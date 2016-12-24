ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении зарегистрированному кандидату на должность Главы Республики Мордовия эфир

Выборы 2026

Народное телевидение Мордовии:

ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении зарегистрированному кандидату на должность Главы Республики Мордовия эфирного времени для проведения предвыборной агитацииОФЕРТА на заключение договора Глава РМ (НТМ)

Телевидение Саранска:

ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении зарегистрированному кандидату на должность Главы Республики Мордовия эфирного времени для проведения предвыборной агитации (ТВС)

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