Педагоги Мордовии приняли участие в VI Всероссийском форуме классных руководителей и I Форуме директоров школ

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На протяжении трёх дней учителя и руководители школ обсуждали эффективные методы воспитательной работы, тему формирования гражданственности и патриотизма, актуальные вопросы управления образовательными системами и задачи по профессиональной ориентации школьников.
Всероссийское мероприятие собрало 700 классных руководителей и кураторов групп СПО и 300 директоров школ из 89 регионов страны и города Байконур в Национальном центре «Россия»
В команду Форума классных руководителей от республики вошли учитель музыки рузаевской СОШ №8 Наталья Вольнова, учитель географии ковылкинской гимназии №1 Наталья Ежова и педагог-психолог рузаевской СОШ №5 Елена Масанова.
На первом Всероссийском форуме директоров школ наш регион представили директор саранской гимназии №20 Ринад Аюпов, директор рузаевской гимназии №1 Римма Варюхина и директор Новотроицкой СОШ Ирина Ивановичева.
Министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов зачитал приветственный адрес студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних профессиональных учебных заведений России от Президента Владимира Путина и вручил руководителям колледжей из разных регионов страны ведомственные награды. Также он отметил, что в этом году отмечается 86 лет со дня образования системы СПО, флагманом развития которой выступает федеральный проект «Профессионалитет», реализуемый в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Руководители школ провели заседание «Клуба директоров» – проекта, созданного в 2025 году по поручению Президента РФ и с поддержкой Министерства просвещения РФ. 300 директоров обсудили приоритетные задачи, стоящие перед российской системой образования, возможности проекта «Клуб директоров» и проектирование новых форматов работы с учетом потребностей управленческого корпуса и в соответствии с задачами государственной образовательной политики. Мероприятие включало экспертную сессию и формат открытой дискуссии, где участники имели возможность задать вопросы и высказать предложения.
«Клуб формирует единую коммуникационную среду, где каждый руководитель может получить профессиональную поддержку и представить собственные проекты, которые могут быть масштабированы на федеральном уровне. До конца 2026 года «Клуб директоров» реализует ряд ключевых инициатив. В Москве, Арзамасе и Санкт-Петербурге пройдут профильные сессии, съезды и конференции, посвященные вопросам управления, внедрению бережливых технологий и развитию проекта. Кроме того, в отдельных регионах запускается программа повышения квалификации для директоров школ, подготовленная Фондом Гуманитарных Проектов», – отметил Андрей Кашаев, руководитель проекта «Клуб директоров»
Фото: Наталья Вольнова
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