ПОКА ХУЖЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ

«Мордовия» продолжает выступления в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «Б». Пока, правда, не лучшим образом. В сравнении с предыдущими сезонами побед стало гораздо меньше, как следствие - на трибунах Ледового дворца не набирается и тысячи зрителей. Матчи против «Славутича» оставили много вопросов. С поражения начался и вояж в Ростов-на-Дону. Вторая игра завершилась вчера вечером, когда этот номер «ВС» уже был сверстан и направлен в печать, поэтому таблица будет выглядеть несколько устаревшей. И все-таки не можем ее не опубликовать.

«Вели 3:0, но такие нелепые голы пропустили, что хоть за голову хватайся, - прокомментировал первый матч со «Славутичем» нападающий «Мордовии» Александр Исмайлов. - Одна шайба как-то непонятно закатилась, другая после удаления обидного произошла, где-то просто повезло сопернику. Хорошо, что еще выстояли при игре пять на три. А вообще нельзя было пропускать. Нужно было доводить дело до сухой победы. У днепровцев молодая команда. Все бегут вперед, долго не разыгрывают. Было тяжеловато играть против них в углах площадки. Но мы удачно реализовали свои моменты и за счет этого победили».

«Тяжело после таких игр давать объективные комментарии, - посетовал после второго матча со смолянами главный тренер «Мордовии» Юрий Воробьев. - Если брать первый поединок, можно сказать, что даже на фоне победы соперник вполне мог нас достать. Было слишком много технического брака. Коллеги порой поют нам дифирамбы, но зачастую мы забываем про свои сильные стороны, которые должны проявлять. Какая-то непонятная вялость присутствует. И самое главное, что непонятно, откуда она взялась. После двух периодов во втором матче счет был равным, в третьем для усиления игры перешли на три звена, но и это не помогло. Бывают действительно черные дни, хотя подобного ничто не предвещало. Причем я не говорю, что мы обязательно должны были выиграть. Должны были показать игру - интересную и для зрителей, и для самих ребят. Но вышло все иначе. Будем разбираться».

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «СЛАВУТИЧ» Смоленск - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 - Жданов (Акимов, Абозин, 04:36, +1), 2:0 - Ахметзянов (Горячев, Абозин, 14:17), 3:0 - Исмайлов (Швейкин, 23:42), 3:1 - Голубцов (Субботин, 37:06), 3:2 - Субботин (Калин, Голубцов, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Мещеряков - Ахметзянов - Петраков, Блохин - Сахаров, Кицын - Швейкин - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 12 (4+2+6) - «Славутич» 12 (6+4+2).

12 октября. Саранск. Ледовый дворец. 896 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «СЛАВУТИЧ» Смоленск - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 1:0 - Григоров (22:33), 1:1 - К. Власов (Хорошев, Цуканов, 36:37), 1:2 - Епишин (Соловьев, К. Власов, 42:53), 1:3 - Голубцов (Субботин, Симонов, 44:48), 1:4 - Симонов (Никульников, Попитич, 52:46, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Дубинин - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Сахаров, Колычев - Швейкин - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 22 (4+8+10) - «Славутич» 22 (2+6+14).

13 октября. Саранск. Ледовый дворец. 840 зрителей.

ХК «РОСТОВ»

Ростов-на-Дону -

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Леонов (Мартынов, Глебов, 17:31), 1:1 - Ахметзянов (Дубинин, Брыкин, 23:02, +1), 2:1 - Селезнев (Матвейков, 27:32), 3:1 - Дударов (ПВ, -1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Бабиков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Дубинин - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Сахаров, Колычев - Швейкин - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: ХК «Ростов» 14 (4+6+4) - ХК «Мордовия» 14 (4+2+8).

17 октября. Ростов-на-Дону. ЗСК «Спорт-дон». 2000 зрителей.