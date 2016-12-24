Больше 1 000 педагогов со всей страны собрались в Москве на Форуме классных руководителей и Форуме директоров школ

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В масштабном событии принимала участие и делегация из Мордовии – учителя и руководители учебных заведений из разных районов нашей республики. На первом Всероссийском форуме директоров школ наш регион представили директор саранской гимназии №20 Ринад Аюпов, директор рузаевской гимназии №1 Римма Варюхина и директор Новотроицкой СОШ Ирина Ивановичева.
В команду Форума классных руководителей от республики вошли учитель музыки рузаевской СОШ №8 Наталья Вольнова, учитель географии ковылкинской гимназии №1 Наталья Ежова и педагог-психолог рузаевской СОШ №5 Елена Масанова.
Торжественное открытие прошло 30 сентября в Национальном центре «Россия». Участников приветствовали начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мероприятие объединило директоров и педагогов, которые стали настоящими ориентирами для своих регионов. Традиционно после каждого форума мы обобщаем прозвучавшие идеи педагогов и используем их в работе, совершенствуем, в том числе, нормативную базу. Для нас в приоритете – исполнение указа Президента за номером 498 о дополнительных мерах поддержки учителей. Это вопрос уважения к труду учителя и его уверенности в завтрашнем дне», – отметил Сергей Кравцов.
Форум классных руководителей проходит уже в шестой раз. А вот Форум директоров школ открылся впервые. Он собрал 300 руководителей со всей страны – от больших городских лицеев до небольших сельских школ и коррекционных центров.
Программа форумов охватила ключевые аспекты современного образования: от эффективных методик воспитания и вопросов управления школьными системами до профориентации школьников и взаимодействия с учреждениями среднего профессионального и высшего образования.
Фото: Пресс-служба Правительства РФ
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