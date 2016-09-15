Пьяная езда сломала карьеру будущему военному

В отделе судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам находилось на исполнении необычное исполнительное производство о взыскании с несостоявшегося студента Санкт-Петербургской военной академии имени генерала Хрулева Министерства обороны России более 152 тыс. рублей.

Студент академии из Мордовии на каникулах поехал в Москву к знакомым и был там задержан сотрудниками ГИБДД за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За такой проступок он был исключен из академии. При этом от студента потребовали возместить все материальные затраты, которые государство понесло в результате его двухгодичной учебы в вузе. Руководство учебного заведения обратилось в суд и выиграло дело. Но, несмотря на решение суда, бывший студент возвращать деньги все равно не спешил.

Исполнительный лист направили по месту проживания должника - в отдел судебных приставов по Инсарскому и Кадошкинскому районам. Вскоре было возбуждено исполнительное производство. Приставы объяснили несостоявшемуся студенту и его родителям, какие последствия влечет за собой несвоевременная выплата долга. Должнику пришлось погасить всю сумму долга, прописанного в решении суда.

Такая оперативная работа мордовских приставов не оставила равнодушным руководство академии Министерства обороны. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия руководство академии направило благодарственное письмо.