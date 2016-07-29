В Мордовский университет в этом году поступили почти 5 тысяч студентов

2 сентября в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва состоялась пресс-конференция, посвященная предварительным итогам приемной кампании. С журналистами республиканских средств массовой информации встретился председатель приемной комиссии ректор Сергей Вдовин.

Как сообщил Сергей Михайлович, итоги прошедшей приемной кампании-2016 в Мордовском университете позитивны. - «Всего в вуз поступили почти 5 тысяч человек. На бюджетные места по программам высшего образования зачислено 2627 человек, еще 164 человека будут обучаться на бюджетной основе по программам среднего профессионального образования. Для участия в конкурсе на поступление на бюджет было подано 7208 заявлений. Таким образом, конкурс составил 2,7 человека на место. Кроме того, вуз продолжил последовательное расширение географии приема. Первокурсниками Мордовского университета стали 696 абитуриентов из 54 регионов страны. На первых курсах некоторых направлений подготовки и специальностей доля студентов из других регионов достигает 58%».

Успешно проходит и международная приемная кампания. Зачисление иностранных абитуриентов продолжится до 16 сентября, но уже сейчас можно говорить о 450 новых огарёвцах из 22 стран мира. Впервые в вуз поступили граждане Израиля, Мадагаскара, Эритреи, Республики Конго, Коморских островов, Экваториальной Гвинеи. Таким образом, в наступившем учебном году в МГУ им. Н.П. Огарёва будут обучаться около 1150 иностранных студентов из 53 стран, что составит 7% от общего числа обучающихся в вузе.

Самыми востребованными направлениями подготовки в этом году являются специальности архитектурно-строительного факультета, медицинские специальности, лингвистика, оптотехника, биоинженерия и биоинформатика, инфокоммуникационные технологии и системы связи, электроэнергетика и электротехника.

Как подчеркнул ректор, без абитуриентов из регионов России сложно сформировать бюджетные места на специальности Института физики и химии, факультета биотехнологии и биологии. «Вузовское сообщество должно быть готово к тому, что в наступившем учебном году мы будем активнее вести работу со школами, чтобы помочь будущим абитуриентам подтянуть знания по математике, физике, другим естественно-научным предметам. Также мы планируем провести несколько летних школ во время каникул», - сказал Сергей Вдовин.

Отдельно ректор затронул обеспеченность иногородних студентов местами в общежитиях: «Из-за огромного наплыва студентов из регионов ситуация с местами складывается непросто, однако строительство нового корпуса общежития на ул. Ульянова снимет дефицит мест».

Также на пресс-конференции обсуждались вопросы развития международного сотрудничества в области образования. В новом учебном году в Мордовском университете будут действовать несколько образовательных программ на английском языке, самой массовой из которых остается специальность «Лечебное дело» в Медицинском институте.