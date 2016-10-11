«Маша, прости меня, если сможешь!»

Смертоносное ДТП произошло средь бела дня в поселке Плодопитомнический 18 июля этого года. В 13.40 «Мазда-3» под управлением Олега Сарсынгалиева выскочила на улицу Молодежную, где на обочине дороги стояла бухгалтер предприятия «Агросоюз» Елена Учайкина. Женщина остановилась и решила подождать, когда проедет иномарка. Однако «Мазда» на скорости смела женщину с обочины, протащила несколько метров на капоте, после чего снесла одно дерево и протаранила следующее.

- По расписанию с 13 до 14 часов у нас обед, - рассказала главный бухгалтер предприятия «Агросоюз» Екатерина Малышева. - Мы с коллегами пообедали, и Елена Учайкина решила отнести мусор. Я видела ее из окна. Она отнесла пакет и уже собиралась возвращаться. Но тут послышался рев мотора, по дороге мчалась «Мазда», за рулем которой находился местный житель Олег Сарсынгалиев. Елена решила пропустить машину и остановилась на обочине. Вся эта жуткая картина развернулась на моих глазах. Иномарка на скорости сбила Елену, женщина сильно подлетела вверх, потом упала на передний капот, машина протащила ее несколько метров, а потом врезалась в дерево. Учайкина от удара слетела с капота вперед и упала на землю. В каком состоянии был водитель, если даже не пытался затормозить? Это была жуткая картина! Мы с коллегами стали кричать и выбежали на улицу. Сразу же вызвали «скорую помощь», но было понятно, что после такого удара Елена была уже мертва. Ноги у нее были переломаны в нескольких местах. Тело накрыли материей и стали ждать полицию.

Тем временем Сарсынгалиеву удалось выбраться из покореженной машины только через выбитое лобовое стекло. Олег стал что-то громко кричать, вел себя неадекватно, было ощущение, что он, возможно, был пьян либо находился под воздействием каких-то наркотиков. Когда приехали медики, он взял их чемоданчик и пытался куда-то убежать. Потом приехали полицейские и посадили его к себе в машину. Я видела глаза Сарсынгалиева - они были ненормальные.

Все местные жители знают, что Олег иногда любит погонять на своей иномарке по поселку. И, судя по всему, происходит это тогда, когда Сарсынгалиев выпьет. Когда в поселке узнают, что он выпил и собирается за руль, все матери от греха подальше загоняют своих детей домой.

Мы с коллегами долго не могли отойти от шока после этой страшной аварии. Мы потеряли очень хорошего человека, подругу. Елена была золотым человеком, всегда общительная, добрая, отзывчивая. Как сотрудник - профессионал высокого класса, такого работника, как она, еще поискать. На нашем предприятии она трудилась с самого основания - с 2004 года.

- Мы все рыдали, не переставая, когда узнали об этой трагедии, - рассказывала сразу после страшного инцидента местная жительница Ольга. - У Елены сиротами остались двое детей, 23-летняя дочь и 16-летний сын. Дочь Учайкиной только две недели как вышла замуж, она сейчас живет в Рузаевке, а сын - школьник. Некоторые СМИ приписали Елене пять детей, но это не так. У Учайкиной есть сводная сестра, она лишена родительских прав, опекунство над двумя ее детьми оформила бабушка - мать Елены. Но Елена также принимала активное участие в воспитании племянников.

Теперь дети Елены остались совсем без родителей. Отец Учайкиных тоже трагически погиб еще в 2010 году, утонул вместе с машиной в пруду. Тело искали на протяжении трех недель. Теперь вот мать сбило машиной. Елену жалко до слез. Она была замечательным человеком, воспитанная, учтивая, всегда со всеми на вы и по имени-отчеству называла. Она была очень грамотным специалистом - до «Агросоюза» работала сотрудником в поселковой администрации. Никогда ни с кем не конфликтовала, всю жизнь честно трудилась. Помимо своей работы Елена занималась хозяйством, держала скотину. Помогала матери и свекрови, она у нее в соседнем селе Юрьевка живет.

Сидевший за рулем машины Олег Сарсынгалиев в армии отслужил, вернулся. Потом уехал в Москву, работал там водителем, но все же возвратился на родину. Занялся коммерцией, открыл в Рузаевке магазинчик. Он загубил жизнь себе, Елене и оставил детей без матери!

- 18 июля примерно в 14 часов мне позвонила незнакомая женщина и сказала, что маму возле работы сбил автомобиль, - рассказала в суде дочь Елены Учайкиной Мария Лаврина. - Я сразу же поехала на место происшествия. Мама лежала в придорожном кювете, на ее теле были видны многочисленные переломы и другие повреждения, в тот момент мама была уже мертва. Иномарка «Мазда-3», которая сбила маму, с серьезными повреждениями стояла рядом.

- Когда я выходила из здания конторы, мимо проезжала «Мазда», - заявила в суде Лидия Сидорова. - За рулем сидел молодой человек, который, как мне показалось, находился в неадекватном состоянии, скорее всего, он был пьян. Молодой парень был по пояс голый, в руках держал жестяную банку пива, при езде стал показывать различные жесты руками. Позже я узнала, что его фамилия Сарсынгалиев. Когда я стояла на остановке рядом со зданием «Агросоюза», выехал тот же самый автомобиль и поехал в сторону Арх.Голицына, он ехал с очень большой скоростью. В это же время из здания вышла Елена Учайкина. Она выбросила мусор и направилась обратно. Однако, увидев, что по дороге едет машина, Учайкина остановилась на обочине.

Иномарка стала вилять из стороны в сторону, а потом сбила Елену. Я повернулась и увидела, что «Мазда» на полном ходу, даже не тормозя, сбила Учайкину, которая стояла на обочине. От удара она подлетела вверх. Автомобиль продолжил движение вперед, врезался в дерево, которое вырвал, и врезался во второе дерево. Сарсынгалиев даже не пытался остановить машину - ни следов торможения, ни визга тормозов...

- В выходные мы отдыхали вместе с Олегом Сарсынгалиевым на турбазе, выпивали, - вспоминал в суде Ефим Киреев. - Когда я в понедельник увидел, в каком состоянии он находится, а он был с сильного похмелья, то взял ключи от его «Мазды». Сказал Олегу, чтобы он шел домой, лег спать и хорошо проспался. После этого я уехал на работу, а по прошествии времени узнал, что Сарсынгалиев на своем автомобиле сбил пешехода. Ключи от «Мазды» всегда были со мной, но, как оказалось, у Олега был еще и запасной комплект ключей. Потом Сарсынгалиев сказал мне, что очень сожалеет о случившемся.

- 18 июля в 13 часов 35 минут Олег Сарсынгалиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Мазда-3» двигался по дороге в направлении пос. Плодопитомнический со скоростью 100 км/ч, - начала свою речь в прениях представитель прокуратуры Рузаевского района Дарья Русяева. - Подъезжая к административному зданию «Агросоюз», расположенному по ул. Молодежной, 28, он проявил небрежность, грубо нарушил правила дорожного движения. Сарсынгалиев заснул за рулем, потерял возможность контроля за движением, выехал на правую обочину, где наехал на пешехода Елену Учайкину. В результате ДТП она скончалась на месте.

Предъявленное Сарсынгалиеву обвинение подтверждено исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями дочери погибшей, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, актом медицинского освидетельствования на состояние опьянения, заключениями экспертов.

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения зафиксировал, что содержание алкоголя в выдыхаемом Сарсынгалиевым воздухе составило 1,01 мг/л. При повторном продуве алкометр показал алкоголь в выдыхаемом воздухе в концентрации 1,21 мг/л.

Согласно заключению эксперта предотвращение ДТП зависело не от технических возможностей «Мазды», а от действий водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Причиной совершения преступления послужил тот факт, что Сарсынгалиев сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и грубо пренебрег требованиями Правил дорожного движения. При таких обстоятельствах считаю, вина Сарсынгалиева полностью установлена и доказана в судебном заседании.

Как личность подсудимый характеризуется с места жительства и работы положительно, неоднократно в 2015 и 2016 годах привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, впервые привлекается к уголовной ответственности, у психиатра и нарколога на учете не состоит.

