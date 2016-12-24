ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении зарегистрированному кандидату на должность Главы Республики Мордовия эфир

В России обновлено свыше четырех тысяч объектов ЖКХ
России при участии Фонда развития территорий модернизировано более 4,3 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства. В общей сложности...
Народное телевидение Мордовии:
ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении зарегистрированному кандидату на должность Главы Республики Мордовия эфирного времени для проведения предвыборной агитацииОФЕРТА на заключение договора Глава РМ (НТМ)
Телевидение Саранска:
ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении зарегистрированному кандидату на должность Главы Республики Мордовия эфирного времени для проведения предвыборной агитации (ТВС)
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России при участии Фонда развития территорий модернизировано более 4,3 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства. В общей сложности...
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