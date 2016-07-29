По улице Татьяны Бибиной будет открыто движение общественного транспорта

Такое заявление сделал Глава Мордовии Владимир Волков в ходе встречи с жителями Октябрьского района. По словам руководителя региона, в ноябре в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года город получит новые автобусы и троллейбусы. После чего будет утверждена новая транспортная схема Саранска, предусматривающая, в частности, открытие движения общественного транспорта по улице Т. Бибиной.

Глава подчеркнул, что Октябрьский район и дальше будет активно строиться и развиваться. Уже построена дорога Химмаш - Юго-Запад, соединившая напрямую два крупных жилых массива. На очереди другая магистраль, которая протянется от улицы Победы на Светотехстрое до ул. Гожувской в северо-восточной части города. Кроме того, в микрорайоне «Юбилейный» начато строительство новой поликлиники и школы на 1450 мест, в которой будет сразу два бассейна. Также в районе появятся новые детские сады и другие объекты соцкультбыта.

Продолжается работа по ликвидации ветхого и аварийного жилья, ремонту многоквартирных домов и мягких кровель, обустройству парковочных площадок. На сегодняшний день в районе благоустроено уже 76 дворов. А еще здесь планируется создать несколько зон отдыха. «Один парк мы уже заложили, всего их будет три», - сообщил Владимир Волков.

В то же время Глава подчеркнул, что Октябрьский район уникален по своей структуре. Он включает в себя как городские кварталы, так и сельские населенные пункты. В агропромышленном комплексе сейчас тоже видны позитивные перемены. Особенно хорошо это заметно на примере ГУП РМ «Тепличное». «Сегодня комбинат является одним из лучших в России, - сказал руководитель республики. - Огурцы там выращивают круглогодично, а теперь и помидоры будут получать круглый год. Таким динамично развивающимся предприятиям мы намерены помогать и впредь».

Работники «Тепличного» в ответ поблагодарили Главу за внимание к проблемам сельского хозяйства. «У нас завершено строительство картофелехранилища на 3 тысячи тонн. А 1 октября планируем ввести в строй тепличный комплекс с энергоцентром и системой досвечивания. Спасибо огромное за поддержку!».

Интересовались октябрьцы и перспективами дальнейшего благоустройства района. Речь шла, например, о развитии парка на улице Ярославской. «Работы там запланированы на лето следующего года, - отметил Владимир Волков. - Проект уже подготовлен, с ним можно ознакомиться». Говоря о водоснабжении сел и поселков, Глава отметил, что построить предполагается и водопровод, и сети водоотведения.