В России продолжается масштабная работа по комплексному развитию городских и сельских территорий

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», с 2025 года вошедший в нацпроект «Инфраструктура для жизни», меняет концептуальную основу благоустройства: акцент делается на комплексных территориально-пространственных преобразованиях, росте социальной активности и интереса жителей к месту притяжения. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.



«В стране продолжается комплексная работа по благоустройству населённых пунктов. Это одно из самых востребованных направлений для людей – важно, чтобы граждане видели реальные изменения и чувствовали, что жизнь в их городах и сёлах становится комфортнее. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", вошедший в 2025 году по решению Президента в нацпроект "Инфраструктура для жизни", стал одним из самых эффективных и узнаваемых инструментов улучшения городской среды. С прошлого года преобразилось более 10 тыс. общественных и дворовых пространств, реализовано 274 проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ сказал Марат Хуснуллин.



В Мордовии в этом году благоустроят рекордные 33 общественные территории. Пять новых парков появятся благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.



«Комфортный город сегодня – это пространство, где создаются точки притяжения, развивается экономика, учитываются культурные особенности региона, обеспечивается вовлечение жителей. Эта работа ведётся в рамках одного из наиболее узнаваемых федеральных проектов – "Формирование комфортной городской среды". Для достижения ключевых показателей нацпроекта "Инфраструктура для жизни" нам нужно благоустроить ещё 30 тыс. общественных и дворовых пространств, а также реализовать более 1,6 тыс. проектов – победителей всероссийского конкурса. Это очень амбициозные цели, но мы успешно движемся к их достижению», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.



Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия