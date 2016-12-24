ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в депутаты Государст

Выборы 2026

Народное телевидение Мордовии:

ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации избирательными объединениями кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия

ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия

Телевидение Саранска:

ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации избирательными объединениями кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия

ОФЕРТА на заключение договора о безвозмездном предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия

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