звонарь Андрей. Было так радостно! Я никогда не забуду этот день.

Есть у меня еще одна мечта. Уж не знаю, важна она или нет, но я все равно вам расскажу. Я мечтаю провести фестиваль духовной музыки и колокольных звонов - сначала на городском уровне, в Саранске, а затем и в Мордовии. Уже и площадку для этого подходящую присмотрел. Недавно подобный фестиваль проходил в Оренбурге, в мае - в Татарстане. Он проходит в разных регионах. Почему бы не провести такой фестиваль и в нашей республике?.. Пожалуйста, передайте мою просьбу нашему митрополиту!».

Кажется, что про колокола Святослав знает столько, сколько не каждый взрослый. Об этом он готов говорить часами напролет: «А вы знаете, что колокольный звон не только очень красив, но и полезен для здоровья?».

У Святослава есть даже коллекция колоколов. Пусть пока и небольшая, но очень интересная. Он бережно достает с полки колокольчики и рассказывает о каждом. «Этот колокольчик мне привезли из Санкт-Петербурга, есть колокольчик из Абхазии. А вот этот колокольчик - самый маленький, но тяжелый - из Санаксарского монастыря. Мой любимый», - признается Святослав и осторожно касается его. Звонкий голос колокольчика разливается по всей комнате - «динь-дон, динь-дон, динь-дон»... До самого конца нашей встречи Святослав больше не выпустит его из ладошек, словно боясь потерять что-то очень дорогое сердцу...

«Святая слава», или Святик

Святик - именно так в кругу семьи ласково величают Святослава. Точнее, так называли его раньше. Ведь теперь он уже не ребенок, а подросток. Кстати, Святослав хорошо знает, что означает его имя и в честь кого он назван. «Однажды мои родители - Александр и Александра - отправились на концерт известного юмориста Святослава Ещенко, - рассказывает Святослав. - Им настолько понравилось его выступление, что папа предложил маме, если родится сын, назвать его в честь юмориста. Так и произошло! Хотел бы я познакомиться с именитым тезкой? Конечно! Кстати, я узнал, что помимо Святослава Ещенко есть еще много знаменитостей, носящих это имя. Например, пианист Святослав Рихтер, а еще, если не ошибаюсь, русский художник Святослав Рерих. Вообще это имя имеет старославянские корни и означает «святая слава». Я рад, что родители дали мне такое имя. А еще родители много раз говорили мне, что я долгожданный, желанный ребенок...».

«Я счастливый человек! Моя жизнь красочная…»

Сегодня Святослав - ученик 6 «Д» школы № 24. Обучение проводится на дому, а часть уроков - история, биология, музыка, обществознание - дистанционно, по скайпу. Учится Святослав хорошо, у него всего две «четверки», остальные отметки - «отлично». Любимые предметы - русский язык, литература и музыка.

«Знаете, у меня, как и у всякого человека, есть недостатки, - замечает Святослав, рассказывая о себе. - Вот, например, в последнее время замечаю, что бываю вспыльчив. Но это быстро проходит». «Дает о себе знать подростковый возраст», - с улыбкой замечает мама Александра.

Святослав - мальчик разносторонний. Его познаниям может позавидовать иной взрослый. Любит читать, заниматься музыкой, а еще плавать! Да-да, плавать и даже нырять у него получается довольно ловко, несмотря на то что ходьба Святославу дается с трудом. Дело в том, что в воде спастика уходит, мышцы расслабляются, и поэтому мальчик может держаться на воде самостоятельно.

К сожалению, так сложилось, что сейчас мама воспитывает сына одна. Они живут вдвоем на съемной квартире. Сегодня Святославу очень нужна наша с вами помощь! Конечно же, ему, как и всякому мальчишке в этом возрасте, хочется бегать и резвиться, играть с друзьями во дворе, расширить свой круг общения. Но пока он вынужден передвигаться с помощью так называемых «крабов». Доктора из Санкт-Петербурга готовы провести мальчику операцию на ногах. «Врачи говорят, что есть все шансы поставить Святослава на ноги, - говорит мама Александра. - Отмечают, что мальчик перспективный, есть динамика. Мы мечтаем сделать эту операцию. Будем очень признательны, если найдутся люди, готовые нам помочь. Необходимо около 100 тысяч рублей. Средства требуются не только на операцию, но и на дорогу и проживание.

Знаете, было бы здорово, если бы в Мордовии появился свой реабилитационный центр для инвалидов. Тогда многие проблемы были бы решены - например, не пришлось бы тратиться на дорогу к месту лечения и проживание там. Мы входим в состав региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Особые дети», председателем которой является отец Святослава. Мы, родители особых детей, уже пытались поднять эту проблему, но в республиканском Минздраве нам ответили отказом, пояснив, что для открытия такого реабилитационного центра необходимо, чтобы в регионе было не менее полумиллиона детей-инвалидов. Но, судите сами, откуда же взяться такому количеству детей, если численность населения в Мордовии - около 800 тысяч человек?

Радует, что у нас в Саранске на базе спорткомплекса «Мордовия» действовала программа, участниками которой нам удалось стать. Специалисты бесплатно проводили с детишками, страдающими различными недугами, занятия в лечебном костюме «Адели», ЛФК, парафинотерапию. Особенно Святославу пришлась по душе иппотерапия. Вот только жаль, что сейчас эта программа закончилась. Теперь заниматься можно только на платной основе. Не все родители могут это себе позволить».

На вопрос, что ему нужно сегодня, Святослав отвечает так: «Вы знаете, у меня все хорошо. Я счастливый человек! Моя жизнь красочная». Святослав провожает нас игрой на флейте. Он играет так чисто и красиво, что хочется слушать еще и еще. Да и мечты у Святослава такие же чистые и хрустальные, как звон его любимого колокольчика из Санаксарского монастыря... Разве можно остаться к ним равнодушным?

Если вы желаете помочь Святославу, можете позвонить к нам в редакцию или связаться с ним по телефону:

8-927-197-94-55.