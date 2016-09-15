КВАРТЕТ СБОРНИЦ ОЛЬГИ ЗАРЕНИНОЙ

Есть чем похвастать и в женском футболе. Сразу четыре воспитанницы МЦПЮФП «Мордовия» 2002 года рождения принимаются участие в учебно-тренировочном сборе юниорской сборной России. Весьма примечательно, что весь квартет занимается в районных филиалах центра.

В составе национальной команды в Нижнем Новгороде тренируются Ольга Орлова (Теньгушево), Наталья Павлова (Ковылкино), Екатерина Волынщикова и Ирина Данилкина (обе - Рузаевка). Возглавляет коллектив 14-летних юниорок 72-летний аксакал тренерского цеха Юрий Быстрицкий, который с 1994-го по 2008 год стоял у руля национальной российской команды. Его ассистентками являются Ольга Заренина (Рузаевка) и Мария Брылева (Рязань). Работу с вратарями ведет представитель города Губкин Белгородской области Олег Евсюков. Всего на сбор, который продлится до 15 сентября, привлечены 30 юных футболисток из различных регионов страны, запланировано проведение двустороннего матча.