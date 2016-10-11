Депутат задолжал банку 96 миллионов рублей

46-летний депутат Инсарского района Евгений Игнатьев задолжал Россельхозбанку 96 миллионов рублей! В свое время для развития своего бизнеса предприниматель набрал кредиты, а в дальнейшем оказался не в состоянии платить по счетам. После обращения представителей банка в суд долгами предпринимателя стали заниматься судебные приставы.

Дело о взыскании задолженности сейчас находится на исполнении в отделе судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам УФССП по РМ. Добровольно задолженность предприниматель не погасил, и приставам пришлось принять меры принудительного взыскания: вынесены постановления об аресте расчетного счета должника и списании с него денежных средств для погашения долга, ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также наложен арест на принадлежавшее ему недвижимое имущество - двухэтажное здание бывшего районного комбината бытового обслуживания, находящиеся на его территории гаражи и земельный участок.

Недавно все это имущество было продано с торгов, а полученные деньги - 7 миллионов рублей - направлены на погашение задолженности. Учитывая, что этих денег для закрытия всех долгов недостаточно, судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на заработную плату должника.

Несмотря на огромные долги, Евгений Игнатьев на прошедших выборах в очередной раз был избран депутатом Совета депутатов Инсарского муниципального района.