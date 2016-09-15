«Где эта улица, где этот дом…»

Вполне возможно, что слова этой старой песни придут в голову не одному человеку, который захочет отыскать нужного адресата в столице Мордовии. Совсем недавно депутаты горсовета утвердили название для новых улиц Саранска. В честь кого они названы и в каком районе их искать - в нашем сегодняшнем материале.

Улицы в честь известных мордовских писателей

В рабочем поселке Луховка появится 7 улиц с новыми названиями. Среди них есть с «говорящими» наименованиями, например улица Пригородная находится рядом с городом, а Пензенский проезд указывает на дорогу в соседнюю Пензу. В рабочем поселке будут улицы и с романтическими названиями - Светлая и Звездная. Будем надеяться, что и жизнь людей, проживающих на этих улицах, будет такой же.

Еще пара улиц в Луховке названа в честь известных мордовских писателей. Один из них - народный писатель и Почетный гражданин РМ Кузьма Абрамов. Многие читали его романы «Лес шуметь не перестал», «Люди стали близкими», «Дым над землей», «Пургаз» и др. Также Кузьма Абрамов известен как автор и составитель толкового словаря эрзя-мордовского языка «Валонь ёвтнема валкс» (2002).

В честь заслуженного писателя Мордовии и лауреата Государственной премии РМ Григория Пинясова названа здесь еще одна «литературная» улица. Шестнадцать лет Григорий Ильич занимался журналистикой, работал в газете «Мокшень правда», а с 1982 года - в журнале «Мокша». А это постоянные разъезды, встречи с людьми. И кто-то из них в дальнейшем становился героем его произведений. Событием в литературной жизни Мордовии стала его повесть «Пятый сын», за которой последовала не менее успешная книга «Жаркое лето». Отдельные произведения Григория Пинясова издавались в Москве, Болгарии, финно-угорских республиках. В 1998 году писатель возглавил детский иллюстрированный журнал «Якстерь тяштеня».

Еще одна улица в Луховке будет носить имя Станислава Волкова, который с 1990-го по 1993 год был народным депутатом РФ. Ранее он окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, работал директором совхоза «Луховский» Октябрьского района, являлся членом Комитета Верховного Совета РФ по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, входил в состав фракции «Аграрный союз».

Улицы в честь Героев Советского Союза

Больше всего новых улиц появится в п. Николаевка - 23, и почти половина из них будут названы в честь Героев Советского Союза (Александр Котов, Владимир Стрельченко, Алексей Чернышов, Валентина Гризодубова, Виктор Бобков, Сергей Горюнов, Людмила Павличенко).

В этом списке две женские фамилии. Думаем, это отличный повод сказать о них несколько слов. Валентина Гризодубова - советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. Она также установила 5 мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолётах. 24-25 сентября 1938 года в качестве командира экипажа вместе с Полиной Осипенко и Мариной Расковой на самолёте «Родина» (АНТ-37) совершила беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. При этом был установлен международный женский рекорд дальности полёта (за 26 часа 29 минут покрыто расстояние в 6450 км). Всем известно, что в Саранске давно есть улицы М. Расковой и П. Осипенко. Теперь историческая справедливость восстановлена - и все девушки одного экипажа, все они Герои СССР, увековечены в названиях саранских улиц.

Людмила Павличенко известна как самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, имевшая на своём счету 309 подтверждённых смертельных попаданий в солдат и офицеров войск противника.

Подробнее хочется рассказать и о Потешкиных, в честь которых также будет названа улица в Николаевке. Потешкин Сергей Леонтьевич, уроженец мордовского села Урусова Ардатовского уезда, заслужил в Первую мировую войну четыре Георгиевских креста, став полным георгиевским кавалером. Погиб в Гражданскую войну. Кстати, в Саранске открыт первый в Поволжье памятник героям Первой мировой войны 1914 года, прототипом которого и стал Сергей Леонтьевич.

Его сын - Потешкин Иван Сергеевич - участвовал в Великой Отечественной войне, полный кавалер ордена Славы, имеет ордена Красного знамени и Красной звезды. После увольнения в запас вернулся в родное село Урусово, где работал заведующим зернопунктом в колхозе.

Еще одна улица в Николаевке отныне носит имя прославленного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, создателя всемирно известного автомата.

В Николаевке также появятся улицы с военными названиями - Ратная, Георгиевская (в честь Георгиевских кавалеров) и Бородинская (в честь Саранского ополчения, участвовавшего в изгнании наполеоновских войск из России и освобождении стран Западной Европы).

Но славу народа куют не только воины, но и спортсмены. К счастью, нашей республике есть кем гордиться. Для того чтобы люди помнили своих героев мирных дней, в их честь названы улицы. Теперь одна из улиц будет носить имя уроженца Лямбирского района Евгения Маскинскова, серебряного призера Олимпийских игр (1956) в спортивной ходьбе на 50 км и чемпиона Европы (1958).

Другой известный спортсмен, прославивший нашу республику, - Владимир Карнеев, советский спортсмен-мотогонщик, шестикратный чемпион СССР, заслуженный тренер СССР, спортивный комментатор, внёсший значительный вклад в развитие мирового и советского мотоспорта. Кстати, его еще называют отцом спидвея. Именно в честь этого уроженца Саранска теперь названа улица в п. Николаевка.

Облик города напрямую связан с созданием и новых архитектурных зданий. Есть строения, без которых уже нельзя представить Саранск, например Дом союзов. Это здание было построено по проектам архитектора Сергея Левкова. Сергей Левков с 1945-го по 1959-й был архитектором «Мордовпроекта», а с 1959-го по 1962-й - главным архитектором Мордовской АССР. В Мордовии по проектам Сергея Левкова был построен ряд общественных и жилых зданий, среди которых дом политпросвещения (ныне музыкальная школа № 1) и рузаевский ДК им. Ухтомского.

Несколько улиц в поселке Николаевка будут названы в честь районов республики. Например, здесь появятся 1-й и 2-й Инсарский переулки, улицы Инсарская и Ичалковская. Еще несколько улиц в поселке будут носить название Карельская, Славянская, Аграрная и

Майский переулок.

Поселок Пушкино не может похвастать таким большим количеством новых построек, потому и новых названий здесь только два. Теперь рядом с улицей, носящей имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова, появится и переулок Чкалова. В этом же поселке отныне будет и переулок Сельский.

Улица в честь композитора

Нельзя не сказать и о новых названиях улиц в районе р. Тавла. На сессии горсовета народные избранники проголосовали, чтобы одна из них носила имя Георгия Сураева-Королева. Полагаем, что есть смысл немного рассказать об этом человеке. Он родился в с. Кулдым (ныне Старошайговского р-на РМ). Учился в Саранском музыкально-драматическом училище (сейчас - Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова) по классу скрипки, где теорию музыки и сольфеджио преподавал Леонтий Петрович Кирюков. Окончил Томское музыкальное училище (класс скрипки и хорового дирижирования), Московский государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. Сураев-Королев известен как композитор, основоположник мордовской музыкальной фольклористики, создатель и руководитель прославленного коллектива, лауреата Государственной премии РМ фольклорного ансамбля «Келу».

А вот с названием набережной в новом микрорайоне столицы Мордовии мудрить не стали, а потому отныне ее имя - Тавлинская набережная.

Людмила АНЮТИНА