«Активность жителей позволяет обозначить самые острые темы»

21 августа Глава Мордовии Владимир Волков совершил рабочую поездку в Кадошкинский и Инсарский районы. Здесь он посетил ряд производственных и социально-культурных объектов и обсудил с жителями насущные проблемы развития территорий.

Поездка началась с посещения Кадошкинского электротехнического завода. В цехе изготовления радиоэлектронных компонентов и светильников проведена масштабная реконструкция, которая длилась почти три года. Проект обошелся в 86 млн рублей. Однако теперь завод может самостоятельно производить электронные компоненты для светодиодных источников света, которые прежде нередко приходилось закупать за границей. Освоение выпуска необходимых деталей позволило не только закрыть собственные потребности предприятия, но и увеличить прибыль за счет их поставок на родственные предприятия страны. В числе других немаловажных результатов - рост производительности труда (на 62,5 процента), средней заработной платы (на 43%), а также создание 26 высокотехнологичных рабочих мест.

На встрече с кадошкинцами и жителями близлежащих населённых пунктов речь шла о перспективах дальнейшего развития района. Как отметил Владимир Волков, за последние пять лет выросли объемы жилищного и дорожного строительства, повышаются и денежные доходы населения. «Несмотря на кризисные явления, в республике открываются новые производства, модернизируются существующие, - подчеркнул он. - В немалой степени это заслуга действующих депутатов Госдумы от Мордовии. Их стараниями, например, в сферу дорожного строительства удалось дополнительно привлечь около 20 миллиардов рублей. А помимо того - создать районные дорожные фонды, реализовать несколько социально значимых проектов».

Поступавшие из зала просьбы касались в основном строительства домов, дорог, мостов и водопроводов в сельской местности. Много было и благодарностей. Так, жители с. Адашево выразили признательность за прокладку водопроводных сетей, а кадошкинцы - за обеспечение жильем молодых семей и ветеранов Великой Отечественной войны.

Не остались без внимания и проблемные вопросы. Едва ли не важнейший из них - оптимизация здравоохранения. «После присоединения местной ЦРБ к Ковылкинской межрайонной больнице в Кадошкинском районе остались только поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в сутки, да дневной стационар», - сетовали граждане. Минздрав, впрочем, уточнил, что помимо этого в двух упомянутых районах функционируют еще и 42 ФАПа, плюс - действуют выездные фельдшерские бригады.

«Определенные сложности, тем не менее, существуют», - констатировал Владимир Волков. Решить вопрос он предложил путем увеличения числа семейных врачей, а также за счет проведения мероприятий по диспансеризации населения и выделения дополнительных единиц транспорта, в том числе реанимобилей. Кроме того, зампреду регионального Правительства Галине Лотвановой и министру здравоохранения Михаилу Морозову поручено детально проработать вопрос, касающийся открытия круглосуточных стационарных больничных мест в Кадошкине. «Власть надо не только хвалить, но и критиковать, указывать на промахи в ее работе, - заметил в связи с этим руководитель региона. - Ведь именно активность жителей позволяет обозначить самые острые темы, принять меры по устранению выявленных недостатков».

Далее на предприятии «Мир цветов» Главе республики продемонстрировали результаты реализованных инвестпроектов. Речь идет прежде всего о реконструкции тепличного комплекса, а также о развитии собственных генерирующих мощностей. Первый проект стоимостью 240 миллионов рублей позволил высадить пять новых сортов роз, плюс - создать две сотни рабочих мест с приличной (свыше 33 тыс. рублей) зарплатой. Другой проект, рассчитанный на самостоятельное производство электроэнергии, способен заместить до половины потребляемых энергоресурсов, ежегодно сэкономив тем самым до 40 миллионов рублей.

На встрече с жителями и гостями города Инсара Глава республики акцентировал внимание на исполнении наказов избирателей. В частности, были подняты вопросы строительства новых дорог, включения некоторых поселений в федеральную программу по комплексному развитию сельских территорий. Прозвучали и конкретные просьбы - отремонтировать здание автовокзала и стадион в Инсаре, провести реконструкцию дороги Шадымо-Рыскино - Инсар и всех социальных объектов в Сиал. Пятине. Музыкальным сюрпризом для собравшихся стала патриотическая композиция о российском флаге, исполненная жителем Инсара Александром Осиповым.

- При поддержке федерального центра нам удалось реализовать целый ряд важнейших проектов, - подчеркнул Глава. - Это сопровождалось серьезными финансовыми вливаниями на подготовку объектов и инфраструктуры. Без такой помощи многие инициативы так и остались бы нереализованными. Об этом должен помнить каждый житель республики.