Вмененное органом расследования смягчающее наказание обстоятельство «оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления» не нашло своего подтверждения. Согласно показаниям свидетелей и потерпевшей Сарсынгалиев находился на месте ДТП в неадекватном состоянии, кричал и не мог оказать никакой помощи скончавшейся на месте Учайкиной. В связи с этим прошу данное обстоятельство исключить из смягчающих наказание и не учитывать при назначении наказания.

С учетом обстоятельств дела прошу суд признать Олега Сарсынгалиева виновным в нарушении Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

- Есть ли у кого-то ходатайства, заявления? - интересуется судья.

- Есть, - встает дочь погибшей Мария Лаврина. - У меня нашлись товарные чеки на закупку продуктов, которые покупались на поминки, прошу их приобщить в обоснование моего иска о возмещении материального ущерба.

Через некоторое время суд снова предоставляет слово дочери погибшей. На этот раз ее просят выступить в прениях. Мария Лаврина встает и начинает плакать, долго молчит, а потом произносит:

- Я не могу ничего сказать.

- Вы успокойтесь, соберитесь… - просит судья.

- У меня нет слов, - рыдает девушка, - это настолько аморально, то, что совершил Сарсынгалиев… Я прошу вас наказать его… чтобы этот человек сидел столько, сколько вообще возможно.

- Что касается вашего гражданского иска, вы его поддерживаете?

- Да, я прошу возместить мне то, что я потратила на похороны и поминки… Конечно, не возместить невосполнимую потерю - у меня теперь никого не осталось из родителей. Помимо меня сиротой остался еще младший брат. Прошу удовлетворить мой иск как материальный на сумму 200 тысяч рублей, так и моральный на сумму 2 миллиона рублей.

- В процессе Сарсынгалиев предоставил расписку, по которой передал вам в качестве компенсации морального вреда 90 тысяч рублей, правильно?

- Правильно.

- Вы минусуете эту сумму с 2 миллионов?

- Да, вычтите эти 90 тысяч. Тогда я прошу взыскать 1 млн 910 тысяч рублей.

- Сарсынгалиев, вы признаете иск?

- Да, признаю полностью. Деньги по иску буду стараться выплатить как можно скорее… Я очень сожалею, что по моей вине погиб человек. Маша, прости меня, если сможешь! Я хотел бы попросить прощения у всех родственников погибшей.

- Оспаривать квалификацию мы не будем, - выступил в прениях адвокат Сарсынгалиева. - Подзащитный полностью признал свою вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, но потерпевшая оказалась против. При назначении наказания я хотел, чтобы вы учли, что Сарсынгалиев не судим, раскаялся в содеянном. Когда подъехали сотрудники ГИБДД, он сразу признался и не пытался переложить вину или скрыться с места происшествия.

После ДТП мой подзащитный пытался оказать помощь Учайкиной, при этом не знал, что она уже мертва. Из показаний свидетелей мы услышали, что Сарсынгалиев лег на нее и плакал. Ваша честь, я не хочу вас разжалобить, просто хочу обратить внимание на отношение подзащитного к совершенному преступлению. Он действительно очень переживал случившееся, даже хотел покончить с собой. Сарсынгалиев характеризуется положительно по месту жительства и работы, служил в армии.

Мой подзащитный готов возместить все семье погибшей, чтобы ее дети не были ни в чем ограничены. Хотя он и говорит, что готов выплатить иск полностью, я все же прошу суд снизить моральный вред до возможных минимальных пределов, а материальный снизить до доказанных чеками и справками пределов.

Прошу признать все мною сказанное исключительными обстоятельствами и назначить Сарсынгалиеву наказание ниже низшего предела - без реального лишения свободы. Нужно дать ему возможность выплачивать деньги потерпевшей, поскольку у него есть стабильная работа.

В последнем слове Олег Сарсынгалиев произнес только одну фразу: «Я очень сожалею, что по моей вине погиб безвинный человек».

Суд оглашает приговор: признать Сарсынгалиева виновным и приговорить к 3 годам и 6 месяцам в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 10 месяцев. Кроме того, подсудимый должен будет возместить дочери погибшей моральный вред в размере 1 млн 910 тысяч рублей и материальный ущерб - 85 тысяч рублей.

Эдуард АНЮТИН

